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«Финик» с турбиной: смотрим на японский кроссовер Infiniti с бодрым разгоном и хищной «мордой»

Тестируем Infiniti QX50 с 2-литровым турбомотором и вариатором

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Так выглядит новый Infiniti QX50

Так выглядит новый Infiniti QX50

Сегодня на НГС — обзор Infiniti QX50, среднеразмерного премиального японского кроссовера с турбомотором, вариатором и полным приводом. Он стоит 3–4 миллиона рублей. За эти деньги можно присмотреться к Mercedes GLC или BMW X3 — так что же должно заставить покупателя выбрать этого «японца», а не «немца»? Подробнее о плюсах и минусах автомобиля — в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина&nbsp;— 4693 мм

Длина — 4693 мм

Кроссовер QX50 (автомобиль предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы») выполнен в актуальной стилистике Infiniti — умеренный волновой дизайн, большое количество выштамповок, узкие хищные фары.

Ширина&nbsp;— 1903 мм

Ширина — 1903 мм

Длина Infiniti QX50 составляет 4693 мм, у него неплохой клиренс в 21,7 сантиметра, но за счет небольшой высоты автомобиль вживую смотрится довольно компактно.

Высота&nbsp;— 1678 мм

Высота — 1678 мм

Под капотом у кроссовера 2-литровый наддувной двигатель мощностью 249 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод во всех комплектациях полный.

Начнем с главных достоинств автомобиля.

Динамика

Колёсная база — 2800 мм

Колёсная база — 2800 мм

С 249-сильным турбомотором 1,8-тонный кроссовер выстреливает до сотни за 7,3 секунды — неплохой показатель. Двигатель быстро раскручивается и уверенно тянет машину вперед, достаточно 3 тысяч оборотов для ощутимого ускорения. В режиме «Стандарт» педаль газа немного задавлена в начале своего хода — реакции вялые. Но стоит приложить чуть большее усилие — и появляется тяга, которую легко и понятно дозировать. В режиме же «Спорт» реакции на акселератор обострены уже в самом начале хода педали.

Рулежка

Клиренс&nbsp;— 217 мм

Клиренс — 217 мм

У Infiniti QX50 не самый острый и налитый тяжестью руль, но всё здесь сбалансировано. Умеренная тяжесть, хорошая информативность, острые реакции на подруливания. Картину немного портит чрезмерное и дерганое реактивное действие на баранке — она норовит излишне прытко раскрутиться в ноль.

Салон

Снаряженная масса&nbsp;— 1884 мм

Снаряженная масса — 1884 мм

Интерьер QX50 если не шикарен, то вполне на уровне лучших премиальных автомобилей. Кожа, мягкие пластики, алькантара, интересный декор. Архитектура передней панели смотрится актуально, всё собрано идеально, особенно понравился удобный руль с компактной серединкой.

Сиденья

Передние кресла с электроприводом

Передние кресла с электроприводом

Передние кресла с электроприводом и поясничным подпором комфортны, они обладают сбалансированной боковой и плечевой поддержкой. Комбинация кожи со вставками из алькантары позволит дольше сохранять приличный вид боковин подушек сидений — самого критичного к износу места.

Простор сзади

Сзади простора хватает

Сзади простора хватает

На задних местах такое ощущение, будто ты в автомобиле размером и классом выше. Между головой и крышей помещается кулак, ступни легко уходят под передние сиденья, а колени не упираются в спинки.

А какие у автомобиля нюансы?

Низкая крыша спереди

Впереди давит крыша

Впереди давит крыша

Передний скат крыши и сильно заваленные передние стойки ограничивают пространство водителя и пассажира — крыша слишком близко к их головам. Приходится ниже опускать сиденье, но тогда ухудшается обзор. Плюс при посадке надо следить, чтобы попасть в проем и не удариться головой о крышу.

Мультимедиа

Простенькая графика мультимедиа

Простенькая графика мультимедиа

Хоть здесь и два экрана, но положения это не спасает — начинка мультимедийной системы устаревшая, шрифты не очень, графика по нынешним меркам не впечатляющая. Работает система с ощутимыми задержками — что ты входишь в какой-либо пункт меню, что перелистываешь экраны. Ну и нижний дисплей, куда выведено основное меню, совсем маленький.

Скромный багажник

Скромный багажник

Скромный багажник

565 литров багажного пространства это не так уж и много. Значительная часть объема приходится на подпол, где оборудован громоздкий толстостенный органайзер с инструментами. Электропривод багажной крышки есть, но он не слишком расторопен.

Боковые зеркала

Ширины зеркал не хватает

Ширины зеркал не хватает

По высоте зеркала заднего вида оптимальны, но ширины не хватает — обзор срезается. Можно дополнительно отрегулировать и вывернуть зеркала посильнее наружу, но тогда не будет видно борта автомобиля.

Акустика

Акустика Bose звучит не очень

Акустика Bose звучит не очень

В машине стоит премиальная акустика Bose, но в данном случае это неудачная интеграция премиум-саунда в автомобиль. Катастрофически не хватает высоких частот, звук гулкий, и отрегулировать это никак нельзя — высокие и так выведены на максимум. Плюс вообще нет регулировки диапазона средних частот.

И сколько же стоит наш Infiniti QX50? Начальная версия оценивается в 3 190 000 рублей, максималка с панорамной крышей и активными системами безопасности (контроль полосы, контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков) тянет на 4 465 000 рублей.

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