«Финик» с турбиной: смотрим на японский кроссовер Infiniti с бодрым разгоном и хищной «мордой»

Сегодня на НГС — обзор Infiniti QX50, среднеразмерного премиального японского кроссовера с турбомотором, вариатором и полным приводом. Он стоит 3–4 миллиона рублей. За эти деньги можно присмотреться к Mercedes GLC или BMW X3 — так что же должно заставить покупателя выбрать этого «японца», а не «немца»? Подробнее о плюсах и минусах автомобиля — в обзоре Дмитрия Косенко.
Кроссовер QX50 (автомобиль предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы») выполнен в актуальной стилистике Infiniti — умеренный волновой дизайн, большое количество выштамповок, узкие хищные фары.
Длина Infiniti QX50 составляет 4693 мм, у него неплохой клиренс в 21,7 сантиметра, но за счет небольшой высоты автомобиль вживую смотрится довольно компактно.
Под капотом у кроссовера 2-литровый наддувной двигатель мощностью 249 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод во всех комплектациях полный.
Начнем с главных достоинств автомобиля.
Динамика
С 249-сильным турбомотором 1,8-тонный кроссовер выстреливает до сотни за 7,3 секунды — неплохой показатель. Двигатель быстро раскручивается и уверенно тянет машину вперед, достаточно 3 тысяч оборотов для ощутимого ускорения. В режиме «Стандарт» педаль газа немного задавлена в начале своего хода — реакции вялые. Но стоит приложить чуть большее усилие — и появляется тяга, которую легко и понятно дозировать. В режиме же «Спорт» реакции на акселератор обострены уже в самом начале хода педали.
Рулежка
У Infiniti QX50 не самый острый и налитый тяжестью руль, но всё здесь сбалансировано. Умеренная тяжесть, хорошая информативность, острые реакции на подруливания. Картину немного портит чрезмерное и дерганое реактивное действие на баранке — она норовит излишне прытко раскрутиться в ноль.
Салон
Интерьер QX50 если не шикарен, то вполне на уровне лучших премиальных автомобилей. Кожа, мягкие пластики, алькантара, интересный декор. Архитектура передней панели смотрится актуально, всё собрано идеально, особенно понравился удобный руль с компактной серединкой.
Сиденья
Передние кресла с электроприводом и поясничным подпором комфортны, они обладают сбалансированной боковой и плечевой поддержкой. Комбинация кожи со вставками из алькантары позволит дольше сохранять приличный вид боковин подушек сидений — самого критичного к износу места.
Простор сзади
На задних местах такое ощущение, будто ты в автомобиле размером и классом выше. Между головой и крышей помещается кулак, ступни легко уходят под передние сиденья, а колени не упираются в спинки.
А какие у автомобиля нюансы?
Низкая крыша спереди
Передний скат крыши и сильно заваленные передние стойки ограничивают пространство водителя и пассажира — крыша слишком близко к их головам. Приходится ниже опускать сиденье, но тогда ухудшается обзор. Плюс при посадке надо следить, чтобы попасть в проем и не удариться головой о крышу.
Мультимедиа
Хоть здесь и два экрана, но положения это не спасает — начинка мультимедийной системы устаревшая, шрифты не очень, графика по нынешним меркам не впечатляющая. Работает система с ощутимыми задержками — что ты входишь в какой-либо пункт меню, что перелистываешь экраны. Ну и нижний дисплей, куда выведено основное меню, совсем маленький.
Скромный багажник
565 литров багажного пространства это не так уж и много. Значительная часть объема приходится на подпол, где оборудован громоздкий толстостенный органайзер с инструментами. Электропривод багажной крышки есть, но он не слишком расторопен.
Боковые зеркала
По высоте зеркала заднего вида оптимальны, но ширины не хватает — обзор срезается. Можно дополнительно отрегулировать и вывернуть зеркала посильнее наружу, но тогда не будет видно борта автомобиля.
Акустика
В машине стоит премиальная акустика Bose, но в данном случае это неудачная интеграция премиум-саунда в автомобиль. Катастрофически не хватает высоких частот, звук гулкий, и отрегулировать это никак нельзя — высокие и так выведены на максимум. Плюс вообще нет регулировки диапазона средних частот.
И сколько же стоит наш Infiniti QX50? Начальная версия оценивается в 3 190 000 рублей, максималка с панорамной крышей и активными системами безопасности (контроль полосы, контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков) тянет на 4 465 000 рублей.