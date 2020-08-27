«Финик» с турбиной: смотрим на японский кроссовер Infiniti с бодрым разгоном и хищной «мордой»

Сегодня на НГС — обзор Infiniti QX50, среднеразмерного премиального японского кроссовера с турбомотором, вариатором и полным приводом. Он стоит 3–4 миллиона рублей. За эти деньги можно присмотреться к Mercedes GLC или BMW X3 — так что же должно заставить покупателя выбрать этого «японца», а не «немца»? Подробнее о плюсах и минусах автомобиля — в обзоре Дмитрия Косенко.