Это вам не скучные зануды: учёные-красавчики — о своих зарплатах, открытиях и планах уехать из России

По словам молодого учёного, в России эти исследования пока не очень востребованы. Альтернативные источники энергии дороже традиционной нефти, тем более сейчас цена на неё упала.

— У меня двойная аспирантура — 4 года я каждый год уезжал на 3–6 месяцев во Францию. Диссертация у меня совместно с Францией. У меня не возникло непреодолимого желания уехать из России и остаться там, потому что, когда мы сидим здесь, у нас много разных проблем, мы смотрим на Европу и видим, что там эти проблемы решены. Но когда мы приезжаем в Европу, то выясняется, что там есть другие проблемы, о которых мы даже не задумывались, потому что у нас их здесь нет, — объясняет Артём.

Во Франции, по его словам, лучше обстоят дела с оборудованием и зарплатами — на стажировке он заработал больше, чем за полгода аспирантуры в России. Сейчас он думает поехать в Европу на постдок.

Постдок — это временная ставка для молодых ученых, которая позволяет заниматься научно-исследовательской работой, получать при этом стипендию и числиться в штате. Позиция выделяется сроком на 2–4 года.