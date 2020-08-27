«Я не скупердяй, но хорошо коплю». 5 вдохновляющих историй людей, которые никогда не брали кредиты

По данным опроса Райффайзенбанка, у каждого второго новосибирца есть кредит, у каждого третьего их два, а 24% горожан обслуживают три и больше кредитов. При этом примерно 7% опрошенных с долгами уже рассчитались. Большинство берут потребительский кредит или пользуются кредитной картой, у 43% оформлена ипотека. Журналист НГС Лиза Пичугина нашла тех, кто никогда не брал кредиты и живёт без долгов: они рассказали, как им удаётся справляться самим, и поделились советами, как скопить на «подушку безопасности».
На бизнес — возможно, на личное — маловероятно
Цыдып Жамбалов, основатель сети «Хан Буз»
— Я не то чтобы против кредитов: считаю, кредиты брать можно, просто не для закрытия кассовых разрывов или финансовых дыр, а именно для роста компании. Если я посчитал, что у меня компания подошла к порогу, где дополнительные средства помогут быстро вырасти, то, скорее всего, это будет целесообразно.
Если говорить про меня как человека, то я не стал бы брать кредит. Жизненных ситуаций, конечно, может быть много, но я стараюсь выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы минимизировать моменты, где мне срочно может понадобиться кредит. Если на развитие бизнеса, возможно, я возьму кредит, то на личные нужды — очень маловероятно.
Жёсткой идеологии у меня нет.
«Просто я знаю, что кредит — это бремя, то, что меня будет ограничивать по жизни, и я буду постоянно на нём фокусироваться, тратить силы, энергию»
Цыдып Жамбалов, основатель сети «Хан Буз»
Поэтому я всегда старался обходить кредиты стороной.
«Я такой счастливый человек, что мне ничего не надо»
Ксения Баурина, фрилансер
— Наверное, я тревожная и люблю подстраховываться: мне кажется, что вот я возьму кредит, и что-то случится — и что делать, и кто мне поможет? Но мне, к счастью, и не требовалась никогда большая сумма денег настолько срочно. Если мне нужно купить что-то большое, например, телевизор, то я лучше денег накоплю и куплю его позже.
Лет пять назад я начала откладывать. У меня изначально была небольшая сумма, и я подумала, что хорошо бы её не на карте держать, а положить на депозит. Тогда ещё были классные проценты, я открыла счёт и решила, что просто буду откладывать. Установила себе минимум: 5 тысяч рублей с зарплаты. Процент небольшой, но я в любой момент могу деньги оттуда взять. Когда-то получалось побольше положить, но традиционно каждый месяц я 5 тысяч туда клала. Я не могу назвать себя скупердяем, но у меня получается хорошо копить.
Потом поняла, что хочу съездить в Перу. Это очень дорого, у меня, конечно, не было средств, чтобы сразу 100 тысяч отдать за билеты, поэтому я решила, что буду копить на Перу — это ещё больше мотивирует. В прошлом году у меня накопилась нужная сумма, я съездила в путешествие, и у меня ещё осталось, поэтому счёт я не закрываю, и каждый месяц там какая-то сумма начисляется.
Внезапные траты были только на машину, потому что она старенькая. Я пару раз приезжала на СТО, когда у меня что-то стучало, мне говорили: «Ой-ой-ой, у вас там всё страшно». А ремонт стоит 20–30 тысяч, и их сразу вынь да положь. Машина мамина, но езжу на ней я и обслуживаю её я. В ней нет жизненной необходимости, но если есть заначка, почему бы её не потратить на нужное.
Может, я такой счастливый человек, что мне ничего не надо. Если мне, например, нужна какая-то зимняя одежда — она обычно дорогая, то я знаю же об этом заранее и коплю к началу сезона.
«Импульсивных покупок у меня нет, я сразу начинаю думать, а нужно ли оно мне»
Ксения Баурина, фрилансер
Прихожу к выводу, что не нужно, и ухожу.
Мне периодически приходят от банка эсэмэски, и я думаю: хорошие суммы, куда можно их потратить? Но, кроме жилья, у меня никаких мыслей больше нет. Жильё я бы, конечно, хотела, и насчёт ипотеки думаю. Может, когда найду работу с постоянным заработком, возьму ипотеку. Но кроме жилья, правда, мне ничего такого не надо. Наверное, я просто рациональный человек.
«Я всегда знаю, сколько могу потратить»
Владимир Лузан, специалист отдела маркетинга
— Долг — это плохое физическое состояние. Я лично не могу спокойно жить, когда я кому-то что-то должен. Один раз я брал в долг: по работе нужна была машина, работодатель предложил купить её в долг и выплачивать из зарплаты. Я год себя чувствовал отвратительнейшим образом. Когда эти списания закончились, я был самым счастливым человеком.
Кредиты берут на какие-то цели, нужные в данный момент вещи. У меня никогда не было желаний типа: новый телефон, новый автомобиль, новый ноутбук — я никогда этим не страдал. Что было — тем и пользовался, мне всегда хватало.
На еду у меня всегда деньги были, на жильё у меня всегда деньги были, потому что я человек рабочий, на какие-то малые нужды средств хватало. Никогда не было срочных неожиданных трат. Я даже мог себе позволить перестать работать на полгода и при этом существовать вполне нормально — я и откладывал, и откладываю деньги, сейчас у меня есть такая возможность.
Квартиру я снимаю ровно за столько, за сколько я могу себе это позволить. Я просто знаю, что больше, чем 16 тысяч рублей в месяц я за квартиру в Новосибирске никому не отдам. Это не тот город, на мой взгляд, где квартира должна стоить больше. Поэтому я искал такую и нашёл. Когда я жил в Москве, тоже знал цену, которую могу платить.
«Сначала снимал комнату, потому что не мог себе позволить большее, иначе мне бы пришлось не жрать»
Владимир Лузан, специалист отдела маркетинга
Я и так там не жрал полгода, грубо говоря, там по первости ужас был. Но я знал, сколько могу потратить.
При этом я никогда не вёл бюджетов — стал это делать ровно месяц назад, примерно прикидывал свои траты. Я знаю свой дневной заработок, понимаю, что половину этой суммы, например, я отдаю за квартиру — всё, у меня есть конкретная сумма. Если я не вылез за её пределы — значит, у меня всегда будут деньги. Сейчас это несколько сложнее, потому что у меня появилась девушка и бывают новые траты: цветы, ресторан. Но это всё надо запланировать, иначе я не впишусь.
Соблазны были, когда мне говорили: вот если ты надумаешь когда-нибудь ипотеку взять, то тебе нужна кредитная история. И лучше сейчас это сделать, а потом провернуть. Я думаю: да, действительно, может быть. А потом: очень вряд ли. Даже если это и потребуется, по факту буду проворачивать все эти интересные манипуляции.
Не знаю, правильно это или нет, но ведь кредит предусматривает процент, а деньги обесцениваются, это уровень до 20% в год. То есть за год я потеряю этот процент плюс процент банку за то, что, в общем-то, мне и не надо было, по большому счёту. И меня эти мысли угнетают ещё сильнее.
И ещё важное: я не даю в долг. Один приятель уже в течение трёх лет должен мне 7,5 тысячи рублей — больше я в долг не даю. Друзья, не друзья — нет. Я тоже ни у кого в долг не брал: просто поджимался, убирал все свои траты. Я, например, мог жить у друзей или у родителей, но впоследствии восполнял им это деньгами. Я всегда старался найти другие выходы.
«Я могу надеяться только на себя — это добавляет уверенности в себе»
Янина Болдырева, художница
— Мне кажется, кредит можно брать, когда ты уверен в своём будущем, доверяешь банкам, доверяешь ситуации, в которой находишься, и понимаешь: что бы ни случилось, ты справишься. У меня нет такого. Это связано и с работой, и с ситуацией в целом.
У меня есть деньги на месяц, я знаю, что мне надо в них уложиться. И если мне сейчас хочется поехать на море, я не возьму на это кредит, чтобы переживать, отдам я эти деньги или не отдам. Если бы у меня была постоянная работа с постоянной зарплатой и я могла бы планировать на год-два вперёд свои траты, то, наверное, брала бы кредиты и гасила потом их. Но я не люблю быть кому-то должной.
Это другой уровень и другое отношение к себе и к жизни. Когда ты живёшь в кредит, ты сначала что-то себе позволяешь, а потом думаешь, как отдать. А тут наоборот: ты понимаешь, что у тебя, условно, осталось 10 тысяч рублей, и ты должен дотянуть до следующего аванса или зарплаты.
Фактически я могу надеяться только на себя, это немножко добавляет уверенности в себе, я чувствую себя самостоятельной, взрослой.
«Для некоторых взять кредит — это тоже часть взрослой жизни»
Янина Болдырева, художница
Я знаю людей, которые взяли кредит и такие типа: «Ну всё, я серьёзный человек, с кредитом». Это как процесс инициации. Раньше это была свадьба или армия, сейчас — кредит. Тоже о чём-то говорит.
Если бы я пошла, например, ипотеку брать, мне бы сказали: нет, ипотеку мы тебе не дадим, потому что не понимаем, откуда у тебя деньги и на что ты живёшь. Они мне постоянно что-то предлагают, но до каких-то реальных действий не доходило. С одной стороны, у меня есть некий файрвол в виде мужа, с другой стороны, свои какие-то страхи.
Мы думаем, что муж сейчас закончит работу, которая позволит нам переехать в Москву, и, может, мы сможем купить своё жильё. Но если сложить все наши квартиры, то, наверное, хватит только на жильё в области — придётся брать ипотеку. Это на самом деле не табу, просто для этого много что должно случиться, нужны какая-то уверенность в будущем, постоянный доход. Мы это не исключаем, но муж, например, считает, что кредит — это крайний случай, надо всеми силами держаться.
«Кредит не поможет тебе стать богаче»
Пётр Маняхин, журналист
— Мне кажется, что кредиты — это зло. Я некомфортно себя чувствую, когда у кого-то беру в долг, даже если это какие-то мелкие суммы у друзей или родных. И мне кажется, что лучше подкопить, чем переплатить. Допустим, нужно купить клёвый телевизор — он тебе обойдётся дешевле, если ты подождёшь с этим клёвым телевизором три месяца и будешь целенаправленно на него копить.
Кредит не поможет тебе стать богаче. Если ты не можешь за три месяца или какой-то другой разумный срок купить себе новый телевизор, то ты его в принципе не можешь купить. Зачем брать кредит? Это будет тяжело, ты будешь страдать от нехватки денег.
Я понимаю, если люди берут кредит на что-то срочное, допустим, сломалась машина у человека, а она ему нужна, потому что он на ней зарабатывает. Или у фрилансера сломался ноутбук, и он думает, что вот сейчас нет денег, а через месяц будут, а мне надо сейчас — такие траты я понимаю. У меня таких ситуаций пока не возникало. И то, я думаю, что обращаться к банкам нужно в предпоследнюю очередь, а в последнюю — к микрокредитным организациям.
Было дело, в сентябре 2018 года меня грабанули, забрали тогда все мои рабочие инструменты: телефон, диктофон, ноутбук. Я вышел из ситуации так: у меня было какое-то количество денег, я купил себе в первую очередь телефон, потому что современный человек и журналист не может без этого жить, друг дал мне старый ноутбук. Достаточно быстро я на новый ноутбук заработал, кое-что, какую-то совсем смешную сумму, типа 5 тысяч рублей, взял у мамы — и отдал через 2–3 недели. Тогда просто как-то так сложилось, что совсем тяжело было с деньгами, всё в финансовом плане пошло по наклонной, но я обошёлся без кредитов и восстановил всё.
«У меня есть правило: 10% дохода должны быть отложены. Любого дохода»
Пётр Маняхин, журналист
И это минимально, я стараюсь к этому добавлять с каких-то калымов, фрилансов — всё, что сверх моих доходов. Конечно, не получается всё откладывать, понятно, что если ты что-то сверх заработал, ты хочешь себя похвалить, сделать себе или близким приятное, но я все равно стараюсь откладывать.
У заначки существует три уровня. Первый — это заначка до зарплаты. Например, если не хватает на что-нибудь. Второй — это заначка, которая копится на какую-нибудь крупную покупку. Обычно 10% дохода уходит туда. А третья заначка давно сформирована, мне просто повезло: подвернулась хорошая возможность заработать, я заработал, и деньги лежат. Причём лежат в валюте — специально, чтобы было меньше соблазна распечатать эту кубышку. Единственный вариант, куда её можно использовать, кроме форс-мажоров, — это покупка жилья. Всё остальное — нет.
Несмотря на три уровня заначки, я не слишком финансово ответственный человек. Я могу слить много денег на какую-нибудь хрень. Но только из того маневренного фонда, который я могу потратить. И заначку надо восстановить, а ещё 10% потом отправить в другую. Так что я сам у себя иногда беру кредиты и понимаю, что если я сам с собой иногда с трудом расплачиваюсь, то в банк лучше вообще никогда не ходить.
Ты просто знаешь, сколько ты зарабатываешь и что ты можешь себе позволить, а что нет. Нет такого, чтобы я себе в чём-то серьёзно отказывал: хочется мне сегодня, например, поесть не дома — пошёл и поел. У меня не суперзарплата, чтобы ею гордиться, но хватает. По европейским стандартам я даже не средний класс, но по меркам Владимира Владимировича Путина я могу претендовать на средний класс точно, даже, наверное, на семью из среднего класса.
Меня бесят сообщения: «Вам одобрили кредит». Я не просил, чтобы мне его одобряли. Единственный кредит, который я допускаю на сегодня — я не знаю, как я буду думать завтра, мало ли, как жизнь сложится, — это ипотека. Я постараюсь обойтись без этого, но пока мне кажется, что это самый нормальный кредит. Сейчас я арендую жильё. Обидно, конечно, платить кому-то, но я понимаю, что зато у меня есть относительная свобода.
Пандемия больно ударила по многим: совсем недавно мы публиковали истории тех, кто потерял работу и остался с долгами. Но есть и вдохновляющие истории: например, бизнесмена, который из-за коронавируса потерял клиентов, но не потерял при этом оптимизм.