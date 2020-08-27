«Я не скупердяй, но хорошо коплю». 5 вдохновляющих историй людей, которые никогда не брали кредиты

Я знаю людей, которые взяли кредит и такие типа: «Ну всё, я серьёзный человек, с кредитом». Это как процесс инициации. Раньше это была свадьба или армия, сейчас — кредит. Тоже о чём-то говорит.



Если бы я пошла, например, ипотеку брать, мне бы сказали: нет, ипотеку мы тебе не дадим, потому что не понимаем, откуда у тебя деньги и на что ты живёшь. Они мне постоянно что-то предлагают, но до каких-то реальных действий не доходило. С одной стороны, у меня есть некий файрвол в виде мужа, с другой стороны, свои какие-то страхи.



Мы думаем, что муж сейчас закончит работу, которая позволит нам переехать в Москву, и, может, мы сможем купить своё жильё. Но если сложить все наши квартиры, то, наверное, хватит только на жильё в области — придётся брать ипотеку. Это на самом деле не табу, просто для этого много что должно случиться, нужны какая-то уверенность в будущем, постоянный доход. Мы это не исключаем, но муж, например, считает, что кредит — это крайний случай, надо всеми силами держаться.



«Кредит не поможет тебе стать богаче»

Пётр Маняхин, журналист



— Мне кажется, что кредиты — это зло. Я некомфортно себя чувствую, когда у кого-то беру в долг, даже если это какие-то мелкие суммы у друзей или родных. И мне кажется, что лучше подкопить, чем переплатить. Допустим, нужно купить клёвый телевизор — он тебе обойдётся дешевле, если ты подождёшь с этим клёвым телевизором три месяца и будешь целенаправленно на него копить.



Кредит не поможет тебе стать богаче. Если ты не можешь за три месяца или какой-то другой разумный срок купить себе новый телевизор, то ты его в принципе не можешь купить. Зачем брать кредит? Это будет тяжело, ты будешь страдать от нехватки денег.



Я понимаю, если люди берут кредит на что-то срочное, допустим, сломалась машина у человека, а она ему нужна, потому что он на ней зарабатывает. Или у фрилансера сломался ноутбук, и он думает, что вот сейчас нет денег, а через месяц будут, а мне надо сейчас — такие траты я понимаю. У меня таких ситуаций пока не возникало. И то, я думаю, что обращаться к банкам нужно в предпоследнюю очередь, а в последнюю — к микрокредитным организациям.



Было дело, в сентябре 2018 года меня грабанули, забрали тогда все мои рабочие инструменты: телефон, диктофон, ноутбук. Я вышел из ситуации так: у меня было какое-то количество денег, я купил себе в первую очередь телефон, потому что современный человек и журналист не может без этого жить, друг дал мне старый ноутбук. Достаточно быстро я на новый ноутбук заработал, кое-что, какую-то совсем смешную сумму, типа 5 тысяч рублей, взял у мамы — и отдал через 2–3 недели. Тогда просто как-то так сложилось, что совсем тяжело было с деньгами, всё в финансовом плане пошло по наклонной, но я обошёлся без кредитов и восстановил всё.