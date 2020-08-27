27 августа четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 75.54
eur 89.23
Тема дняНайдено тело 14-летнего подростка

Все новости

Все новости

Эротический чердак: как журналист НГС побывал в засекреченном клубе на крыше треснувшей многоэтажки

Репортаж из необычного лофта, где проходят вечеринки и развешаны откровенные фотографии и картины

5 257
44Обсудить

Поделиться

Закрытый клуб на улице Ватутина «ТупикЛифта» впервые заявил о себе на широкую аудиторию

Закрытый клуб на улице Ватутина «ТупикЛифта» впервые заявил о себе на широкую аудиторию

В Новосибирске не много закрытых клубных заведений, которые не спешат рекламироваться и собирают на своей территории узкий круг людей. «ТупикЛифта» из числа таких. И это не про эротику и какие-нибудь псевдомассажные салоны, хотя эротики здесь в последнее время более чем достаточно. «ТупикЛифта» — андеграундная площадка, пусть и находится на крыше. Попасть в клуб просто так невозможно, он существует почти два года, но про него знает лишь узкий круг примерно из 200 подписчиков его страниц в соцсетях. Впервые объявили о себе на широкую аудиторию владельцы клуба только сейчас, разместив на своих площадях часть выставки «Сибирь.НЮ 4.0». Корреспондент НГС Илья Калинин решил заглянуть в это заведение, чтобы и на выставку посмотреть, и с закрытым клубом познакомиться.

Клуб расположился на чердаке 17-этажки, которая известна здесь как «Дом с трещинками»

Клуб расположился на чердаке 17-этажки, которая известна здесь как «Дом с трещинками»

Что такое «ТупикЛифта»

«ТупикЛифта» — это про андеграунд. Хотя находится заведение на крыше, а точнее на техническом этаже 17-этажного жилого дома на улице Ватутина, 83. У местных он известен как «Дом с трещинками»: на фасаде у монолитного здания заметно небольшое разрушение.

Чтобы попасть в клуб, надо проникнуть в подъезд, подняться на 17-й этаж и преодолеть небольшой лабиринт из коридоров и общего балкона

Чтобы попасть в клуб, надо проникнуть в подъезд, подняться на 17-й этаж и преодолеть небольшой лабиринт из коридоров и общего балкона

Попасть в «ТупикЛифта» можно после набора определённой комбинации цифр на общем домофоне, после чего надо подняться на лифте на 17-й этаж и пройти небольшой лабиринт из коридоров и общего балкона.

Внутри — небольшое уютное помещение человек на пятьдесят

Внутри — небольшое уютное помещение человек на пятьдесят

Чаще всего «ТупикЛифта» называют закрытым клубом. Иногда — арт-пространством, лофтом или мастерской. Здесь работает новосибирский художник, который создаёт картины под псевдонимом Мел. Его холсты, напоминающие эротические фантазии сумасшедшего татуировщика, оказавшегося в тюрьме, развешаны по всему клубу. Холсты находятся здесь с самого открытия арт-пространства.

В «ТупикеЛифта» есть даже свой бар, но не ищите винную карту или разливное пиво. Напитки здесь появляются исключительно на мероприятиях: закупленные под конкретных посетителей&nbsp;

В «ТупикеЛифта» есть даже свой бар, но не ищите винную карту или разливное пиво. Напитки здесь появляются исключительно на мероприятиях: закупленные под конкретных посетителей 

Об этом заведении знает лишь пара сотен подписчиков его страниц в соцсетях. Здесь проходят концерты — так называемые «чердачники», различные мастер-классы, тренинги, творческие встречи. В клуб может поместиться порядка 50 человек, поэтому авторы заведения особо себя никогда не рекламировали. Достаточно анонсов в соцсетях, и аудитория набирается.

На стенах — работы новосибирского художника, который скрывается под псевдонимом Мел

На стенах — работы новосибирского художника, который скрывается под псевдонимом Мел

Они здесь находятся в постоянной экспозиции, с самого открытия клуба

Они здесь находятся в постоянной экспозиции, с самого открытия клуба

Как появился арт-чердак

«ТупикЛифта» существует с 2018 года. Ещё ранее это был офис небольшой IT-компании, где трудилось около двадцати художников и программистов над созданием компьютерных игр. Они в том числе выступали субподрядчиком у известного российского разработчика видеоигр Alawar.

Владелец помещения и клуба Евгений Малков

Владелец помещения и клуба Евгений Малков

— Игровая индустрия нам надоела, всё закрыли… И возникла идея сделать здесь закрытый мужской клуб. Чтобы здесь был стендап, виски, разговоры про жизнь, бизнес и прочее. Но мужское население было не сильно активно, а вот женское — наоборот. И стали здесь проходить всякие психологические тренинги, косметологические, кулинарные, несмотря на то, что оформлен клуб был именно под мужчин. Вот эти картины изначально были здесь для мужского клуба. Но женщин они не смущают, наоборот, их даже покупают, — рассказал владелец помещения и клуба предприниматель и лидер арт-рок группы «Ильвинги» Евгений Малков.

Закрытый клуб хотели сделать мужским, но он внезапно оказался популярен у женщин

Закрытый клуб хотели сделать мужским, но он внезапно оказался популярен у женщин

Иногда женщины тоже покупают здесь картины

Иногда женщины тоже покупают здесь картины

Кто тут выступает

Как заметил Евгений Малков, это арт-пространство — больше место для душевных посиделок и творчества. Здесь часто выступают стендаперы, театралы, музыканты, занимаются художники. Стоимость билетов варьируется от 300 до 700 рублей.

Выставка в закрытом клубе «ТупикЛифта» продлится до 20 сентября

Выставка в закрытом клубе «ТупикЛифта» продлится до 20 сентября

— Был театр La Pushkin, группа «Кухня», сейчас они — «Дети снега». Предложения о выступлениях обычно исходят от самих авторов, то есть они сюда попадают, им нравится и они спрашивают: «Можно ли здесь сделать что-нибудь?» Сейчас вот хотят выступить музыканты Nuclear Losь. Но надо посмотреть, сколько децибел они будут выдавать, тут всё же жилой дом. Но мы всех жильцов, которые непосредственно под нами живут, предупреждаем и приглашаем бесплатно на концерт. Говорим, что у них есть выбор: либо слушать хорошо у нас, либо плохо у себя дома. Никаких эксцессов не было, — заметил владелец клуба.

Вход в «ТупикЛифта» по билету на выставку «Сибирь.НЮ 4.0» в лофт-парке «Подземка»

Вход в «ТупикЛифта» по билету на выставку «Сибирь.НЮ 4.0» в лофт-парке «Подземка»

«ТупикЛифта» своей камерностью, неформальностью и неформатностью напоминает в какой-то мере самую раннюю версию джаз-клуба «Труба», когда он ещё находился на улице Фрунзе, 2 и также был мало известен широкой публике.

Работы Константина Ощепкова

Работы Константина Ощепкова

Работы Алексея Персикова

Работы Алексея Персикова

Что сейчас проходит в «ТупикеЛифта»

Сейчас в этом месте расположилась вторая часть проекта «Сибирь.НЮ 4.0», на которую можно попасть по общему билету на эротическую выставку в лофт-парке «Подземка».

Комментарии комменаторов НГС к материалу про выставку в «Подземке» стали экспонатами выставки в «ТупикеЛифта»&nbsp;

Комментарии комменаторов НГС к материалу про выставку в «Подземке» стали экспонатами выставки в «ТупикеЛифта» 

В «ТупикеЛифта» представлено около 40 работ нескольких новосибирских мастеров: Константина Ощепкова, Алексея Персикова, Сергея Суховея, фотографии арт-группы «17 невидимок», картины Мела и другое.

Вид из «Тупика»

Вид из «Тупика»

Экспозиция, как и в «Подземке», сопровождается самыми ханжескими высказываниями комментаторов НГС под большим репортажем про открытие выставки «Сибирь.НЮ 4.0». Читатели оставили более 300 комментариев, большая часть которых — осуждает подобное искусство. Правда, в голосовании под новостью об этом более 60% читателей высказались о выставке положительно, а более 20% сказали, что не осуждают её, но и не пойдут смотреть. Продлится выставка в закрытом клубе «ТупикЛифта» так же, как и в лофт-парке «Подземка», до 20 сентября.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

жанр нюэротическое фото«ТупикЛифта»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!