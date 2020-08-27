Эротический чердак: как журналист НГС побывал в засекреченном клубе на крыше треснувшей многоэтажки

В Новосибирске не много закрытых клубных заведений, которые не спешат рекламироваться и собирают на своей территории узкий круг людей. «ТупикЛифта» из числа таких. И это не про эротику и какие-нибудь псевдомассажные салоны, хотя эротики здесь в последнее время более чем достаточно. «ТупикЛифта» — андеграундная площадка, пусть и находится на крыше. Попасть в клуб просто так невозможно, он существует почти два года, но про него знает лишь узкий круг примерно из 200 подписчиков его страниц в соцсетях. Впервые объявили о себе на широкую аудиторию владельцы клуба только сейчас, разместив на своих площадях часть выставки «Сибирь.НЮ 4.0». Корреспондент НГС Илья Калинин решил заглянуть в это заведение, чтобы и на выставку посмотреть, и с закрытым клубом познакомиться.

