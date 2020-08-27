Эротический чердак: как журналист НГС побывал в засекреченном клубе на крыше треснувшей многоэтажки

В Новосибирске не много закрытых клубных заведений, которые не спешат рекламироваться и собирают на своей территории узкий круг людей. «ТупикЛифта» из числа таких. И это не про эротику и какие-нибудь псевдомассажные салоны, хотя эротики здесь в последнее время более чем достаточно. «ТупикЛифта» — андеграундная площадка, пусть и находится на крыше. Попасть в клуб просто так невозможно, он существует почти два года, но про него знает лишь узкий круг примерно из 200 подписчиков его страниц в соцсетях. Впервые объявили о себе на широкую аудиторию владельцы клуба только сейчас, разместив на своих площадях часть выставки «Сибирь.НЮ 4.0». Корреспондент НГС Илья Калинин решил заглянуть в это заведение, чтобы и на выставку посмотреть, и с закрытым клубом познакомиться.
Что такое «ТупикЛифта»
«ТупикЛифта» — это про андеграунд. Хотя находится заведение на крыше, а точнее на техническом этаже
Попасть в «ТупикЛифта» можно после набора определённой комбинации цифр на общем домофоне, после чего надо подняться на лифте на
Чаще всего «ТупикЛифта» называют закрытым клубом. Иногда — арт-пространством, лофтом или мастерской. Здесь работает новосибирский художник, который создаёт картины под псевдонимом Мел. Его холсты, напоминающие эротические фантазии сумасшедшего татуировщика, оказавшегося в тюрьме, развешаны по всему клубу. Холсты находятся здесь с самого открытия арт-пространства.
Об этом заведении знает лишь пара сотен подписчиков его страниц в соцсетях. Здесь проходят концерты — так называемые «чердачники», различные мастер-классы, тренинги, творческие встречи. В клуб может поместиться порядка 50 человек, поэтому авторы заведения особо себя никогда не рекламировали. Достаточно анонсов в соцсетях, и аудитория набирается.
Как появился арт-чердак
«ТупикЛифта» существует с 2018 года. Ещё ранее это был офис небольшой
— Игровая индустрия нам надоела, всё закрыли… И возникла идея сделать здесь закрытый мужской клуб. Чтобы здесь был стендап, виски, разговоры про жизнь, бизнес и прочее. Но мужское население было не сильно активно, а вот женское — наоборот. И стали здесь проходить всякие психологические тренинги, косметологические, кулинарные, несмотря на то, что оформлен клуб был именно под мужчин. Вот эти картины изначально были здесь для мужского клуба. Но женщин они не смущают, наоборот, их даже покупают, — рассказал владелец помещения и клуба предприниматель и лидер арт-рок группы «Ильвинги» Евгений Малков.
Кто тут выступает
Как заметил Евгений Малков, это арт-пространство — больше место для душевных посиделок и творчества. Здесь часто выступают стендаперы, театралы, музыканты, занимаются художники. Стоимость билетов варьируется от 300 до 700 рублей.
— Был театр La Pushkin, группа «Кухня», сейчас они — «Дети снега». Предложения о выступлениях обычно исходят от самих авторов, то есть они сюда попадают, им нравится и они спрашивают: «Можно ли здесь сделать что-нибудь?» Сейчас вот хотят выступить музыканты Nuclear Losь. Но надо посмотреть, сколько децибел они будут выдавать, тут всё же жилой дом. Но мы всех жильцов, которые непосредственно под нами живут, предупреждаем и приглашаем бесплатно на концерт. Говорим, что у них есть выбор: либо слушать хорошо у нас, либо плохо у себя дома. Никаких эксцессов не было, — заметил владелец клуба.
«ТупикЛифта» своей камерностью, неформальностью и неформатностью напоминает в какой-то мере самую раннюю версию джаз-клуба «Труба», когда он ещё находился на улице
Что сейчас проходит в «ТупикеЛифта»
Сейчас в этом месте расположилась вторая часть проекта «Сибирь.НЮ 4.0», на которую можно попасть по общему билету на эротическую выставку в лофт-парке «Подземка».
В «ТупикеЛифта» представлено около 40 работ нескольких новосибирских мастеров: Константина Ощепкова, Алексея Персикова, Сергея Суховея, фотографии арт-группы
Экспозиция, как и в «Подземке», сопровождается самыми ханжескими высказываниями комментаторов НГС под большим репортажем про открытие выставки «Сибирь.НЮ 4.0». Читатели оставили более 300 комментариев, большая часть которых — осуждает подобное искусство. Правда, в голосовании под новостью об этом более 60% читателей высказались о выставке положительно, а более 20% сказали, что не осуждают её, но и не пойдут смотреть. Продлится выставка в закрытом клубе «ТупикЛифта» так же, как и в лофт-парке «Подземка», до