Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

— Я не думаю, что вирус коренным образом изменился, слишком маленький срок прошел, чтобы вирус значительно изменил свои свойства. Я думаю, что мы просто лучше научились его лечить, мы больше про него узнали, больше понимаем, как течет заболевание. Поэтому и летальность становится несколько ниже, — считает главный инфекционист Минздрава.



Он также подчеркивает, что возможность переболеть коронавирусной инфекцией дважды не скажется на общей картине заболеваемости: случаи повторного заражения хоть и есть, но они остаются единичными.

— Мы пока еще не всё знаем про инфекцию, она только изучается, но если следовать классическим канонам иммунологии, то после перенесенного заболевания, как правило, у большинства людей вырабатывается иммунитет. В случае если иммунная система ослаблена, то иммунный ответ может выработаться недостаточно сильный, не защитит от повторного заражения, — рассказал Чуланов.



Глава Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции в Женеве заявил, что победа над вирусом возможна «менее чем за два года». Но для этого нужна вакцина. По словам директора ВОЗ, изоляция позволила многим странам подавить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения, но она не может стать долгосрочным решением.

