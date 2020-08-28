«Хочется шалить»: история невероятно крутой бабушки из Новосибирска — она слишком молода и нетипична

Конечно, если вдруг меня понесёт в зеленые волосы и розовые банты, тогда да, я хотела бы, чтобы мне сказали — остановись! Но пока этого нет, я сама всё вижу, друзья и знакомые не говорят мне, что я перебарщиваю, значит, всё в рамках.



Про личную жизнь



Три раза я была замужем. У всех бывают ошибки, и все мы когда-то делаем неправильный выбор. Первый муж был совсем неправильным выбором. Мы были молодые, дерзкие, были 90-е — тогда мне казалось, что я смогу обрести свободу от родителей, если выйду замуж и рожу ребёнка. Свободу я не обрела, но зато у меня осталась дочь — ни разу я не пожалела о том, что родила её так рано.