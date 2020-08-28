«Хочется шалить»: история невероятно крутой бабушки из Новосибирска — она слишком молода и нетипична

В середине августа мы опубликовали несколько историй о молодых бабушках. Про одну из героинь мы решили рассказать подробнее — Антонине Литвинович 43 года, а у неё уже есть два внука. На бабушку сибирячка совсем не похожа: она лихо прыгает с парашютом, бьет татуировки, катается на мотоцикле (список можно продолжать). Антонина уверена, что возраст — в голове, сама она ощущает себя лет на 25. Молодая и крутая бабушка поделилась с НГС историей своей жизни и рассказала, как научилась бороться со страхами, перестала обращать внимание на чужое мнение и стала счастливой.
Вы только посмотрите, как круто выглядит в жизни Антонина Литвинович (даже эффектнее, чем на фотографиях). Включайте это видео.
Видео: Антон Дигаев
О семье и раннем материнстве
— Мне было всего 37 лет, когда родился первый внук Степан. Первое время где-то на подсознании я чувствовала себя его мамой. В доме появился маленький ребёнок, моя дочь сама ещё маленькая, и ты до конца не понимаешь, какая твоя роль в этой истории. Срабатывал материнский инстинкт, но со временем прошло — ребёнок на руках у дочери, постепенно становится ясно, что она его мама, а не я. Я не мама, я бабушка. С рождением второго внука — Григория — такого уже не было.
Мне нравится быть бабушкой, для меня это гордость, когда мальчики бегут ко мне с криком: «Бабуля!», и все вокруг оборачиваются, не понимая, кому это он. Это здорово! Я не понимаю женщин, которые просят называть их по имени, объясняя это тем, что «я не готова, не созрела быть бабушкой». Для меня это странно.
«Если ты стала бабушкой, это не значит, что у тебя тут же из пальцев выросли спицы»
Антонина Литвинович, молодая бабушка
Есть те, кто в 37 лет рожает первого ребенка, а я уже стала бабушкой. Это никак не сбило моего молодого настроя. Для меня быть бабушкой ценно и радостно. Я считаю, что рожать можно и нужно в любом возрасте, если позволяют здоровье и жизненные условия. Какая разница, какой возраст? Это всё миф, ограничения мы ставим сами у себя в голове. Женщины и в 60 лет рожают. Моя дочь родила ребёнка в 18 лет, потому что хотела, чтобы у неё с детьми были такие же отношения, как у нас с ней, — тёплые и дружеские.
Я родила дочь в 18 лет, и становиться мамой ещё раз я бы не хотела. Когда твои дети вырастают и уходят в свободное плавание, создают свои семьи, ты уже не несешь за них такую ответственность, как раньше, и в жизни начинается новый классный этап — вторая молодость. Тебе уже не нужно встречать ребёнка из школы, проверять уроки — ты не ограничен по времени, можешь путешествовать и заниматься тем, на что раньше не хватало времени. Я не готова назад. Мне достаточно того, что у меня есть два малыша, с которыми я провела время, потом они уехали домой, а я осталась в своем личном пространстве, свободная.
Тату, парашюты, сёрфинг и мотоциклы
Есть такой собирательный образ бабушки — статусная остепенившаяся тётенька, которая занимается с внуками, жарит им пирожки, вяжет, сидит с ними в песочнице. Я немножечко не такая. Я понимаю, что своего внука мы с мужем на 1 Сентября в первый класс привезём на мотоцикле. Мы все в татуировках — и я, и муж. Не всегда бабушки так делают. Не все бабушки прыгают с парашютом, с водопадов, занимаются дайвингом, сёрфингом и пускаются в безумные дикие путешествия. Поэтому да, я не типичная бабуля.
Всё началось после знакомства с Игорем, моим мужем. Рядом с ним я смогла позволить себе то, чего раньше никогда не позволила бы. Я стала такой, какой всегда хотела быть. Я обстригла волосы, сняла все стразы и наклеенные ресницы, позволила набить себе тату — желание было всегда, но я стеснялась, боялась осуждения. В какой-то момент я перестала бояться — почему нет? Это моя жизнь, мое тело, только мне решать, каким оно может быть.
Еще подростком я мечтала о мотоцикле. Я была шпаной, а не девочкой с бантиками. В то время мотоцикл казался недосягаемой мечтой. И у мужа так же. Однажды нас спросили — почему мы не покупаем мотоцикл, если нам так нравится? И мы задумались — действительно, почему? Опять рамки — не по возрасту. Пошли и купили. Муж — водитель, я пассажир, пока боюсь ездить сама, но когда-нибудь тоже попробую.
Про возраст и состояние души
Я считаю, что возраст у нас в голове. Как только ты позволяешь себе быть старым, ты им становишься моментально. Пока тебе в душе 20 лет, энергия будет такой же. Я думаю, что мне примерно 25 лет, может, до 30 — не больше. Мне все еще очень хочется шалить — наверное, поэтому внуки меня и любят. Мы с ними балуемся, играем в пиратов, рисуем карты, строим дома из подушек и стульев, готовим еду из ерунды, а потом выкидываем — это же весело.
Бывает, дочь иногда смеется надо мной. Я завела себе TikTok, а она говорит: «Ну мама, ну ты-то куда?». А мне интересно! Говорю ей: «Тебе какая разница? Внук посмотрит — посмеется, может, мы с ним вместе что-нибудь снимем. Мне весело, пока мне хочется веселиться, я буду веселиться».
Конечно, если вдруг меня понесёт в зеленые волосы и розовые банты, тогда да, я хотела бы, чтобы мне сказали — остановись! Но пока этого нет, я сама всё вижу, друзья и знакомые не говорят мне, что я перебарщиваю, значит, всё в рамках.
Про личную жизнь
Три раза я была замужем. У всех бывают ошибки, и все мы когда-то делаем неправильный выбор. Первый муж был совсем неправильным выбором. Мы были молодые, дерзкие, были 90-е — тогда мне казалось, что я смогу обрести свободу от родителей, если выйду замуж и рожу ребёнка. Свободу я не обрела, но зато у меня осталась дочь — ни разу я не пожалела о том, что родила её так рано.
Во второй раз случилось так, что спустя время мы поняли, что двигаемся в разных направлениях и нам совсем не по пути. В таких ситуациях, я считаю, правильнее всего не дожидаться, когда вы начнете выцарапывать друг другу глаза от ненависти, а пожать друг другу руки и попрощаться, что мы сделали и пошли каждый в свою сторону.
Третий раз был точным попаданием в десятку. Я уже точно знала, чего именно хочу. Мы с Игорем познакомились на корпоративе — отношения сразу же закрутились, через полгода мы поженились и вот уже 10 лет живём в браке. Все, кто нас знает, видят, что у нас энергетика переплетается, мы одинаково мыслим, думаем, у нас одни желания, наши интересы совпадают.
О красоте
Я ничего не делаю для того, чтобы сохранить молодость, красоту. Спасибо генетике — моя мама тоже отлично выглядит, моложе своего возраста. У меня дома всего два крема для лица из масс-маркета — я несильно разбираюсь в косметологических средствах, хотя уже пора начать. Можно и к косметологу сходить, но никак не могу себя настроить. У нас бывают моменты, когда мы едем в спортзал, но они долгое время были закрыты. Надо пойти, и я, наверное, пойду, выберу силовую нагрузку — это мне больше нравится.
Наша семья склонна к полноте, поэтому мы постоянно на диетах — не строгих, без жестких ограничений, просто стараемся правильно питаться и контролируем количество съеденного. У нас дома, к примеру, нет хлеба, сладких напитков с сахаром, сладостей и мучного. В молодости я сильно набрала вес — почти 90 кг. Однажды пошла покупать вещи, а продавец в магазине сказала, что на меня у них ничего нет, меня тогда будто холодным душем окатили. Я пришла домой и перестала есть. За год похудела на 30 кг, скорректировав питание, и самооценка значительно повысилась.
Сейчас популярен бодипозитив — полюби себя такой, какая ты есть. С одной стороны, слова правильные, но некоторые воспринимают их слишком буквально — я вся такая натуральная. Когда мы недовольны собой, мы себя улучшаем: наносим макияж, худеем, делаем маникюр и педикюр. Я лучше буду себя немножечко не любить, зато постоянно буду в процессе самосовершенствования, считаю, что так гораздо правильнее.
Про страхи и комплексы
Я панически боялась высоты. Наш бизнес был связан со строительством, я не поднималась даже на второй этаж — строительная лестница пугала. В какой-то момент я приуныла, муж на меня посмотрел и сказал: «Поехали, прыгнешь с парашютом». Я, естественно, сказала: «Нет, какой парашют, я боюсь, лучше тогда сразу туда скорую помощь подгоняй». Муж давно с парашютами на ты, отвёз, я приехала, посмотрела, что это, увидела, что все живы и счастливы после приземления, и попробовала. То, что я почувствовала себя Бэтменом, — ничего не сказать! Это такой адреналин, когда ты прыгнул, понимаешь, что назад пути уже нет, и ты просто летишь. Это очень круто, ощущение, что ты сделал что-то невероятное и можешь сделать еще больше.
А дальше у меня начался азарт. Я боялась воды — мы поехали к друзьям, погружались с аквалангом, пока не могу сказать, понравилось или нет, но уже не так страшно. В открытом море мы с мужем сёрфили — это мне понравилось больше, волны — абсолютно не контролируемая тобой ситуация.
У меня остался страх лишнего веса — засел у меня в голове и не уходит. Как бы ни худела, в голове одна мысль — я толстая. Начала писать об этом в своем Instagram, хочу обнародовать эту информацию и успокоиться. Пока что я в процессе — не знаю, что из этого выйдет.
О домохозяйстве
Это первый год, когда я позволила себе быть домохозяйкой. До этого я очень долго и много работала на наш семейный бизнес (мы занимаемся производством мебели). Я занимала должность финансового директора и была включена в процесс 24/7. Когда работаешь на себя, не позволяешь себе расслабиться.
В этом году я поняла, что устала и хочу на время отойти от дел и заняться собой. Тут и коронавирус сыграл свою роль, и муж позволил мне уйти и нашел замену. Сейчас я отдыхаю, наслаждаюсь свободой. Позволила добавить в жизнь то, на что раньше времени катастрофически не хватало, — пошла на вокал, посещаю курсы массажа.
О счастье
Нигде не прописано, что можно, что нельзя, как принято и как не принято, что должно, а что — нет. Единственное, что должен человек, — это быть счастливым, а счастье у каждого свое. Важно позволить себе быть счастливым не для кого-то, обществу всё равно, кто ты, у родителей своя жизнь, у детей — своя. Каждый человек волен делать то, что ему хочется: бить тату, отращивать или состригать волосы, толстеть или худеть, носить мини юбки или нет — если этого не делать, а только мечтать...
Пройдет время, и мы уже не сможем себе что-то позволить — финансы или здоровье, жизненные обстоятельства. В старости мы будем сидеть, жалеть и думать, почему мы этого не сделали? Ведь могли же? Я мечтаю в старости сидеть где-нибудь на океане в татухах и не жалеть о том, что не смогла реализовать свои мечты. Когда я поборола страхи, рамки, комплексы и барьеры в голове, то стала собой и наконец позволила себе быть счастливой.
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