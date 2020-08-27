Школьный воротничок и бабушкин ковёр: 20 самых модных трендов осени (есть варианты для смелых)

Многослойность — уже в который раз самый осенний тренд и, нельзя не отметить, самый тёплый. Одежда в несколько слоев согреет нас даже в самую промозглую погоду — не стесняйтесь применять этот приём на практике. Самым ярким представителем многослойности в этом сезоне стал брючный костюм-тройка. По мнению стилиста Юлии Ушаковой, за счёт жилета в мужском стиле мы усиливаем эффект нескольких слоёв.

Юлия Ушакова — практикующий имидж-стилист с дипломом Высшей школы стилистики. Основательница онлайн-школы «Сила стиля».

Жакеты остаются — с расширенной линией плеча, с чётким подплечником и обязательно — удлинённые. Приталить жакет стилист советует при помощи пояса или ремня. К неприталенным жакетам этой осенью добавляется юбка длиной миди, можно с разрезом, чтобы показать ногу — смотрится очень женственно и модно, вариант и для деловой встречи, и для вечерней прогулки с друзьями. Итак, запомнили: костюмы носим везде и всегда.

