Школьный воротничок и бабушкин ковёр: 20 самых модных трендов осени (есть варианты для смелых)

Чего модницам больше всего хочется осенью — так это одеваться стильно, тепло, удобно и красиво. Осенью нам нравится уютно кутаться в свитера и шарфы, пить чай с пряностями, много гулять и наслаждаться красотой природы и нарядами прохожих. Город уже давно перестал быть скучным и серым, женщины научились одеваться со вкусом и согласно трендам. Прошлой осенью мы надевали водолазки под платья и носили платья с брюками — нам понравилось. Новый сезон не станет исключением — топ-стилист Юлия Ушакова рассказала, какие новинки нас ждут (вы будете приятно удивлены).
Многослойность — уже в который раз самый осенний тренд и, нельзя не отметить, самый тёплый. Одежда в несколько слоев согреет нас даже в самую промозглую погоду — не стесняйтесь применять этот приём на практике. Самым ярким представителем многослойности в этом сезоне стал брючный костюм-тройка. По мнению стилиста Юлии Ушаковой, за счёт жилета в мужском стиле мы усиливаем эффект нескольких слоёв.
Юлия Ушакова — практикующий имидж-стилист с дипломом Высшей школы стилистики. Основательница онлайн-школы «Сила стиля».
Жакеты остаются — с расширенной линией плеча, с чётким подплечником и обязательно — удлинённые. Приталить жакет стилист советует при помощи пояса или ремня. К неприталенным жакетам этой осенью добавляется юбка длиной миди, можно с разрезом, чтобы показать ногу — смотрится очень женственно и модно, вариант и для деловой встречи, и для вечерней прогулки с друзьями. Итак, запомнили: костюмы носим везде и всегда.
Расцветка «бабушкин ковёр» сегодня на самом пике. Многие с лёгкой ноткой ностальгии вспомнят те самые ковры, которые висели на стенах — обычно они были красного, коричневого или синего цвета. Этой осенью, выбрав платье или костюм такой расцветки, вы, несомненно, притянете к себе внимание — не бойтесь добавлять яркие краски в свой гардероб.
В тренде — бахрома. Причем с каждым сезоном, замечает Юлия Ушакова, бахрома становится всё длиннее и длиннее. Она может быть из ткани, из замши или из кожи. В такой одежде вы будете казаться лёгкой и подвижной.
Снова — 90-е. Однако на этот раз не малиновый пиджак с золотыми пуговицами, а блузы с отложными воротниками и пышными рукавами — за счёт этого белая блуза не будет выглядеть скучно. Некоторые дизайнеры предлагают такую модель в цвете, например, в лавандовом и даже в «леопарде».
Анималистический принт становится всё более привычным. Из сезона в сезон он становится всё более родным и всё менее дерзким и кричащим. Прошлой осенью мы активно носили «зебру», забыв о «леопарде». В этом сезоне пятнистый принт снова с нами — блузы, куртки, платья, рубашки — носим днём и вечером.
Рубашка сегодня — не только первый слой, который мы надеваем на тело. Нет, рубашка перешла на новый уровень — носим её как второй слой — как тренч, куртку или пальто. В магазинах рубашки представлены из разных материалов, например, из кожи или вельвета. Расцветка может быть однотонной или клетчатой, а если с бахромой — просто шик.
Помните, как плавно мы переходили к бельевому стилю? Сначала у нас были платья-комбинации, потом платья в корсетном стиле, потом убрали бретели... Сейчас мы дошли до того, что носим бралетты (которые раньше считались нижним бельем) на голое тело. Обычно топы-бралетты трикотажные или вязаные, из такого же материала, что и верхний слой: хлопковая рубашка — хлопковый бралетт, вязаный бралетт — вязаный жакет.
— Это очень напоминает стиль ретро, очень женственный, идеально подходящий для девушек с небольшими формами, — говорит Юлия Ушакова и добавляет, что в следующем сезоне мы уже будем носить бралетты как верхний слой, в качестве жилета поверх рубашки или платья.
Помним про аксессуары — в тренде по-прежнему металлические цепи. Носим их как колье, пояс или на обуви. С ожерельями в виде ракушек, морских звёзд и прочих летних деталей придётся расстаться. Осенне-зимняя коллекция предлагает нам жёлтый металл в сочетании с барочным жемчугом.
Трикотажные вещи остаются, но носить их следует аккуратно — трикотаж такая предательская вещь, которая разом обнажает все недостатки фигуры. Если вам есть что скрывать, то стилист советует обратить внимание на одежду из плотной ткани.
Из нового — тренд на строгую рубашку мужского кроя с галстуком. В магазинах они продаются уже в комплекте, но можно купить и по отдельности или одолжить у мужа.
— Этот образ строится по принципу подобия на контрасте (одно из правил стилистики). Мужской брутальный стиль на женской хрупкой фигуре — смотрится очень сексуально, — объясняет Юлия смелый вариант.
Очень женственный тренд на платья и юбки из кружева. Стилист советует носить их на контрасте (подчеркиваем хрупкость) — толстый свитер грубой вязки и грубые ботинки.
Обувь этой осенью выбираем с тупым носком — самая актуальная тенденция. Платформа из 70-х, а также голенище гармошкой — всё, как в фильме «Служебный роман». Кроме того, по-прежнему актуальны шнуровка и ботинки челси на платформе.
— Обувь всегда должна быть актуальной — именно она делает образ. Пара актуальной обуви + аксессуар в стиле 90-х, подтянутая фигура, искренняя улыбка — и вы всегда будете в тренде, — подсказывает Юлия.
Смелым девушкам стилист рекомендует попробовать тренд — вырезы на талии. Безусловно, для него вы должны обладать хорошей фигурой. В таком образе внимание окружающих вам гарантировано.
Навсегда ушли платья-свитера с косами, сникерсы на платформе и юбки непонятной длины — выше колена или до середины колена, а особенно мини и юбка-колокольчик. Помним, что любую вещь можно обыграть красиво — не обязательно покупать все трендовые вещи разом, достаточно одной или двух.
Поверх старого платья стилист советует надеть модный жакет, если это юбка/брюки с прошлого сезона — добавляем верх с объёмными рукавами либо актуальную куртку-рубашку, можно надеть рубашку с топом, подойдёт блузка с отложным воротником (а-ля школьным).
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