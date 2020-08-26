Подложили свинушку: сможете ли вы отличить гриб съедобный от ядовитого (мы тоже оказались в замешательстве)

Новосибирцы продолжают активно собирать грибы. В этом году сезон начался рано, и леса щедро делятся своими дарами с любителями тихой охоты. Но многие грибники опрометчиво кидают в свою корзинку всё подряд в надежде, что разберутся потом, с помощью книг и интернета — что же они собрали. В итоге это заканчивается или испорченным ужином, или того хуже — реанимацией.
Вместе с микологом-любителем, одной из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой мы подготовили для вас тест. Вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Сразу предупреждаем — пройти тест будет не так-то легко. Многие грибы внешне очень похожи друг на друга.
— По одной фотографии определять для себя, съедобен гриб или нет, опасно. Брать нужно только знакомые грибы, а если их в лесу ну совсем нет — вздохните и купите в супермаркете вешенки или шампиньоны. Что бы о них ни говорили, это полноценные, вкусные, а главное — безопасные съедобные грибы, — порекомендовала Татьяна Бульонкова.
Поэтому пользуйтесь самым главным и самым надёжным принципом всех грибников: «Не знаешь — не бери!»