Подложили свинушку: сможете ли вы отличить гриб съедобный от ядовитого (мы тоже оказались в замешательстве)

Новосибирцы продолжают активно собирать грибы. В этом году сезон начался рано, и леса щедро делятся своими дарами с любителями тихой охоты. Но многие грибники опрометчиво кидают в свою корзинку всё подряд в надежде, что разберутся потом, с помощью книг и интернета — что же они собрали. В итоге это заканчивается или испорченным ужином, или того хуже — реанимацией.

Вместе с микологом-любителем, одной из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой мы подготовили для вас тест. Вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Сразу предупреждаем — пройти тест будет не так-то легко. Многие грибы внешне очень похожи друг на друга.