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Подложили свинушку: сможете ли вы отличить гриб съедобный от ядовитого (мы тоже оказались в замешательстве)

Проверьте с помощью нашего теста, окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты

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Собираете все грибы подряд? Тогда проверьте с помощью нашего теста, разбираетесь ли вы в них

Собираете все грибы подряд? Тогда проверьте с помощью нашего теста, разбираетесь ли вы в них

Новосибирцы продолжают активно собирать грибы. В этом году сезон начался рано, и леса щедро делятся своими дарами с любителями тихой охоты. Но многие грибники опрометчиво кидают в свою корзинку всё подряд в надежде, что разберутся потом, с помощью книг и интернета — что же они собрали. В итоге это заканчивается или испорченным ужином, или того хуже — реанимацией.

Вместе с микологом-любителем, одной из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой мы подготовили для вас тест. Вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Сразу предупреждаем — пройти тест будет не так-то легко. Многие грибы внешне очень похожи друг на друга.

— По одной фотографии определять для себя, съедобен гриб или нет, опасно. Брать нужно только знакомые грибы, а если их в лесу ну совсем нет — вздохните и купите в супермаркете вешенки или шампиньоны. Что бы о них ни говорили, это полноценные, вкусные, а главное — безопасные съедобные грибы, — порекомендовала Татьяна Бульонкова.

Поэтому пользуйтесь самым главным и самым надёжным принципом всех грибников: «Не знаешь — не бери!»

Какой гриб съедобный?

Какой гриб съедобный?

    Задание немного попроще. Какая из этих лисичек съедобная?

    Задание немного попроще. Какая из этих лисичек съедобная?

      Где здесь подберёзовик?

      Где здесь подберёзовик?

        Вопрос для знатоков грибов. Какой из этих грибов можно есть?

        Вопрос для знатоков грибов. Какой из этих грибов можно есть?

          Какой из этих грибов очень вкусный и часто встречается в Караканском бору?

          Какой из этих грибов очень вкусный и часто встречается в Караканском бору?

            Какой из этих грибов ядовит?

            Какой из этих грибов ядовит?

              И самый сложный вопрос нашего теста. Вокруг этих грибов сломано немало копий. Один из них считается несъедобным, хотя многие в нашем регионе его всё-таки собирают и едят (зря!), а второй — точно ядовит. Где опасный ядовитый гриб?

              И самый сложный вопрос нашего теста. Вокруг этих грибов сломано немало копий. Один из них считается несъедобным, хотя многие в нашем регионе его всё-таки собирают и едят (зря!), а второй — точно ядовит. Где опасный ядовитый гриб?

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