История врача с модельной внешностью: как он лечит страшные травмы у детей и не обращает внимания на комплименты

Помню свою первую операцию, ещё в годы студенчества. Это была стопа. Долго просил заведующего отделением, чтобы он мне позволил пооперировать. Он мне говорит: «Читай, готовься», а я: «Уже всё прочитал, всё выучил», а он: «Значит, читай ещё». В итоге я его доконал, мне кажется, он понял, что уже надо мне сделать эту операцию, чтобы я отвязался. Сама операция прошла хорошо, ведь рядом был опытный, взрослый коллега, хотя чувство внутренней тревоги не отпускало.



Мой первый пациент был в Крыму, куда я уехал после вуза работать в городскую больницу. Пациент — пожилой мужчина 80 лет поступил по неотложке с медиальным переломом лодыжки. В общем, это был мой первый такой осознанный врачебный опыт. По книжкам ты вроде знаешь всё, понимаешь, как нужно делать, но это не одно и то же с реальной жизнью. Непросто взять так сразу и начать применять знания на практике. А у мужчины-пациента тем временем с момента травмы прошло уже пять суток. То есть он поломал ногу и лежал дома, думая, что всё само собой зарастёт. Я позвонил заведующему, так как думал, что, возможно, оперировать придётся не мне, а он говорит: «Ничего не знаю, Артём, надо делать». Вот я и пошёл. Со мной на операции был мой коллега, с которым мы вместе учились. Это был крутой опыт, мы сделали всё, что мы хотели, у нас всё получилось. Но, возвращаясь к тому чувству внутренней тревоги… Оно было очень сильным.

