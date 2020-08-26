Крышу сносит: по Новосибирску гоняет джип-кабриолет — разглядываем странный 26-летний внедорожник

Продолжаем рассказывать о необычных автомобилях новосибирцев — наш новый герой Вадим Бабкин ездит на внедорожнике Opel Frontera с мягким складным верхом и говорит, что это чуть ли не единственный такой автомобиль в России. Машина совмещает в себе достоинства проходимого джипа и свободу кабриолета, на ней интересно кататься в летнюю хорошую погоду. Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.
Знакомьтесь: Opel Frontera A SPORT Soft Top
— Если Hard Top ещё можно встретить в России, то Soft Top однозначно нет. Я очень долго искал его, знал, что такая машина существует. Изначально это японская разработка, Isuzu MU — автомобиль
— Не надеялся найти в России. Но в 2016 году на сайте увидел объявление — машину продавали за адекватные деньги. И всё, я перевел деньги и забрал машину.
— Сервисная книжка осталась родная, немецкая. Несмотря на то, что он собирался в Великобритании,
поставлялся для рынка Европы. Вся его жизнь за бугром в книжке описана.
— В Россию он попал через Москву в
Сейчас пробег у автомобиля меньше
— Так как для рынка Европы требовались менее прожорливые двигатели, то сюда установлен один из самых надежных двигателей C20NE от Opel. То есть от «Опеля» здесь только мотор и название. Рама, мосты, трансмиссия — это всё Isuzu.
— Двигатель — разработка 1967 года с чугунным блоком,
— Мосты спереди и сзади. Постоянный привод задний, жестко подключаемый передок, повышенная и пониженная передачи. У меня без блокировок, но говорят, что шли с блокировками в заднем мосту, — перечисляет сибиряк достоинства своей машины.
— Ломаться здесь по большому счету нечему. Перед — торсионы, зад — рессоры, автомобиль на раме. Расходники есть в продаже, к примеру, рулевые наконечники, шаровые, крестовины. Фильтр — пошел, за
— Это родные его шины, «Мишлен» французский,
— Что в нем спортивного? Это не гонка, но со светофора легко. Очень короткоходные и спортивные здесь раздатка и коробка.
Вадим отмечает, что его Opel легкий и весьма проходимый за счет короткой базы, хотя сильным бездорожьем владелец не увлекается.
— Это машина просто для удовольствия, для активного отдыха, особенно в наше жаркое сибирское лето. По бездорожью я не до такой степени фанат, да, выезжаю зимой по сугробам погонять, летом где-нибудь в грязь залезть, но не до фанатизма.
— Когда я еду с открытым верхом, то кругом на каждом шагу все оборачиваются. Улыбаются и показывают «класс!».
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