26 августа среда
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 74.51
eur 88.06
СрочноПоймали душителя, нападавшего у «Березовой рощи»

Все новости

Все новости

Крышу сносит: по Новосибирску гоняет джип-кабриолет — разглядываем странный 26-летний внедорожник

На внедорожнике Opel Frontera A SPORT Soft Top 1994 года выпуска ездит местный житель Вадим Бабкин

3 318
40Обсудить

Поделиться

Так выглядит Opel Frontera A SPORT Soft Top 1994 года выпуска. А вы бы сели за руль такого экстравагантного авто?

Так выглядит Opel Frontera A SPORT Soft Top 1994 года выпуска. А вы бы сели за руль такого экстравагантного авто?

Продолжаем рассказывать о необычных автомобилях новосибирцев — наш новый герой Вадим Бабкин ездит на внедорожнике Opel Frontera с мягким складным верхом и говорит, что это чуть ли не единственный такой автомобиль в России. Машина совмещает в себе достоинства проходимого джипа и свободу кабриолета, на ней интересно кататься в летнюю хорошую погоду. Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.

Несколько минут, и внедорожник превращается в джип-кабриолет

Несколько минут, и внедорожник превращается в джип-кабриолет

Знакомьтесь: Opel Frontera A SPORT Soft Top 1994 года выпуска, полноценный внедорожник с мостами, механической коробкой передач и раздаткой. Его особенность — мягкий складной верх в задней части кузова.

Вадим целенаправленно искал такую необычную машину

Вадим целенаправленно искал такую необычную машину

— Если Hard Top ещё можно встретить в России, то Soft Top однозначно нет. Я очень долго искал его, знал, что такая машина существует. Изначально это японская разработка, Isuzu MU — автомобиль 1988 года неопределенного предназначения, мистический, таинственный.

Автомобиль куплен в 2016 году

Автомобиль куплен в 2016 году

— Не надеялся найти в России. Но в 2016 году на сайте увидел объявление — машину продавали за адекватные деньги. И всё, я перевел деньги и забрал машину.

В распоряжении нового автовладельца — немецкая сервисная книжка

В распоряжении нового автовладельца — немецкая сервисная книжка

— Сервисная книжка осталась родная, немецкая. Несмотря на то, что он собирался в Великобритании,

поставлялся для рынка Европы. Вся его жизнь за бугром в книжке описана.

Несколько лет машина простояла в гараже

Несколько лет машина простояла в гараже

— В Россию он попал через Москву в 1999 году, на нем немножко поездили и благополучно забыли в гараже на долгие годы. Он простоял лет 8 точно.

Пробег у автомобиля 178 тысяч километров

Пробег у автомобиля 178 тысяч километров

Сейчас пробег у автомобиля меньше 200 тысяч километров. Новосибирец уверен, что пробег родной, поскольку машина в находится отличном состоянии и не требует какого-либо ремонта.

Вадим раскладывает крышу&nbsp;— мягкие элементы отстегиваются и убираются в карман на багажной двери

Вадим раскладывает крышу — мягкие элементы отстегиваются и убираются в карман на багажной двери

Затем рама опускается назад — и джип-кабриолет готов к поездке с ветерком

Затем рама опускается назад — и джип-кабриолет готов к поездке с ветерком

Двигатель C20NE от Opel

Двигатель C20NE от Opel

— Так как для рынка Европы требовались менее прожорливые двигатели, то сюда установлен один из самых надежных двигателей C20NE от Opel. То есть от «Опеля» здесь только мотор и название. Рама, мосты, трансмиссия — это всё Isuzu.

Двигатель считается надежным

Двигатель считается надежным

— Двигатель — разработка 1967 года с чугунным блоком, 115 лошадей, 2 литра. Ничего не делал с ним. C20NE входит в 10 самых надежных двигателей-миллионников, он на третьем месте. Это очень-очень надежный двигатель, в 90-е годы их ставили на редкую партию ВАЗ-21106, гоночная версия была.

В такой машине удобно перевозить крупногабаритные вещи

В такой машине удобно перевозить крупногабаритные вещи

— Мосты спереди и сзади. Постоянный привод задний, жестко подключаемый передок, повышенная и пониженная передачи. У меня без блокировок, но говорят, что шли с блокировками в заднем мосту, — перечисляет сибиряк достоинства своей машины.

Все запчасти есть в магазинах

Все запчасти есть в магазинах

— Ломаться здесь по большому счету нечему. Перед — торсионы, зад — рессоры, автомобиль на раме. Расходники есть в продаже, к примеру, рулевые наконечники, шаровые, крестовины. Фильтр — пошел, за 150 рублей купил.

Родные шины 1994 года

Родные шины 1994 года

— Это родные его шины, «Мишлен» французский, 1994 год выпуска. Диски американские хромированные, хром не полез, не облез, — продолжает показывает автомобиль Вадим Бабкин.

Машина стартует бодро

Машина стартует бодро

— Что в нем спортивного? Это не гонка, но со светофора легко. Очень короткоходные и спортивные здесь раздатка и коробка.

Opel справляется и с бездорожьем

Opel справляется и с бездорожьем

Вадим отмечает, что его Opel легкий и весьма проходимый за счет короткой базы, хотя сильным бездорожьем владелец не увлекается.

Авто используется для активного отдыха

Авто используется для активного отдыха

— Это машина просто для удовольствия, для активного отдыха, особенно в наше жаркое сибирское лето. По бездорожью я не до такой степени фанат, да, выезжаю зимой по сугробам погонять, летом где-нибудь в грязь залезть, но не до фанатизма.

Люди обращают внимание на открытый верх

Люди обращают внимание на открытый верх

— Когда я еду с открытым верхом, то кругом на каждом шагу все оборачиваются. Улыбаются и показывают «класс!».

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Александр катается на мотоцикле «Иж Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.

Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.

Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

авто с пробегомвнедорожник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!