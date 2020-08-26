Как с журналиста НГС вымогают 1 миллион рублей: рассказываем опасную схему развода

— По результатам проведённых мероприятий сотрудниками полиции будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ, — подчеркнули в ведомстве. — Ситуация находится на контроле руководства ГУ МВД России по Новосибирской области.

При этом в полиции пояснили, что сообщений и заявлений по аналогичным фактам в МВД по Новосибирской области не поступало.

Схема мошенничества, ошибка или обман должника?

По словам адвоката Геннадия Черкасова, данная ситуация — совсем не типичная. Это может быть как ошибка, так и действительно попытка мошенничества или обман именно со стороны школьного товарища.

— Если человек просил вашего коллегу транзитить деньги, то ясно, что есть какая-то согласованность, — рассуждает эксперт. — Возможно, этот товарищ просто обманул заёмщика, а второй, кого обманули, таким образом пытается вернуть деньги с добросовестного транзитёра. Это может быть как схема, так и ошибка, зависит от ситуации. Тут надо писать заявление в полицию и не слушать, что те отвечают. Так как полицейские часто работать не хотят, то они будут отказываться от возбуждения дела. Возможно, это просто обнальная цепочка, в которой случился сбой. И вот участники этой цепочки собирают деньги. Если не доказать обратное, то человек получит исполнительный лист о взыскании этого миллиона рублей. Есть такая статья — «Неосновательное обогащение». И суд всегда встанет на сторону того, кто переводил деньги. Единственный способ защититься — это добиться возбуждения уголовного дела.

Неосновательное обогащение — приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.



При этом адвокат подчёркивает, что вся ситуация действительно похожа на мошенничество — потому что человек не мог закинуть деньги случайно, когда вторая сторона ждала поступления на счёт.

— Но это нетипичная схема — кидок по дружбе достаточно редкий, одноразовый, — подчёркивает Геннадий Черкасов. — Кинуть ближнюю связь — редко бывает. Друга можно обмануть раз, второй — уже не получится. Самые распространённые схемы обмана — это по-прежнему звонок из «кол-центра Сбербанка» со словами: «Здравствуйте, с вашей карты произошла операция». Второе: «Ваш сын попал в беду».

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, самое верное — просто не соглашаться на перевод, тем более если речь идёт о крупных суммах денег. Если же непременно хочется помочь своему близкому, то самый верный способ — это составить договор о переводе денежных средств с владельцем денег и о последующем транзите этих денег с человека, который является конечным получателем средств.

Источник НГС в правоохранительных органах считает, что в данной ситуации нет прямого мошенничества. И так как Сергей перевёл журналисту деньги без назначения платежа, то есть получатель не сможет подтвердить, что эти деньги предназначались ему, то суд сочтёт это действительно необоснованным обогащением.

В подобной ситуации единственный способ защитить себя — доказать, что деньги были переведены по согласию с Дмитрием Е.

— Вообще всё зависит от того, как распорядился деньгами человек, которому они пришли на счёт, — считает источник. — Если те люди, которым он перечислил деньги на карту, это подтвердят, то всё нормально, человек просто осуществил передачу денег. И спрос уже будет с того, кто просил об этой услуге. Но если он их обналичил и раздал людям так, без доказательств, а они не подтвердят факт передачи денег, то придётся возвращать миллион. Тут необходимо доказать связь между первым лицом и лицами, которые получали потом деньги. Надо доказывать через итоговых получателей. А так вся ситуация не совсем обычна, конечно. Может быть, какая-то экономическая договорённость сорвалась, и человек свои деньги таким образом возвращает.

Что ещё почитать про распространённые схемы обмана с помощью банковских карт? Изучаем хитрые уловки телефонных мошенников — в инструкции от МВД.