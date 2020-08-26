Как с журналиста НГС вымогают 1 миллион рублей: рассказываем опасную схему развода

Банковские карты прочно вошли в обиход не только законопослушных сибиряков, но и мошенников. Аферисты постоянно придумывают новые схемы незаконного заработка. И если вы считаете, что никогда не станете жертвой онлайн-развода — вы ведь не сообщаете данные карты по телефону и не оставляете пароль на непонятных сайтах, то сильно заблуждаетесь. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил помочь давнему школьному приятелю — на карту нашему коллеге перевели миллион рублей, который он в тот же день перечислил на другие карты по просьбе своего знакомого. И забыл. Пока через два месяца с него не начали требовать тот самый миллион, угрожать судом и потерей репутации. Журналист НГС Алёна Истомина выслушала все стороны конфликта. Рассказываем, почему не стоит сообщать номер банковской карты даже самым близким людям и как обезопасить себя от такого мошенничества.
«Подам в суд и всем расскажу, что ты мошенник»
Дмитрий Косенко знаком с Дмитрием Е. ещё со школы — до этой истории они дружили семьями, часто виделись, несмотря на то, что Косенко живёт в Новосибирске, а его приятель — в Кемеровской области. В июне школьный товарищ попросил у Дмитрия Косенко реквизиты сберегательного счёта от Сбербанка. Объяснил, что на этот счёт переведут миллион рублей, который Дмитрий Е. занимает у своего знакомого Сергея К*.
— Одноклассник постоянно ищет деньги, он углём торгует, а этот Сергей ему занимает постоянно, — объясняет Дмитрий Косенко. — И вот 26 июня мне перечислили этот миллион рублей. Одноклассник сказал — давай раскидаем на разные счета. Он ко мне приехал, мы сидели у меня дома. Один платёж был на него, остальные — его разные знакомые.
В распоряжении редакции имеется детализация операций по дебетовой карте Дмитрия за 26 июня, из которой видно, что в этот день ему действительно поступил миллион рублей, и все деньги сразу были отправлены частями на другие карты. В том числе там отражён и перевод на имя Дмитрия Валерьевича Е.
2 августа Дмитрию позвонил Сергей и заявил, что перевод был сделан ошибочно, дескать, возвращайте деньги назад.
— Мне начали постоянно звонить, грозиться приехать домой, приехать на работу, выставить меня мошенником, — рассказывает Дмитрий Косенко. — Я подал заявление в Калининский отдел полиции, сейчас они проводят проверку. Проверка буксует, а Сергей грозится подать в суд. Есть такая норма в законе — неосновательное обогащение. С Дмитрием Е. мы перестали разговаривать после этой ситуации. Он мне потом тоже написал: «Я тебе ничего не должен, отдай ему деньги». При этом они подчёркивают, что Сергей якобы перевёл мне миллион рублей по ошибке, но как можно перевести по ошибке туда, где есть ФИО, ИНН, корсчёт, расчётный счёт? Всё это надо ввести и заверить своей подписью в банке.
«Зрение плохое, отправил по ошибке»
У Сергея К. своя версия. По словам мужчины, 26 июня он действительно собирался дать в долг деньги Дмитрию Е. В тот день он продал квартиру, сразу же пошёл в банк, получил деньги и отправил их Дмитрию, но только не своему знакомому, а Косенко.
— Дмитрий Е. скинул мне два реквизита — свой и Косенко, — объясняет Сергей. — У меня зрение плохое, я в очках хожу. И я по ошибке отправил деньги этому Косенко.
Сергей утверждает, что он был уверен, что деньги дошли до Дмитрия Е. Но через некоторое время он встретил его на улице и узнал, что перевода не было. Тогда Сергей начал разбираться, куда ушли деньги, и позвонил Косенко. Журналист, по его словам, сначала обещал вернуть ему миллион, но потом стал отказываться.
— Я хотел поднять скандал, — продолжает Сергей. — Никаких угроз не было, только милицией и полицией, ну и судом. Я завтра иду и подаю в суд на Косенко. И он будет оплачивать и адвоката, и судебные издержки. Я просто по ошибке перевёл деньги не тому человеку. Я посмотрел — Дмитрий, и всё. Имя одинаковое, а ни отчества, ни фамилии не разобрал. Это мошенничество, незаконное обогащение. Я Косенко видеть не видел, знать не знаю. Это мои деньги, пусть он вернёт мне деньги, и всё. Ограбили-то меня. Ну, совесть-то есть у людей?
«Миллион верну, решу вопрос мирно»
Дмитрий Е., как сам говорит, занимался коммерческой деятельностью. В июне он действительно попросил у Сергея деньги в долг. Но при этом также подчёркивает, что его знакомый перевёл Косенко миллион по ошибке.
— Я все эти вопросы решу, — обещает Дмитрий Е. — Я и Дмитрию говорил: «Если есть возможность отдать деньги Сергею, отдай, я тебе отдам потом». Я пытаюсь эти вопросы мирно решить — без судов, без заявлений.
— Деньги, которые пришли Дмитрию, вы переводили вместе с ним на счета ваших знакомых?
— Я не помню.
— Вы каждый день просите людей о таких услугах, что не помните этого?
— Было, что каждый день. И не по миллиону — через меня проходили гораздо большие суммы. Всякое может быть. Вы коммерческой деятельностью не занимаетесь, я занимаюсь, у меня много всяких счетов есть.
— То есть Косенко получает миллион рублей, а потом вы с ним вместе переводите эти деньги на различные карты?
— Это Дмитрий так утверждает?
— Да. И у него есть выписки операций по банковской карте.
— Тут есть мнение Сергея, что он перечислил ошибочно. И он требует возврата. Он пока устно требует, и я удерживаю его от подачи заявления.
— Подождите. Вы сами-то получили деньги от Косенко?
— Я и Сергею К. говорю — давай я тебе отдам деньги, я хочу рассчитаться. Но он хочет, чтобы ему Дмитрий отдал. Нас вызывают в полицию по заявлению Дмитрия. Моя задача — решить вопрос мирно. И Дмитрий чтобы не пострадал, и К. свои интересы отстоял. Я не получал деньги. Перевод был на Дмитрия.
— Но этот перевод был согласован с вами?
— Ну, получается, да. Но Сергей К. говорит, и, получается, он прав, что он ошибся.
При этом Сергей К. настойчиво просил не писать публикацию об этой ситуации до решения суда, так же, как и Дмитрий — он подчёркивал, что решит этот вопрос и сам отдаст деньги без суда и полиции.
Официально
В пресс-службе полиции сообщили, что по заявлению Дмитрия Косенко сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой «осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия».
— По результатам проведённых мероприятий сотрудниками полиции будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ, — подчеркнули в ведомстве. — Ситуация находится на контроле руководства ГУ МВД России по Новосибирской области.
При этом в полиции пояснили, что сообщений и заявлений по аналогичным фактам в МВД по Новосибирской области не поступало.
Схема мошенничества, ошибка или обман должника?
По словам адвоката Геннадия Черкасова, данная ситуация — совсем не типичная. Это может быть как ошибка, так и действительно попытка мошенничества или обман именно со стороны школьного товарища.
— Если человек просил вашего коллегу транзитить деньги, то ясно, что есть какая-то согласованность, — рассуждает эксперт. — Возможно, этот товарищ просто обманул заёмщика, а второй, кого обманули, таким образом пытается вернуть деньги с добросовестного транзитёра. Это может быть как схема, так и ошибка, зависит от ситуации. Тут надо писать заявление в полицию и не слушать, что те отвечают. Так как полицейские часто работать не хотят, то они будут отказываться от возбуждения дела. Возможно, это просто обнальная цепочка, в которой случился сбой. И вот участники этой цепочки собирают деньги. Если не доказать обратное, то человек получит исполнительный лист о взыскании этого миллиона рублей. Есть такая статья — «Неосновательное обогащение». И суд всегда встанет на сторону того, кто переводил деньги. Единственный способ защититься — это добиться возбуждения уголовного дела.
Неосновательное обогащение — приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.
При этом адвокат подчёркивает, что вся ситуация действительно похожа на мошенничество — потому что человек не мог закинуть деньги случайно, когда вторая сторона ждала поступления на счёт.
— Но это нетипичная схема — кидок по дружбе достаточно редкий, одноразовый, — подчёркивает Геннадий Черкасов. — Кинуть ближнюю связь — редко бывает. Друга можно обмануть раз, второй — уже не получится. Самые распространённые схемы обмана — это по-прежнему звонок из «кол-центра Сбербанка» со словами: «Здравствуйте, с вашей карты произошла операция». Второе: «Ваш сын попал в беду».
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, самое верное — просто не соглашаться на перевод, тем более если речь идёт о крупных суммах денег. Если же непременно хочется помочь своему близкому, то самый верный способ — это составить договор о переводе денежных средств с владельцем денег и о последующем транзите этих денег с человека, который является конечным получателем средств.
Источник НГС в правоохранительных органах считает, что в данной ситуации нет прямого мошенничества. И так как Сергей перевёл журналисту деньги без назначения платежа, то есть получатель не сможет подтвердить, что эти деньги предназначались ему, то суд сочтёт это действительно необоснованным обогащением.
В подобной ситуации единственный способ защитить себя — доказать, что деньги были переведены по согласию с Дмитрием Е.
— Вообще всё зависит от того, как распорядился деньгами человек, которому они пришли на счёт, — считает источник. — Если те люди, которым он перечислил деньги на карту, это подтвердят, то всё нормально, человек просто осуществил передачу денег. И спрос уже будет с того, кто просил об этой услуге. Но если он их обналичил и раздал людям так, без доказательств, а они не подтвердят факт передачи денег, то придётся возвращать миллион. Тут необходимо доказать связь между первым лицом и лицами, которые получали потом деньги. Надо доказывать через итоговых получателей. А так вся ситуация не совсем обычна, конечно. Может быть, какая-то экономическая договорённость сорвалась, и человек свои деньги таким образом возвращает.
Что ещё почитать про распространённые схемы обмана с помощью банковских карт? Изучаем хитрые уловки телефонных мошенников — в инструкции от МВД.