Заболевшие коронавирусом чувствуют особенную усталость. Как понять, какая она

Пульмонолог, терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко также отмечает, что общая слабость — симптом многих заболеваний, признак общесистемных нарушений в организме.



— Чаще этот симптом обращает на себя внимание, когда вроде бы и спал прекрасно, а утром усталость, вялость, апатия. Или было столько надежд на отпуск — отдохнуть от работы, отпуск закончился, но сил не прибавилось. Хочется не шевелиться в выходные, а лежать дома, нет сил и желания даже к простой домашней работе. Причём по скорости развития обычно это не внезапно, а с нарастанием симптоматики. Ещё месяц назад порхал и делал всё и даже больше, а сегодня — «разбитое корыто».



Как правило, добавляет врач, это может быть дефицит витаминов и минералов, анемия, гипотиреоз, диабет, прогрессирующие болезни сердца, онкология, приём некоторых лекарственных препаратов (например антигистаминные, гипотензивные препараты), депрессия.



— Всегда при проявлении слабости, утомляемости обращайтесь к врачу. Обращайте внимание на то, какие ещё симптомы сопровождают усталость: ухудшение аппетита, потеря массы тела, ухудшение состояния кожи, волос, головные боли, головокружения и так далее. Только после тщательного сбора анамнеза и осмотра можно поставить предварительный диагноз и провести ряд обследований, что в совокупности и поможет установить истинную причину усталости и утомляемости, — советует Ольга Филоненко.