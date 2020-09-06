Заболевшие коронавирусом чувствуют особенную усталость. Как понять, какая она

Каждый день мы можем чувствовать усталость и часто говорим, что она хроническая. Усталость — один из симптомов многих заболеваний, в том числе коронавируса. Часто люди, которые заболели или переболели
Когда возникает усталость
Акушер-гинеколог центра семейной медицины «Здравица» Анна Пастухова рассказывает, что в норме чувство усталости, переутомления, упадка сил возникает у всех людей вследствие недостаточного сна, после тяжёлых физических нагрузок, стрессовых ситуаций, длительного умственного перенапряжения. Усталость вследствие отсутствия энергии требует полноценного длительного отдыха и, как правило, уходит, но, если и после этого усталость, снижение энергии, слабость сохраняются, следует обратить на это внимание.
— Если вы в правильное время ложитесь спать, полноценно высыпаетесь, питаетесь, возможно, нужно ещё устранить все дефициты, нормализовать уровень витаминов и микроэлементов, согласно вашим анализам, но здесь необходима уже помощь специалиста. Если же чувство усталости сохраняется после полноценного отдыха, это может быть уже симптомом различных заболеваний, например, анемии различного происхождения, онкологических и хронических воспалительных заболеваний, болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, гормональных, — замечает Пастухова.
Пульмонолог, терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко также отмечает, что общая слабость — симптом многих заболеваний, признак общесистемных нарушений в организме.
— Чаще этот симптом обращает на себя внимание, когда вроде бы и спал прекрасно, а утром усталость, вялость, апатия. Или было столько надежд на отпуск — отдохнуть от работы, отпуск закончился, но сил не прибавилось. Хочется не шевелиться в выходные, а лежать дома, нет сил и желания даже к простой домашней работе. Причём по скорости развития обычно это не внезапно, а с нарастанием симптоматики. Ещё месяц назад порхал и делал всё и даже больше, а сегодня — «разбитое корыто».
Как правило, добавляет врач, это может быть дефицит витаминов и минералов, анемия, гипотиреоз, диабет, прогрессирующие болезни сердца, онкология, приём некоторых лекарственных препаратов (например антигистаминные, гипотензивные препараты), депрессия.
— Всегда при проявлении слабости, утомляемости обращайтесь к врачу. Обращайте внимание на то, какие ещё симптомы сопровождают усталость: ухудшение аппетита, потеря массы тела, ухудшение состояния кожи, волос, головные боли, головокружения и так далее. Только после тщательного сбора анамнеза и осмотра можно поставить предварительный диагноз и провести ряд обследований, что в совокупности и поможет установить истинную причину усталости и утомляемости, — советует Ольга Филоненко.
Как отличить усталость при коронавирусе от других
Главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что усталость — не основной и не патогномоничный (то есть очень характерный симптом для конкретного заболевания, например типичная везикулезная сыпь при ветряной оспе. — Прим. ред.) симптом для коронавирусной инфекции:
— Если мы говорим о
Ольга Филоненко объясняет, как отличить усталость и слабость при коронавирусе от других заболеваний: по её мнению, при
— «Весь день работал, а вечером не могу шевелиться», слабость в максимальном её проявлении — желание лежать, нет сил смотреть телевизор или тем более читать. Внезапность и выраженность симптоматики отличают слабость при коронавирусе от других заболеваний.
Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы
— Чтобы понять, усталость — это проявление астении после
Что такое синдром хронической усталости
Врач-психиатр, психотерапевт Ирина Климова напоминает, что усталость — это физиологическое и психологическое состояние человека, а синдром хронической усталости — болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха.
— Возникновение синдрома хронической усталости связано с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы, обусловленным угнетением деятельности зоны, отвечающей за тормозные процессы. Факторами, провоцирующими развитие синдрома хронической усталости являются: несбалансированная эмоционально-интеллектуальная нагрузка в ущерб физической деятельности. Предрасполагающие факторы — неблагополучная санитарно-экологическая обстановка, хронические заболевания, в том числе и вирусные инфекции.
В группе риска этого заболевания находятся жители крупных городов, предприниматели, люди с повышенной ответственностью при выполнении трудовой деятельности (медицинские работники, авиадиспетчеры, операторы железнодорожного транспорта).
Ирина Климова говорит, что в этиологии и патогенезе синдрома хронической усталости большая роль отводится дефициту макро- и микронутриентов, пищевой аллергии, чрезмерным физическим и психическим нагрузкам, а также вирусной инфекции:
— Согласно «вирусной теории», триггерными факторами синдрома хронической усталости могут служить вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса
У хронической усталости есть комплекс симптомов — повышенная сонливость в дневное время суток, немотивированное раздражение, отсутствие ощущения отдыха после полноценного ночного сна, часто повторяющиеся головные боли без видимых на это причин. Кроме того, это невозможность быстро заснуть, даже после напряжённого физического труда, плохое настроение, поводов которому нет, частые инфекционные заболевания, аллергические реакции, а также снижение памяти и способности концентрироваться.
— Критерием постановки диагноза «синдром хронической усталости» является хроническое переутомление, длящееся шесть месяцев и более и четыре — восемь из перечисленных симптомов.
Для лечения этого заболевания необходимо нормализовать режим отдыха и физической нагрузки, общий или сегментарный массаж совместно с гидропроцедурами, активные методы нормализации психоэмоционального фона и лечебной физкультурой и так далее.
Советы от врача
Анна Пастухова считает, что важно следить за своим образом жизни и соблюдать правила:
1. Сон
Полноценный сон длительностью семь-восемь часов, учитывая, что отход ко сну должен происходить в 22:00–23:00. Так вы попадаете в естественные биоритмы, организм функционирует правильно.
2. Физическая активность
Присутствие физической активности в ежедневной жизни (не изнуряющая нагрузка). Для начала хотя бы начните ходить 10 тысяч шагов в день.
3. Питание
Очень важно пересмотреть свое питание, которое должно быть полноценным, с максимальным исключением легкоусваиваемых углеводов. Включите полезные жиры в ежедневный рацион (нерафинированные масла, авокадо, морская рыба и др.). Если сложно получить омега-3 из пищи, то включите их в свой рацион в виде нутрицевтиков (вид биологически активных добавок. — Прим. ред.).
4. Питьевой режим
Чистая вода важна для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы, мышечной системы, для каждой клеточки организма.
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Ирина Климова — врач-психиатр, психотерапевт, психиатр-нарколог, педагог высшей школы, заведующая учебной частью кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ.Анна Пастухова — акушер-гинеколог, врач превентивной медицины, гинеколог первой категории. Стаж работы — с 2005 года.Дмитрий Капустин — врач-инфекционист. Ассистент кафедры инфекционных болезней НГМУ. Руководитель подразделения Центра по профилактике и борьбе со СПИД ГБУЗ НСО ГИКБ