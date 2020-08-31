История известного детского кардиохирурга — он мечтает, чтобы его специальность исчезла

Мы теперь можем без разреза лечить пороки, для которых раньше применялась большая хирургия. Разные клапаны, искусственные сосуды появились, биологические протезы. Мы даже не думали, что такое появится. Сейчас медицина стоит уже на пороге биологически выращенных частей сердца, сосудов. Буквально десяток лет или полтора и мы будем это иметь и сможем часть сердца пациенту заменить, которая будет расти вместе с ним и позволит избежать повторных операций.



— Что бы вам ещё хотелось изменить в медицине, что пока кажется не очень реалистичным?



— Самым главным я бы считал то, чтобы моя специальность исчезла совсем: врождённые пороки диагностировались бы на эмбриологическом этапе развития и с помощью генной инженерии можно было бы их избежать. Дети, которые сейчас рождаются с пороками, рождались бы здоровыми или хотя бы им требовалось минимальное вмешательство. Это на самом деле очень эмоционально затратная специальность, которую я теперь уже не выбрал бы.



«Хирурги вынуждены работать до того времени, пока не умрут»



— Когда впервые вы об этом задумались?



— Когда старым стал. Это шутка, конечно, но уже такие мысли появляются. На Западе после 65 лет хирург не имеет права работать в государственной клинике, он уходит либо консультантом, либо на преподавательскую работу и зарабатывает к этому времени уже на такую пенсию, которая позволяет ему достаточно безбедно проводить свою старость, а в России этого нет, и хирурги вынуждены работать до того времени, пока не умрут. Это, конечно, в моём возрасте роняет на подкорку мысли о том, что, может быть, ты не туда пошёл, поэтому в этой шутке есть доля правды.



Мне хотелось бы путешествовать, на рыбалку ходить, но на самом деле я не представляю, чем бы я занимался сейчас, если бы не работал. Это настолько в крови, в тканях, что без постоянного напряжения, подъёмов в шесть утра и работы до 19–20 сложно представить свою жизнь. У меня нет хобби, мне не хватает на это времени. В отпуске через 10 дней я начинаю скучать, мне уже хочется на работу.



«У одного получается костюм, а у другого — седло на корову»



— Что для вас хирургия, с чем её можно сравнить?



— Это моя жизнь, я без неё вообще не представляю ничего. Это и искусство, и математика, и наука, и физкультура в определённом смысле, потому что ты всё время должен быть в хорошей форме. Работа очень мелкая, задействована мелкая моторика. А искусство, потому что ты должен представлять, как это будет после того, как ты это сделаешь, как будет функционировать. И это постоянное обучение, потому что ты не можешь отстать.



С моей точки зрения, хирургия — это удел определённой категории людей. Человек теоретически может всё знать, но при это за операционным столом у него не всё будет получаться, то есть не каждый может быть хирургом. Это не просто наука, ты должен что-то своё туда внести. Также есть портные: все знают, как кроить и как шить, инструменты одинаковые, но у одного получается действительно костюм, а у другого — седло на корову.



Человек, который идёт в хирургию, да и вообще в медицину, должен понимать, что это работа на всю жизнь. Всю жизнь обучение, стремление к тому, чтобы не отстать, гонка.



— Насколько в этой гонке важна команда в операционной?



— Команда — это атрибут всякой успешной деятельности. В Англии есть госпиталь для больных детей Грэйт Ормонд Стрит — они одни из первых начали использовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию — искусственное кровообращение, когда сердце не справляется со своей нагрузкой, а пересадить его невозможно по разным причинам. Бывает, что это мост к выздоровлению, а бывает — к пересадке. Чтобы всё получалось, чтобы улучшить свои результаты, они специально всей командой изучали тактику и все процессы у команды «Формулы-1». Насколько это важно! Всё это они перенесли в клинику и получили сразу же качественный существенный скачок.