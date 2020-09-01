Тест-драйв НГС: как в домашних условиях сделать тест на коронавирус (результат нашего коллеги уже готов!)

Недавно компания «Инвитро» анонсировала новую услугу — систему для самостоятельного взятия мазка из носо- и ротоглотки для тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко и СММ-редактор Ян Дегтярёв разбирались, как самостоятельно взять мазки и отвезти их в лабораторию. Как это сделать, сложно ли понять инструкцию и можно ли отвезти биоматериал в другой город — подробности в материале.



Для чего нужно делать тест самостоятельно

Такие наборы для самостоятельного взятия теста на коронавирус без направления врача доступны жителям Сибири и Дальнего Востока. Они стоят 1990 рублей. Важно, чтобы у желающих обследоваться не было симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель).