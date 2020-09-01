Тест-драйв НГС: как в домашних условиях сделать тест на коронавирус (результат нашего коллеги уже готов!)

Недавно компания «Инвитро» анонсировала новую услугу — систему для самостоятельного взятия мазка из носо- и ротоглотки для тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко и СММ-редактор Ян Дегтярёв разбирались, как самостоятельно взять мазки и отвезти их в лабораторию. Как это сделать, сложно ли понять инструкцию и можно ли отвезти биоматериал в другой город — подробности в материале.
Для чего нужно делать тест самостоятельно
Такие наборы для самостоятельного взятия теста на коронавирус без направления врача доступны жителям Сибири и Дальнего Востока. Они стоят 1990 рублей. Важно, чтобы у желающих обследоваться не было симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель).
— Исследование выполняется в лаборатории методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Данный метод позволяет определить генетический материал вируса SARS-COV-2. Результат исследования пациент получает на электронную почту в установленный срок в виде справки, подтверждающей отсутствие или наличие в организме генетического материала вируса SARS-COV-2, — рассказали в пресс-службе компании.
В «Инвитро» считают, что исследование может быть востребовано для людей, выезжающих на отдых за границу и возвращающихся из-за рубежа. Июльское постановление правительства РФ говорит о том, что россияне должны заполнить на борту самолёта анкету прибывающего в страну, а до вылета заполнить форму на портале госуслуг (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
В течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию России граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале госуслуг.
В пресс-центре «Инвитро» журналисту НГС рассказали, что взятый биоматериал можно отдать в любой работающей лаборатории компании, в том числе в любом городе её присутствия (адрес и время работы нужно уточнять самостоятельно). То есть если люди летят с пересадками, то они могут сдать тест не только в Новосибирске, но и в других городах.
Как сделать тест
Самостоятельный набор для взятия биоматериала — это пакет, в котором лежат документы для заполнения (информация о пациенте, его контактах, например паспортные данные), договор в двух экземплярах, инструкция и пакет с набором расходных материалов: шпатель, пробирка, два зонда для взятия биоматериала, маркер, пакеты и так далее. И, конечно же, эта услуга не оказывается анонимно.
В первую очередь перед началом тестирования нужно ознакомиться с инструкцией, как мы и сделали. Сперва инструкция кажется немного сложной: например, мы не сразу разобрались, что биоматериал из носо- и ротоглотки на зонд-тампоне нужно положить в одну пробирку.
В инструкции указано, что тест нельзя делать не только пациентам с симптомами, но и тем, кто контактировал с пациентом с подтверждённым диагнозом «коронавирус» в течение последних 14 дней, а также тем, у кого уже установлен такой диагноз.
Инструкция в фотографиях
Откуда именно брать материал в первую очередь — выбираете вы. Ян Дегтярёв сначала взял из носа, потом изо рта.
В ноздрю зонд вводится на 1–1,5 сантиметра. Им нужно повращать в течение трёх секунд сначала в одной ноздре, потом во второй (да-да, тем же самым!).
Мазок из ротоглотки нужно взять с поверхности миндалин, не касаясь щёк и языка (не самые приятные ощущения, по словам Яна).
На пробирке нужно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения.
Хранить пакет с биоматериалами нужно в холодильнике при температуре +2... +8 градусов и в тот же день отвезти в лабораторию. Время транспортировки в неохлаждённом виде не должно превышать трёх часов. Воспользоваться тестом можно в течение трёх месяцев со дня покупки.
Ян Дегтярёв отвёз этот пакет в лабораторию и на второй день получил результат — он отрицательный.
— Сам процесс не сильно сложный, а вот неприятных ощущений — масса. А ещё это интересный опыт, — говорит Ян Дегтярёв.
Ранее мы описывали, как журналист НГС сдал кровь на антитела к коронавирусу.