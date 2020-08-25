Сутки без еды — это полезно? 6 вопросов к интервальному голоданию

Какие бывают голодания?

Наиболее известный график интервального голодания — 16 на 8. Большую часть времени вы отказываетесь от еды, и только 8 часов есть у вас, чтобы получить необходимую суточную норму калорий. Для людей от 17 до 60 лет со стандартной комплекцией и средним уровнем физической активности она составляет 2400–2800 кКал для мужчин и 1800–2200 кКал для женщин. Для детей и подростков и того ниже, но им голодания вообще противопоказаны. Но одним 16-часовым воздержанием от еды диетологические методы не ограничиваются.