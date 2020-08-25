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Разжигают аппетит: список безобидных продуктов, после которых хочется съесть слона и шоколадку

Почему от бутерброда с колбасой мы испытываем стресс и чем не угодил перец — отвечают эксперты

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Рассказываем о продуктах, которые повышают аппетит, — им есть альтернатива, всё в порядке&nbsp;

Рассказываем о продуктах, которые повышают аппетит, — им есть альтернатива, всё в порядке 

Когда мы перекусываем яблоком, то даже не подозреваем, что этот безобидный фрукт толкает нас на скользкую дорожку. Через час всё как в тумане, мы не можем остановиться и запихиваем в рот всё, что найдем в холодильнике. А потом — страдания, чувство вины, самобичевание, тлен. Но уверяем, дело не только в слабой воле, причина переедания кроется в продуктах, которые разжигают аппетит, — после них побороть желание съесть целого слона не так уж просто. Во избежание внезапного приступа обжорства публикуем список продуктов, с которыми нужно быть максимально аккуратными: эксперты объяснили нам, почему их стоит опасаться и чем заменить.

Продукты, которые вызывают повышенный аппетит, делятся на два вида: те, что вызывают резкий скачок инсулина в крови, и те, что раздражают стенки желудка.

— К первому виду относятся так называемые сахара, которые имеют наивысший гликемический индекс. Чем больше гликемический индекс у еды, тем больше уровень сахара и выброс инсулина. Происходит настолько большой выброс инсулина на еду с высоким ГИ, что через некоторое время уровень глюкозы в крови меняет знак и наблюдаются наименьшие уровни глюкозы. Таким образом, чем более «сладкую еду» люди потребляют, тем больше вскоре им хочется есть, — объясняет нутрициолог Ксения Двойнина.

Ксения Двойнина — нутрициолог, практикующий специалист по снижению веса, член Национального общества диетологов России.

Итак, или прощаемся насовсем, или ограничиваем быстрые углеводы: шоколад и прочие сладости (пирожные, мороженое, торты), джемы, мёд, варенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, сладкая газировка, соки с сахаром, крахмальные овощи и даже колбаса — список можно продолжить.

Алкоголь. Хоть и не еда, но тоже наш злостный неприятель — он повышает глюкозу в крови и выводит жидкость из тканей, что провоцирует аппетит. Даже крепкие напитки, в составе которых почти нет сахара, приводят к обезвоживанию организма.

Обращали внимание на то, что после бургера хочется съесть шоколадку? Это стресс от переедания

Обращали внимание на то, что после бургера хочется съесть шоколадку? Это стресс от переедания

Понять, как именно быстрые углеводы устраивают неприятности организму, нам помогла нутрициолог, спортивный диетолог и член Национального общества диетологов Екатерина Баранчук. Она объяснила, что именно происходит в этот момент в организме.

— Как только мы съели простой углевод, например шоколадку, уровень сахара в нашей крови достигает критически высокой отметки, и это несет угрозу нашему здоровью и даже жизни. С целью спасения утопающих поджелудочная железа начинает вырабатывать гормон инсулин, который максимально быстро перемещает сахар (по-научному — глюкозу) из крови в клетки. При этом мышечные клетки в условиях гиподинамии (низкой двигательной активности) глюкозу отвергают, а вот жировые принимают ее с распростертыми объятиями, и в итоге мы набираем жировую массу. В это время уровень глюкозы в крови падает, растёт гормон стресса кортизол, и мы уже очень скоро начинаем чувствовать дикий голод.

Уличная еда так и манит — такая ароматная и вкусная, но нет! Ароматы сбивают нас с толку и вызывают ложное чувство голода

Уличная еда так и манит — такая ароматная и вкусная, но нет! Ароматы сбивают нас с толку и вызывают ложное чувство голода

Совет: сокращайте количество продуктов, которые содержат в составе добавленный сахар. Добавьте в рацион больше жиров и белков — это позволит увеличить сытость и меньше переедать.

— Второй вид — это продукты, которые раздражают стенки желудка и провоцируют появление аппетита. К таким продуктам относятся некоторые виды фруктов, например яблоки и виноград. Зелень, маринованные овощи, соленья, приправы и специи. Как правило, это продукты, богатые усилителями вкуса — майонез, кетчуп, магазинные мюсли и мюсли-батончики, всё, что предлагается нам в магазинах в качестве перекуса, — говорит Ксения Двойнина.

Продукты с усилителями вкуса разжигают аппетит в два раза сильнее — будьте аккуратнее с ними

Продукты с усилителями вкуса разжигают аппетит в два раза сильнее — будьте аккуратнее с ними

При чрезмерном увлечении специями со временем притупляются вкусовые рецепторы, что тоже приводит к чувству зверского голода. Имеет смысл перчить картошку с мясом более дозировано, а с соусом шрирача и подобными рекомендуем вести максимально аккуратную дружбу. Помним про обоняние — аромат свежей булочки усиливает слюноотделение, и появляется желание срочно её съесть. Не поддавайтесь!

— Острая еда возбуждает наши рецепторы и разгоняет чувство голода, но это не значит, что нужно вовсе отказаться от соли и приправ. Соль и специи необходимы нашему организму, ведь они способствуют выработке соляной кислоты в нашем желудке, при недостатке которой может наступить гипохлоргидрия — опасное для организма состояние, с которым проблематично справиться самостоятельно (симптомы — запах изо рта, отрыжка, изжога, слабость). Таким образом, относительно этого пункта работает правило: все яд и все лекарство — дело в количестве, — объясняет Екатерина Баранчук.

Где один эклер, там и второй — помните, что сначала нам очень вкусно, а потом организм испытывает стресс — не надо так&nbsp;

Где один эклер, там и второй — помните, что сначала нам очень вкусно, а потом организм испытывает стресс — не надо так 

Совет: продукты, раздражающие стенки желудка, чаще всего встречаются на застольях. Для того чтобы помочь себе в контроле аппетита, диетолог Ксения Двойнина рекомендует за 20 минут выпивать стакан воды или съедать пару ложек овсяных отрубей. Не голодайте — завтрак и обед обязательно должны присутствовать в рационе. По возможности — выбирайте белковую пищу и овощи и помните главное — настоящее чувство сытости приходит через 10–15 минут после еды.

Справиться с чувством ложного голода можно легко и быстро — необходимо заменить одни продукты на другие.

— Избежать постоянного желания что-то перехватить можно с помощью клетчатки. Употребление пищевых волокон способствует чувству насыщения и несёт пользу для всего нашего организма, провоцируя процессы естественного очищения. Ешьте овсяные и ржаные отруби, свежие овощи, сухофрукты (с осторожностью при гастрите и других заболеваниях ЖКТ). Старайтесь добавлять отруби в каши, омлеты, выпечку. Овощи же рекомендую добавлять к любому основному приему пищи, — говорит Екатерина Баранчук.

Эксперт советует включать белок в каждый приём пищи (курица, рыба, яйца, кисломолочная продукция, говядина, бобовые, орехи) — старайтесь перекусывать именно белковыми продуктами: при дефиците белка человек всегда будет чувствовать тягу к сладостям и простым углеводам, это неминуемо.

Пейте воду. Иногда мы думаем, что голодны, но на самом деле наш организм просто испытывает жажду. Пейте именно воду, а не другие напитки (сок, кофе, чай, лимонад) — за 15 минут до еды и не менее чем через час после, чтобы не нарушать процесс пищеварения и не растягивать желудок.

Возьмите себе за правило — пить воду за 15 минут до еды

Возьмите себе за правило — пить воду за 15 минут до еды

— Очень важен сон. Замечали, что, когда вы мало поспали, то на вас нападает дикое чувство голода? Все просто — организм ищет энергию, а проще всего её достать из простых углеводов: шоколадки, конфетки, пирожные. В среднем человек должен спать 7–8 часов в сутки, чтобы организм восстановился, — объясняет Екатерина Барчук. Засыпать эксперт советует не позднее 23 часов — с этого времени во сне вырабатываются гормоны (мелатонин, соматотропин, тестостерон), которые работают на восстановление организма и запускают процессы снижения веса.

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