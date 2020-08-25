Разжигают аппетит: список безобидных продуктов, после которых хочется съесть слона и шоколадку

Когда мы перекусываем яблоком, то даже не подозреваем, что этот безобидный фрукт толкает нас на скользкую дорожку. Через час всё как в тумане, мы не можем остановиться и запихиваем в рот всё, что найдем в холодильнике. А потом — страдания, чувство вины, самобичевание, тлен. Но уверяем, дело не только в слабой воле, причина переедания кроется в продуктах, которые разжигают аппетит, — после них побороть желание съесть целого слона не так уж просто. Во избежание внезапного приступа обжорства публикуем список продуктов, с которыми нужно быть максимально аккуратными: эксперты объяснили нам, почему их стоит опасаться и чем заменить.
Продукты, которые вызывают повышенный аппетит, делятся на два вида: те, что вызывают резкий скачок инсулина в крови, и те, что раздражают стенки желудка.
— К первому виду относятся так называемые сахара, которые имеют наивысший гликемический индекс. Чем больше гликемический индекс у еды, тем больше уровень сахара и выброс инсулина. Происходит настолько большой выброс инсулина на еду с высоким ГИ, что через некоторое время уровень глюкозы в крови меняет знак и наблюдаются наименьшие уровни глюкозы. Таким образом, чем более «сладкую еду» люди потребляют, тем больше вскоре им хочется есть, — объясняет нутрициолог Ксения Двойнина.
Ксения Двойнина — нутрициолог, практикующий специалист по снижению веса, член Национального общества диетологов России.
Итак, или прощаемся насовсем, или ограничиваем быстрые углеводы: шоколад и прочие сладости (пирожные, мороженое, торты), джемы, мёд, варенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, сладкая газировка, соки с сахаром, крахмальные овощи и даже колбаса — список можно продолжить.
Алкоголь. Хоть и не еда, но тоже наш злостный неприятель — он повышает глюкозу в крови и выводит жидкость из тканей, что провоцирует аппетит. Даже крепкие напитки, в составе которых почти нет сахара, приводят к обезвоживанию организма.
Понять, как именно быстрые углеводы устраивают неприятности организму, нам помогла нутрициолог, спортивный диетолог и член Национального общества диетологов Екатерина Баранчук. Она объяснила, что именно происходит в этот момент в организме.
— Как только мы съели простой углевод, например шоколадку, уровень сахара в нашей крови достигает критически высокой отметки, и это несет угрозу нашему здоровью и даже жизни. С целью спасения утопающих поджелудочная железа начинает вырабатывать гормон инсулин, который максимально быстро перемещает сахар (по-научному — глюкозу) из крови в клетки. При этом мышечные клетки в условиях гиподинамии (низкой двигательной активности) глюкозу отвергают, а вот жировые принимают ее с распростертыми объятиями, и в итоге мы набираем жировую массу. В это время уровень глюкозы в крови падает, растёт гормон стресса кортизол, и мы уже очень скоро начинаем чувствовать дикий голод.
Совет: сокращайте количество продуктов, которые содержат в составе добавленный сахар. Добавьте в рацион больше жиров и белков — это позволит увеличить сытость и меньше переедать.
— Второй вид — это продукты, которые раздражают стенки желудка и провоцируют появление аппетита. К таким продуктам относятся некоторые виды фруктов, например яблоки и виноград. Зелень, маринованные овощи, соленья, приправы и специи. Как правило, это продукты, богатые усилителями вкуса — майонез, кетчуп, магазинные мюсли и мюсли-батончики, всё, что предлагается нам в магазинах в качестве перекуса, — говорит Ксения Двойнина.
При чрезмерном увлечении специями со временем притупляются вкусовые рецепторы, что тоже приводит к чувству зверского голода. Имеет смысл перчить картошку с мясом более дозировано, а с соусом шрирача и подобными рекомендуем вести максимально аккуратную дружбу. Помним про обоняние — аромат свежей булочки усиливает слюноотделение, и появляется желание срочно её съесть. Не поддавайтесь!
— Острая еда возбуждает наши рецепторы и разгоняет чувство голода, но это не значит, что нужно вовсе отказаться от соли и приправ. Соль и специи необходимы нашему организму, ведь они способствуют выработке соляной кислоты в нашем желудке, при недостатке которой может наступить гипохлоргидрия — опасное для организма состояние, с которым проблематично справиться самостоятельно (симптомы — запах изо рта, отрыжка, изжога, слабость). Таким образом, относительно этого пункта работает правило: все яд и все лекарство — дело в количестве, — объясняет Екатерина Баранчук.
Совет: продукты, раздражающие стенки желудка, чаще всего встречаются на застольях. Для того чтобы помочь себе в контроле аппетита, диетолог Ксения Двойнина рекомендует за 20 минут выпивать стакан воды или съедать пару ложек овсяных отрубей. Не голодайте — завтрак и обед обязательно должны присутствовать в рационе. По возможности — выбирайте белковую пищу и овощи и помните главное — настоящее чувство сытости приходит через 10–15 минут после еды.
Справиться с чувством ложного голода можно легко и быстро — необходимо заменить одни продукты на другие.
— Избежать постоянного желания что-то перехватить можно с помощью клетчатки. Употребление пищевых волокон способствует чувству насыщения и несёт пользу для всего нашего организма, провоцируя процессы естественного очищения. Ешьте овсяные и ржаные отруби, свежие овощи, сухофрукты (с осторожностью при гастрите и других заболеваниях ЖКТ). Старайтесь добавлять отруби в каши, омлеты, выпечку. Овощи же рекомендую добавлять к любому основному приему пищи, — говорит Екатерина Баранчук.
Эксперт советует включать белок в каждый приём пищи (курица, рыба, яйца, кисломолочная продукция, говядина, бобовые, орехи) — старайтесь перекусывать именно белковыми продуктами: при дефиците белка человек всегда будет чувствовать тягу к сладостям и простым углеводам, это неминуемо.
Пейте воду. Иногда мы думаем, что голодны, но на самом деле наш организм просто испытывает жажду. Пейте именно воду, а не другие напитки (сок, кофе, чай, лимонад) — за 15 минут до еды и не менее чем через час после, чтобы не нарушать процесс пищеварения и не растягивать желудок.
— Очень важен сон. Замечали, что, когда вы мало поспали, то на вас нападает дикое чувство голода? Все просто — организм ищет энергию, а проще всего её достать из простых углеводов: шоколадки, конфетки, пирожные. В среднем человек должен спать 7–8 часов в сутки, чтобы организм восстановился, — объясняет Екатерина Барчук. Засыпать эксперт советует не позднее 23 часов — с этого времени во сне вырабатываются гормоны (мелатонин, соматотропин, тестостерон), которые работают на восстановление организма и запускают процессы снижения веса.
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