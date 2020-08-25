Разжигают аппетит: список безобидных продуктов, после которых хочется съесть слона и шоколадку

Продукты, которые вызывают повышенный аппетит, делятся на два вида: те, что вызывают резкий скачок инсулина в крови, и те, что раздражают стенки желудка.

— К первому виду относятся так называемые сахара, которые имеют наивысший гликемический индекс. Чем больше гликемический индекс у еды, тем больше уровень сахара и выброс инсулина. Происходит настолько большой выброс инсулина на еду с высоким ГИ, что через некоторое время уровень глюкозы в крови меняет знак и наблюдаются наименьшие уровни глюкозы. Таким образом, чем более «сладкую еду» люди потребляют, тем больше вскоре им хочется есть, — объясняет нутрициолог Ксения Двойнина.

Ксения Двойнина — нутрициолог, практикующий специалист по снижению веса, член Национального общества диетологов России.

Итак, или прощаемся насовсем, или ограничиваем быстрые углеводы: шоколад и прочие сладости (пирожные, мороженое, торты), джемы, мёд, варенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, сладкая газировка, соки с сахаром, крахмальные овощи и даже колбаса — список можно продолжить.

