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«Жигули» эпохи СССР. Топ-5 самых дорогих «копеек», «шестерок» и «троек» — смотрим, как они сохранились

Рассматриваем «Жигули» советских годов выпуска. Оказывается, их ещё зачем-то продают

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ВАЗ-2103, 1981 год

ВАЗ-2103, 1981 год

Чем дальше от нас отдаляются времена СССР, тем больший интерес проявляется к той эпохе, в том числе и к автомобилям. Советская вазовская классика — это прежде всего модели ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106, наиболее интересны машины 70-х — начала 80-х годов. Какие раритеты сейчас выставлены на продажу в Новосибирске и в каком они состоянии, подробнее — в материале НГС.

ВАЗ-2103, 1981 год

ВАЗ-2103, 1981 год

ВАЗ-2103, 1981 год

Это самый дорогой автомобиль в нашем обзоре, за него просят 1 200 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,3-литровым 64-сильным двигателем, указанный пробег составляет 10 000 километров. Коробка передач — вовсе не механика, а автомат — машина экспортная, для голландского рынка. Конечно, за такие деньги вам предлагается полностью восстановленный автомобиль с оригинальными деталями.

— Количество таких машин, выпущенных голландским дилером ВАЗ, составляет всего приблизительно 250 штук, и больше их не становится. Автомобиль прошел комплексную реставрацию. Всё работает как швейцарские часы. Торопитесь, такой не было даже у Майкла Джексона, — сообщает продавец.

ВАЗ-2103, 1973 год

ВАЗ-2103, 1973 год

ВАЗ-2103, 1973 год

Еще одна «тройка», ее стоимость 850 000 рублей, пробег указан аналогичный — 10 тысяч километров. Яркий песочно-желтый цвет, полная реставрация, отличное состояние, мощный 1,5-литровый 75-сильный двигатель.

— Машина прошла полный курс реставрации. Присутствуют все атрибуты этого года: сиденья, кнопка омывайки, габаритные фонарики, катафоты Италия, фары ГДР и так далее. Полная окраска с зачисткой и травлением. Новые шины производства СССР «Ия-170». Перебрано всё до последнего винтика, — рассказывает о восстановлении машины ее владелец.

ВАЗ-2103, 1981 год

ВАЗ-2103, 1981 год

ВАЗ-2103, 1981 год

За эту ослепительно красивую красную «тройку» просят 650 000 рублей и сразу указывают, что автомобиль не восстановленный, а в оригинальном состоянии и в родном окрасе. Пробег 75 тысяч километров, 1,5-литровый двигатель, отличная сохранность, крутые черные советские номера 03–03.

— Всё родное. Ключ от антенны, бачок-грелка омывателя, резина, свечи ВАЗ. Все стыки, которые могли гнить, обработаны еще первым владельцем. Нет нареканий никаких. Всё, что должно работать — работает, включая подсветку в бардачке. Выезжала крайне мало, да и то в хорошую погоду. Хранение в парковке под чехлом, — пишет продавец.

ВАЗ-2101, 1974 год

ВАЗ-2101, 1974 год

ВАЗ-2101, 1974 год

А теперь «копеечка». Состояние, конечно, не такое блистательное, как у «троек», цена всего 180 000 рублей. Двигатель 1,2-литровый 59-сильный, механическая коробка передач, пробег 35 тысяч километров. Черный салон в хорошем состоянии, сохранилось оригинальное круглое боковое зеркало на водительской двери.

— ОТС. Кузов в родной краске, — кратко сообщает владелец.

ВАЗ-2106, 1977 год

ВАЗ-2106, 1977 год

ВАЗ-2106, 1977 год

А эта 43-летняя «шестерка» подверглась и восстановлению, и тюнингу, ее цена 149 000 рублей. Пробег 83 тысячи километров, двигатель 1,6-литровый 75-сильный. Салон в прекрасном состоянии, сиденья тканевые, во всю крышу огромный люк.

— Авто в отличном состоянии. Панорамный люк, два комплекта колес, музыка, сигнализация, — пишет продавец.

Какая машина вам больше приглянулась?

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