«Жигули» эпохи СССР. Топ-5 самых дорогих «копеек», «шестерок» и «троек» — смотрим, как они сохранились

Чем дальше от нас отдаляются времена СССР, тем больший интерес проявляется к той эпохе, в том числе и к автомобилям. Советская вазовская классика — это прежде всего модели ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106, наиболее интересны машины 70-х — начала 80-х годов. Какие раритеты сейчас выставлены на продажу в Новосибирске и в каком они состоянии, подробнее — в материале НГС.



ВАЗ-2103, 1981 год