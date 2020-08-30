Новосибирская семья с детьми дошла на яхте до Антарктиды, но застряла в Австралии из-за коронавируса

Когда к нам на борт пришли таможенники и пограничники, то они были в перчатках. Мы сначала подумали, что у них так принято в Австралии, потом оказалось, что это следствие пандемии.



На материке очень высокие требования к биозащите, поэтому мы были готовы, что будут изымать все свежие продукты: яблоки и огурцы, затем всё, что может прорасти, в частности, фасоль, горох — 30 литров изъяли. Вопросы вызывают чаи, если они не в фирменных упаковках, орехи, семечки — 3 больших мусорных мешка на уничтожение. Это был удар по запасам! Особенно потом, когда мы пришли в магазин и обнаружили пустые полки в австралийских магазинах. Вообще Австралия — очень дорогая страна.

