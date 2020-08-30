Новосибирская семья с детьми дошла на яхте до Антарктиды, но застряла в Австралии из-за коронавируса

Об удивительных приключениях семьи Клочковых мы уже рассказывали. Семь лет назад бизнесмен из Новосибирска бросил всё и уехал с женой и детьми в кругосветное путешествие. 45-летние Марина и Андрей уже много лет путешествуют вокруг света, а их дочери — 18-летняя Настя и 9-летняя Лада — находятся на семейном образовании. Сибиряки прошли мыс Горн, добрались до берегов Антарктиды и обошли ураган «Ирма» — и всё это на маленькой яхте Lady Mary. Сейчас семья остановилась у берегов Западной Австралии. Журналист НГС Алина Каур поговорила в прямом эфире с путешественниками — запись разговора можно посмотреть тут. А здесь мы публикуем интересные факты из жизни кругосветных путешественников.
Как Клочковы оказались на полгода в Австралии
Мы совершаем сейчас самую южную парусную кругосветку, которую когда-либо совершала семья с детьми без посторонней помощи на парусной яхте. Мы стартовали из середины Тихого океана с острова Таити, прошли мыс Горн, сходили в Антарктиду под парусом, затем через Магелланов пролив вышли в южную Атлантику и добрались до Южной Африки. Наш последний переход из Южной Африки до Перта занял 53 дня.
Во время пути мы почти ничего не слышали о коронавирусе. У нас в море есть возможность выхода на связь через спутник — доступ у всех только к одному почтовому ящику, можно получать от самых близких электронные письма без вложений — только текст. Нам приходили по почте первые тревожные звоночки. Когда мы первый раз услышали про коронавирус, мы не восприняли это всерьёз: ну уже был птичий грипп, была пневмония — но нам не приходило в голову, что это обретет вот такие масштабы. По мере приближения к Австралии мы слышали, что вводятся ограничения, нас накануне предупредили, что Австралия ввела карантин. И потом за два дня до берега нам написали, что закрывается граница для всех иностранных судов.
В Австралию попали за один день до введения карантина и закрытия границ. Что было бы позже — может, нас бы не пустили. Когда мы выходили из Кейптауна — это был один мир, мы на прощание обнялись с вновь обретенными друзьями, пожали всем руки. А когда пришли в Австралию — здесь все ходят в перчатках, масках и держат социальную дистанцию.
Когда к нам на борт пришли таможенники и пограничники, то они были в перчатках. Мы сначала подумали, что у них так принято в Австралии, потом оказалось, что это следствие пандемии.
На материке очень высокие требования к биозащите, поэтому мы были готовы, что будут изымать все свежие продукты: яблоки и огурцы, затем всё, что может прорасти, в частности, фасоль, горох — 30 литров изъяли. Вопросы вызывают чаи, если они не в фирменных упаковках, орехи, семечки — 3 больших мусорных мешка на уничтожение. Это был удар по запасам! Особенно потом, когда мы пришли в магазин и обнаружили пустые полки в австралийских магазинах. Вообще Австралия — очень дорогая страна.
Когда мы дошли до берегов Западной Австралии, у нас был план постоять в Перте (столица штата Западной Австралии), потом во Фриманте три недели, а затем пойти в сторону Тасмании и оставить лодку на буе.
Оказалось, что уходить из порта никуда нельзя. И до сих пор не рекомендовано никуда уходить иностранным судам, потому что другие штаты Австралии закрыты. Если ты уйдешь, будучи интернациональной яхтой, тебе могут сказать, что не знают, откуда ты пришёл, может, ты какой-то коронавирусный. Поэтому мы застряли в Перте — здесь уже почти 6 месяцев.
А стоимость за стоянку высокая — 1000 австралийских долларов. Вода и электричество включены, но мы вообще не рассчитывали, что нам придётся тратить такую сумму больше 3 недель. И вот 6-ой месяц здесь стоим. По бюджету — это больно бьёт!
А мы ведь этим летом хотели отправиться в Россию, потому что не были дома больше 3 лет, мечтали, как прилетим домой и увидимся со всеми.
Самоизоляция на палубе: самый долгий переход — 62 дня
Термин «самоизоляция», который появился за эти полгода, хорошо характеризует ощущения во время долгого плавания. Наш самый долгий переход занял 62 дня. Мы проходили один из самых опасных участков морского пути на планете — пролив Дрейка — почти 1000 километров от берегов Огненной земли до Антарктиды. Мы шли из середины Тихого океана, не видели ни земли, ни кораблей. Когда мы первый раз увидела землю, это был неописуемый восторг. После того, как мы вышли на землю, младшая дочь побежала целовать землю. Самое главное ощущение — ты любишь всех людей.
В океане нет запахов, и когда ты начинаешь чувствовать запахи земли и зелени — тебя очень легко сделать счастливым. Например, даже возможность принять горячий душ без необходимости экономить воду — это счастье! Очень хочется свежей еды, фруктов, овощей и мороженое! Хочется уйти погулять куда-нибудь одному, посидеть в кафе, выпить чашку кофе. Или купить сыр с кефиром и свежий хлеб! Ты начинаешь сильно ощущать радость от мелочей и ценить общение с людьми. Особенно если русских людей встречаешь на краю света, то ты их сразу обожаешь.
Как удается зарабатывать во время кругосветки
Если отправляешься в путешествие, особенно с семьей, то обязательно нужна подушка безопасности в виде удалённого дохода. Одно дело, когда ты молод, но когда у тебя дети, у тебя больший спектр ответственности и меньше мобильности. Если у тебя есть подушка безопасности хотя бы в виде сдаваемой квартиры, то каждый месяц на не умереть с голоду тебе хватит — это уже шаг к тому, что ты можешь отрываться куда-то и путешествовать. Также это может быть удалённая работа, например, программистом или дизайнером, журналистом — все, кто привязан к Интернету и могут через него работать. Если ты работаешь удалённо, то тебе всегда нужна какая-то точка Интернета и сколько-то часов в день, когда ты проводишь время за ноутбуком.
Мы сдаём недвижимость в аренду в Новосибирске: у нас есть несколько складских помещений, несколько офисов. Наши партнёры управляют этим всем, — рассказывает Андрей, отец семейства Клочковых, — и я в том числе управляю этим дистанционно. Также до того, как отправиться в кругосветное путешествие, мы в Горном Алтае построили себе дом и сдаём его в аренду посуточно. Но опять же несколько месяцев никакого туризма не было из-за коронавируса. А ещё мы активно развиваем You-Tube канал — моя жена журналист пишет статьи о путешествиях.
При должном уровне смелости и решимости отправиться в путешествие можно при любом наборе навыков. Это умение продать себя — найти работу где бы то ни было. Конечно, должен быть определенный уровень знания языка в тех странах, в которых вы собираетесь оставаться долгое время и планируете найти себе заработок. Скорее всего, пригодится английский язык или испанский — но есть территории в Тихом океане, где актуальным может быть только французский язык, например, Французская Полинезия. Также нужна виза, дающая разрешение на работу. Просто так по туристической визе работать не совсем законно.
Как пережить качку на борту
Первые три дня в зимнем Средиземном море у меня болела голова, и я старалась меньше пить. Организм начинает адаптироваться только через 3 дня плавания, — рассказывает жена Марина Клочкова, — если вы в море меньше 3 дней и у вас есть склонность к укачиванию, то вам будет не очень хорошо. А после 3 дней жизнь налаживается.
Как питаются в кругосветке: часто выручает гречка
В океане мы питаемся как обычно: закупаем очень много свежих продуктов, а также консервы, сухие продукты, фасоль, рис, макароны, гречку, крупы, консервированные овощи, варенье. У нас вполне обычный рацион. Когда подходили к мысу Горн, у нас был странный рацион: мы готовили блюда из всего, что придумается: банка пальмовых маринованных веточек и крупа — и из этого пытаешься соорудить что-то, добавив какой-нибудь соус. Выжить можно — у нас запас по еде и автономности примерно на полгода.
Чем отличаются кругосветные путешественники от людей на земле
На них меньше чего-то наносного. У вас, может, есть возможность пообщаться на стоянке и никогда не встретиться больше. Ты видишь человека таким, какой он есть. Поэтому эти люди готовы помочь, отдать продукты, поддержать, вытащить с мели, помочь отремонтировать яхты совершенно незнакомым людям. Поэтому снобизма вообще нет.
Куда Клочковы отправятся дальше
У нас есть глобальная цель — пройти самый южный кругосветный парусный маршрут семейным экипажем. Мы сейчас подали заявку на рекорд. Когда мы завершим это плавание, то будем в Книге рекордов России. И по завершению у нас есть идеи начать свой проект, чтобы вдохновлять других людей совершать поступки, чтобы расти самим над собой. Для нас был бы желаемый режим на лето приезжать в Россию. А на холодный сезон уезжать и продолжать экспедицию. Почему мы этого не делаем сейчас? Потому что всё упирается только в деньги.
Что ещё почитать про путешествия
Сибиряки часто решают отправиться в кругосветное путешествие. Вот, например, новосибирец Артём Кондратьев научился путешествовать по миру без денег: он ездит автостопом, ночует в палатке и играет на укулеле, чтобы заработать на еду и авиабилеты. Здесь он рассказывает, не скучно ли ему путешествовать в одиночку.
Как-то раз в Новосибирск приезжал автостопщик, путешествующий с чёрным котом в рюкзаке. Как так получилось — читайте тут.
Новосибирский фотограф Слава Степанов совершил поездку, чтобы снять впечатляющие фотографии для своей коллекции, — он опубликовал снимки со 100-этажного небоскрёба в центре Нью-Йорка.
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