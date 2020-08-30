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Как оказать первую помощь при отравлении грибами и что нельзя делать — 6 полезных карточек

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Токсиколог рассказывает, что чаще люди путают пищевую токсикоинфекцию с настоящим отравлением грибами. Он объяснил, в чем разница

Токсиколог рассказывает, что чаще люди путают пищевую токсикоинфекцию с настоящим отравлением грибами. Он объяснил, в чем разница

Этот год в Новосибирской области урожайный на грибы — их собирали уже не один раз. Нередко бывают отравления грибами или по крайней мере сами пациенты ставят себе такой диагноз. Как отличить истинное отравление грибами от пищевой токсикоинфекции, что нужно сделать в первую очередь и какой гриб самый ядовитый. На эти вопросы медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко ответил Дмитрий Каллойда — заведующий отделением острых отравлений у больных с психическими нарушениями Новосибирского областного центра острых отравлений городской клинической больницы № 34.

1

Насколько распространено отравление грибами

Дмитрий Каллойда рассказывает, что на самом деле пациенты с отравлением грибами бывают редко:

— Мы занимаемся отравлениями только ядовитыми грибами, а другие патологические состояния, вызванные приёмом грибов, не являются отравлением. Истинных отравлений бывает немного, может, даже два в год. У нас регион удачный в этом плане, часто бывают массовые отправления грибами в Свердловской, Липецкой, Воронежской областях. То, что в народе называется отравлением грибами, на самом деле пищевая токсикоинфекция или обострение каких-то хронических заболеваний, например, гастрита, панкреатита. Потому что грибы — это тяжёлая белковая пища, которая вызывает обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

То есть если человек съел несвежие грибы, они готовились или хранились с нарушениями, то это будет пищевая инфекция, которая лечится в инфекционной больнице и к истинному отравлению грибами не имеет никакого отношения. Это отравление не ядами грибов, а токсинами микробов, которыми они были обсеменены.

2

Как отличить отравление грибами от пищевой токсикоинфекции

Главный отличительный признак отравления грибами от пищевой инфекции — это отсутствие повышенной температуры, поэтому в первую очередь при поступлении пациента измеряется она, а дальнейшие методы обследования зависят от симптомов.

— Если вы съели грибы и началась рвота, имеет место высокая температура тела, то это не отравление грибами, а пищевая инфекция, — замечает токсиколог.

3

Основные симптомы

Основные симптомы отравления — рвота, понос.

Ядовитые грибы бывают разные: одни вызывают симптомы гастроэнтерита — тошноту, рвоту, поражают ЖКТ, другие грибы вызывают поражение нервной системы, а третьи — печени. Например, бледная поганка вызывает желтуху и острый гепатит, причём не сразу. Чаще всего встречаются гастроэнтериты.

В зависимости от вида ядовитых грибов могут проявляться и другие симптомы

В зависимости от вида ядовитых грибов могут проявляться и другие симптомы

4

Как оказать первую помощь

Если это действительно отравление грибами, то нужно промывать желудок.

— Если нет возможности в ближайшее время обратиться в медицинское учреждение и промыть желудок через зонд, значит, нужно ресторанным способом промывать — пить воду и вызывать рвоту. Больше ничего на догоспитальном этапе делать не нужно, всё остальное будут делать врачи. Часто бывает так, что напринимают активированного угля, а потом мы не можем зондирование сделать, ничего не видно и картина смазывается, — рекомендует врач.

5

Какой гриб самый ядовитый

— Все знают, что есть мухомор, бледная поганка, ложные опята и другие. Мы сами грибы не видим, знаем симптомы. Самый ядовитый гриб — это, конечно, бледная поганка, её очень легко перепутать с сыроежкой или шампиньоном. Отравление мухомором случайным никогда не бывает из-за специфического вида, — говорит Дмитрий Каллойда.

Не всегда легко поставить такой диагноз. Если человек пришёл и сказал, что съел бледную поганку, то всё понятно, а когда он поел гриб и потом у него начались изменения состояния, то очень сложно.

6

Как долго проходит лечение

Если грибы, которые вызывают раздражение ЖКТ, гастриты, то это достаточно быстро лечится, а если отравление бледной поганкой и развился токсический гепатит, то это длительное лечение и может даже закончиться летальным исходом, замечает эксперт.

— Это зависит от того, насколько серьёзное поражение печени и когда начинается лечение. Как правило, рано оно не начинается, потому что инкубационный период длительный у бледной поганки: первые симптомы появляются через сутки, пока человек дойдёт до врача, пока поставят диагноз, проходит много времени, развивается гепатит, который долго лечится, — подытожил Каллойда.

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