Как оказать первую помощь при отравлении грибами и что нельзя делать — 6 полезных карточек

Дмитрий Каллойда рассказывает, что на самом деле пациенты с отравлением грибами бывают редко:



— Мы занимаемся отравлениями только ядовитыми грибами, а другие патологические состояния, вызванные приёмом грибов, не являются отравлением. Истинных отравлений бывает немного, может, даже два в год. У нас регион удачный в этом плане, часто бывают массовые отправления грибами в Свердловской, Липецкой, Воронежской областях. То, что в народе называется отравлением грибами, на самом деле пищевая токсикоинфекция или обострение каких-то хронических заболеваний, например, гастрита, панкреатита. Потому что грибы — это тяжёлая белковая пища, которая вызывает обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.



То есть если человек съел несвежие грибы, они готовились или хранились с нарушениями, то это будет пищевая инфекция, которая лечится в инфекционной больнице и к истинному отравлению грибами не имеет никакого отношения. Это отравление не ядами грибов, а токсинами микробов, которыми они были обсеменены.