Как оказать первую помощь при отравлении грибами и что нельзя делать — 6 полезных карточек

1
Насколько распространено отравление грибами
Дмитрий Каллойда рассказывает, что на самом деле пациенты с отравлением грибами бывают редко:
— Мы занимаемся отравлениями только ядовитыми грибами, а другие патологические состояния, вызванные приёмом грибов, не являются отравлением. Истинных отравлений бывает немного, может, даже два в год. У нас регион удачный в этом плане, часто бывают массовые отправления грибами в Свердловской, Липецкой, Воронежской областях. То, что в народе называется отравлением грибами, на самом деле пищевая токсикоинфекция или обострение каких-то хронических заболеваний, например, гастрита, панкреатита. Потому что грибы — это тяжёлая белковая пища, которая вызывает обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
То есть если человек съел несвежие грибы, они готовились или хранились с нарушениями, то это будет пищевая инфекция, которая лечится в инфекционной больнице и к истинному отравлению грибами не имеет никакого отношения. Это отравление не ядами грибов, а токсинами микробов, которыми они были обсеменены.
2
Как отличить отравление грибами от пищевой токсикоинфекции
Главный отличительный признак отравления грибами от пищевой инфекции — это отсутствие повышенной температуры, поэтому в первую очередь при поступлении пациента измеряется она, а дальнейшие методы обследования зависят от симптомов.
— Если вы съели грибы и началась рвота, имеет место высокая температура тела, то это не отравление грибами, а пищевая инфекция, — замечает токсиколог.
3
Основные симптомы
Основные симптомы отравления — рвота, понос.
Ядовитые грибы бывают разные: одни вызывают симптомы гастроэнтерита — тошноту, рвоту, поражают ЖКТ, другие грибы вызывают поражение нервной системы, а третьи — печени. Например, бледная поганка вызывает желтуху и острый гепатит, причём не сразу. Чаще всего встречаются гастроэнтериты.
4
Как оказать первую помощь
Если это действительно отравление грибами, то нужно промывать желудок.
— Если нет возможности в ближайшее время обратиться в медицинское учреждение и промыть желудок через зонд, значит, нужно ресторанным способом промывать — пить воду и вызывать рвоту. Больше ничего на догоспитальном этапе делать не нужно, всё остальное будут делать врачи. Часто бывает так, что напринимают активированного угля, а потом мы не можем зондирование сделать, ничего не видно и картина смазывается, — рекомендует врач.
5
Какой гриб самый ядовитый
— Все знают, что есть мухомор, бледная поганка, ложные опята и другие. Мы сами грибы не видим, знаем симптомы. Самый ядовитый гриб — это, конечно, бледная поганка, её очень легко перепутать с сыроежкой или шампиньоном. Отравление мухомором случайным никогда не бывает из-за специфического вида, — говорит Дмитрий Каллойда.
Не всегда легко поставить такой диагноз. Если человек пришёл и сказал, что съел бледную поганку, то всё понятно, а когда он поел гриб и потом у него начались изменения состояния, то очень сложно.
6
Как долго проходит лечение
Если грибы, которые вызывают раздражение ЖКТ, гастриты, то это достаточно быстро лечится, а если отравление бледной поганкой и развился токсический гепатит, то это длительное лечение и может даже закончиться летальным исходом, замечает эксперт.
— Это зависит от того, насколько серьёзное поражение печени и когда начинается лечение. Как правило, рано оно не начинается, потому что инкубационный период длительный у бледной поганки: первые симптомы появляются через сутки, пока человек дойдёт до врача, пока поставят диагноз, проходит много времени, развивается гепатит, который долго лечится, — подытожил Каллойда.
Ранее мы рассказывали, чем опасен ротавирус и есть ли от него прививки.