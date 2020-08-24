Группа разбора: мог ли молодой водитель увернуться от Lexus известного бизнесмена?

Эта нашумевшая авария произошла более года назад в Челябинской области. Сейчас судебное разбирательство по ней перешло в финальную фазу: стороны высказали позицию, вердикт суда ожидается в сентябре. Страсти кипят по двум причинам: во-первых, инициатором аварийной ситуации стал экс-чиновник и предприниматель Андрей Косилов. Во-вторых, автомобиль Lada, уворачиваясь от Lexus бизнесмена, вывернул на встречную для себя полосу, где и произошло столкновение, дав защите Косилова настаивать на виновности водителя Vesta. В ролике ниже мы суммировали всё, что известно об аварии, привели доводы защиты Косилова, а заодно высказали собственный взгляд на ситуацию.