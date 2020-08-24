«Страшно, вообще капец». Сибиряк ездит на отцовском «Иж Юпитере», который 33 года простоял в гараже

Сегодня мы расскажем вам о советском мотоцикле «Иж-Юпитер», который простоял в гараже 33 года и намотал всего 1500 километров пробега. Новосибирцу Александру мотоцикл достался от отца, сейчас он используется для небольших поездок по дачному обществу. На «Иже» до сих пор стоят все оригинальные детали, даже покрышки 1984 года выпуска. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Советский дорожный мотоцикл среднего класса «Иж Юпитер-4К» с коляской, такие выпускались с 1980 по 1985 год. В деревнях до сих пор можно встретить старенькие изношенные «Ижи», но этот отличается своим оригинальным состоянием — стоял без движения в гараже с 1987 года.
Интересна история появления мотоцикла — его купили на страховку, когда маленький Александр в 1984 году получил травму.
— Я маленький был, сломал руку, заплатили страховку. На эти деньги купили мотоцикл, потому что очередь на машину была. 1400 рублей он стоил.
— У отца права были только на машину, на мотоцикл не было. Он катался просто так, когда его останавливали — он ругался постоянно, ну и почему-то его отпускали. Ну а потом он мотоцикл поставил и не ездил.
— Мотоцикл простоял с 1987 года, вот в этом году он только выехал первый раз из гаража. 1500 километров у него пробег.
— Я сначала не трогал, потому что отец не разрешал, потом я подрос, свой мотоцикл купил, «Днепр». А этот так и стоял. Потом отца не стало, и я мотоцикл оставил как память, документы оформил.
— В гараж пришли, аккумулятор поставили, ручку дернул — он завелся сразу, несмотря на то, что столько лет стоял. Бензин только старый слили.
Александр считает, что у двигателя мотоцикла даже избыточная мощность — трудно управлять, «Иж» постоянно пытается скинуть наездника.
— Мотоцикл ещё новый, неизношенный, люльку если отцепить, он реально на второй передаче на заднее колесо встает, если ручку резко крутануть. Я сам не ожидал от него.
— По паспорту 28 л. с., 350 «кубиков» объем, двухтактный. Скорость, вот которая есть на спидометре — он кладет её прям до упора. 140 километров в час с коляской едет. Страшно, вообще капец.
— Сын не смог на нём, он его сразу сбросил. Проблема в том, что ручку поворачиваешь, мотоцикл начинает тянуть тебя назад. И ты ещё сильнее проворачиваешь, и тебя отрывает от руля, и полетел отдельно.
— Я здесь вот по даче катаюсь, чувствую себя как на маслкаре. Он нести-то несет, а тормозов нет, управляемости нет. Ощущения интересные.
Поскольку техника почти новая и неизношенная, то и чинить Александру ничего не приходилось. Разве что подкачивать колеса.
— Все родное, 1984 год, колеса, все детали родные. Ничего не менялось, диски вон все в хроме.
— На пляж приезжаем, в магазин ездим. По грязи на нем очень хорошо. Люди собираются с ребятишками, спрашивают, просят покатать. Особенно мужики в возрасте, видать, ностальгия!