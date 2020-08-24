«Страшно, вообще капец». Сибиряк ездит на отцовском «Иж Юпитере», который 33 года простоял в гараже

Сегодня мы расскажем вам о советском мотоцикле «Иж-Юпитер», который простоял в гараже 33 года и намотал всего 1500 километров пробега. Новосибирцу Александру мотоцикл достался от отца, сейчас он используется для небольших поездок по дачному обществу. На «Иже» до сих пор стоят все оригинальные детали, даже покрышки 1984 года выпуска. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

