Взялись за старое: на Нарымской расселят два барака — что появится на их месте и чем интересен район

Мэрия продала с торгов два барака на улице Нарымской, их расселением займётся ГК Дом-Строй. Для компании эта территория не новая: в 2016 году она сдала здесь высотку La Grande с видом на Нарымский сквер, и с тех пор, как оказалось, поступательно выкупает дома. Когда снесут старые бараки, что известно про новый проект и чем интересен район у сквера, узнала Лиза Пичугина.



В середине августа мэрия Новосибирска отдала под развитие участок с бараками у Нарымского сквера. Право расселить и снести два деревянных дома на улице Обдорская, 73 и Нарымская, 78 получила ГК «Дом-Строй», оно обошлось ей по начальной стоимости в 25,3 млн рублей — больше заявителей не было.

