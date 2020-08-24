Взялись за старое: на Нарымской расселят два барака — что появится на их месте и чем интересен район

ГК «Дом-Строй» выкупает участки у Нарымского сквера
Мэрия продала с торгов два барака на улице Нарымской, их расселением займётся ГК Дом-Строй. Для компании эта территория не новая: в 2016 году она сдала здесь высотку La Grande с видом на Нарымский сквер, и с тех пор, как оказалось, поступательно выкупает дома. Когда снесут старые бараки, что известно про новый проект и чем интересен район у сквера, узнала Лиза Пичугина.
В середине августа мэрия Новосибирска отдала под развитие участок с бараками у Нарымского сквера. Право расселить и снести два деревянных дома на улице Обдорская, 73 и Нарымская, 78 получила ГК «Дом-Строй», оно обошлось ей по начальной стоимости в 25,3 млн рублей — больше заявителей не было.
Площадь участка — 2,6 тысяч квадратных метров. По проекту договора, застройщик к концу мая 2021 года должен подготовить проект планировки территории, а к концу августа 2022 года — выкупить квартиры в доме на Нарымской: дом на Обдорской берут на себя городские власти. Новые дома на участке должны вырасти к концу 2025 года.
В ГК «Дом-Строй» рассказали, что занимаются территорией на улицах Нарымская, Обдорская и Ленская с 2016 года.
— За этот период мы расселили уже 10 частных домов и один двухэтажный барак. Сейчас ведётся расселение двух домов, мы это делаем совместно с мэрией, — отметили в компании.
Дома на территории заселяли железнодорожники, деревянные в начале 1930-х заселяли рабочие, кирпичные по улице Обдорской были «управленческими», их строили уже в 50-е. Местные жители рассказывали, что застройщики навещают их часто. По информации независимого аналитика строительного рынка Сергея Николаева, в своё время часть территории между Нарымской, Железнодорожной и Ленской принадлежала обанкротившейся компании «ПТК-30», часть — «Краснообск.Монтажспецстрою».
Что здесь могут построить
С учётом нового участка, территория застройщика здесь уже превышает гектар, а на месте пока остаются только три дома по улице Обдорской: 75, 75а и 77 — об их выкупе в «Дом-Строе» пока не говорят, но Сергей Николаев полагает, что их постепенный выкуп будет логичным развитием ситуации.
По информации мэрии Новосибирска, за разрешениями на строительство на территории застройщик пока не обращался. В компании рассказали, что говорить о каком-то конкретном проекте пока рано — всё ещё только на уровне планирования и согласования.
Для ГК «Дом-Строй» это не новая территория: в начале 2016 года компания сдала в этом квартале жилой дом La Grande с копией Эйфелевой башни во дворе. По мнению Николаева, компания, вероятнее всего, продолжит строить здесь жильё того же уровня — комфорт-плюс или условный премиум-лайт.
— Вдоль Нарымской придётся выдвинуть коммерческие площади, — рассуждает эксперт. — Тем не менее, я думаю, дом уровня и цены La Grande они и будут строить, он там напрашивается. Тогда цена будет начинаться со 100 тысяч за квадрат, в районе 120 даже. Место позволяет, там в принципе нет дешёвого жилья рядом.
Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон согласился, что новые дома могут быть похожи на уже построенный La Grande, но отметил, что для «Дом-Строя» это будет своеобразным шагом назад по сравнению с той же «Флотилией», которую он считает одной из визитных карточек Новосибирска.
— «Дом-Строй» для меня тёмная лошадка. Иногда думаешь: да что тут можно построить. А они бабац! — и выдают что-то эффектное. Я скептично относился к их проекту на Восточном (ГК «Дом-Строй» построила жилой комплекс «Золотые паруса» на улице Лазурной. — Прим. ред.), следующие их объекты были всё лучше и лучше, — заметил Григорий Якобсон. — У «Дом-Строя» есть свой потребитель, процентов 30 — это будут те, кто у них стоят в очереди за квартирами, такие люди тоже есть.
Григорий Якобсон также предположил, что цены на квартиры в новом проекте могут начинаться со 100 тысяч рублей за «квадрат». Но при этом отметил, что застройщик отлично понимает покупательскую способность новосибирцев и, возможно, спроектирует небольшие квартиры, чтобы сделать их более доступными. Однако это, в свою очередь, сведёт на нет всю потенциальную премиальность, которую может обеспечить соседство с метро, пешеходной доступностью центра и Нарымский сквер.
Плюсы и минусы места
Эксперты называют эту часть Железнодорожного района и Железнодорожный район в целом достаточно популярным. Жильё здесь почти не строят: из существующих новых проектов только ЖК «Оникс» на улице Дмитрия Шамшурина, жилой дом на Салтыкова-Щедрина, 128, два проекта группы Владислава Крючкова — ЖК «Гудимов» и новый проект в Чернышевском спуске, да два долгостроя. Свободных территорий здесь нет, только застроенные — либо промышленными объектами, либо ветхим жильём. При этом район ограничивает железная дорога, и расширяться здесь фактически некуда.
Оценивая территорию, эксперты во мнениях немного разошлись. Сергей Николаев считает её перспективной, хотя и похуже той, где построен La Grande.
— На Нарымской-Железнодорожной трафик больше, железную дорогу никто не отменял, она вносит определённый шум. Но судя по тому, по какой цене продавались апартаменты в «Джете», это не сильно влияет — апартаменты там продавались по цене квартир (самые просторные апартаменты во второй очереди площадью 36 кв. м на сдаче стоили 3,3 млн рублей. — Прим. ред.). Это, в общем, достаточно дорогой район Новосибирска, и над ним не давлеет история, как над «Клевером», у которого есть другое название. Поэтому, в принципе, это хорошее место, и хорошо, что это место досталось застройщику с таким подходом. Я считаю, что дома «Дом-Строя» украшают Новосибирск, и если это сравнивать, допустим, с той же Флотилией, то это существенно более интересное место — там-то уж совсем проходная дорога.
Григорий Якобсон отметил, что в принципе не считает территорию удачной для жилья — независимо от проекта, хотя признал, что квартиры здесь пользуются популярностью.
— Там настолько много всего напичкано, вереница дорог, вечная пробка, не угасающая никогда. Нарымский сквер рядом, но я лично к нему так отношусь: есть и есть, гулять в нём не особо интересно, потому что гулять в центре города тяжело всё равно, — пояснил он.
При этом новая территория для застройки соседствует с Челюскинским жилмассивом, богатом инфраструктурой, хотя она и перегружена. В шаговой доступности здесь поликлиника и две хороших школы, детские сады (ещё один, по слухам, должен появиться внутри нового квартала), множество магазинов, две станции метро на выбор — «Гагаринская» чуть ближе, «Красный проспект» чуть дальше.
Григорий Якобсон заметил, что формат, в котором, вероятно, будет строить «Дом-Строй», достаточно насыщен: конкурировать компания будет с новостройками группы «СибирьИнвест» Владислава Крючкова, компании «СМСС» и ИСК «Русь», которая в этом сегменте лидирует.
Аналогичных территорий для развития в городе осталось мало, заметил Сергей Николаев. Среди них, например, ветхое жильё на улице Гоголя или частный сектор около метро «Октябрьская». Но знаковыми для новосибирцев местами — сквером, цирком и храмом — они, конечно, похвастаться не могут.
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