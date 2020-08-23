А вы в них верили! 7 мифов о полезной еде, которые испортят аппетит

СЮЖЕТ Интересно про еду

— Нужно принять во внимание то, как и сколько мы едим роллов и суши. Можно позволить себе небольшую порцию, но многие на этом не останавливаются, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Плюс в Японии используются свежие продукты, которые всегда есть под рукой. В российских реалиях это невозможно. Так же как и невозможно на этих блюдах похудеть. Они очень калорийны, энергетическая ценность во многом зависит от ингредиентов и соусов.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Хотите похудеть на роллах — рискуете добиться только противоположного эффекта. Во-первых, в них используют белый шлифованный рис (больше 350 ккал и почти 80 граммов углеводов на 100 граммов продукта), который диетологи не рекомендуют. Во-вторых — вы точно будете есть роллы с соевым соусом. А это, кроме дополнительных калорий, еще и соль, которая задерживает воду в организме. Сложно назвать диетическим продуктом и сливочный сыр, который входит в состав большинства таких блюд. Ну а если предпочитаете теплые роллы, ингредиенты в которых преимущественно жареные, то накиньте сверху пару сотен килокалорий. Справедливости ради отметим, что если вы жить не можете без роллов и одновременно стремитесь похудеть, берите обычные, с огурцом — в них всего-то чуть больше 20 ккал на 100 граммов.