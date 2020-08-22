Почему владельца новосибирского крематория объявили в розыск? И где он сейчас? Интервью с его сыном

— Действительно ли Сергей Якушин объявлен в розыск?



— Он действительно объявлен в розыск. И эта информация для нас, всех родственников и знакомых, была удивительной. Только вот к сегодняшнему дню все более-менее успокоились, и, может быть, даже что-то стало понятно. Наш адвокат запросил документы у Следственного комитета, и выяснилось, что отец уже месяц находится в розыске.



— Но вы об этом не знали?



— Мы об этом не знали. Никаких повесток в этот период, звонков, что его кто-то разыскивает — ничего подобного не было. Мы об этом узнали из СМИ. Я даже специально съездил в отдел полиции Заельцовского района, чтобы посмотреть, о чём идёт речь. И там увидел этот плакат с надписью «их разыскивает полиция».



— В чём обвиняется ваш отец? За что его объявили в розыск?



— Во взятке должностному лицу. По версии следствия, были некие денежные средства на то, чтобы клиентов становилось больше. Якобы отец рассчитывался за то, чтобы нам передавали информацию по усопшим. Деньги якобы передавались главному патологоанатому ГКБ № 1 Михаилу Козяеву, который уже осуждён.

