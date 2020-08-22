«Где результаты, ребята?»: сибиряк четыре часа простоял у суда из-за «бомбы» — его эмоциональная колонка

Ну ладно, я понимаю первую волну минирований — были не готовы, нельзя контролировать 100% всей передаваемой информации. Но с той ситуации прошла неделя, поэтому, ребята, где результаты?



Возможно, спецслужбы скрывают информацию до тех пор, пока не будет установлен причастный к этим сообщениям, пока не пройдёт процесс и его не посадят. Это действительно может быть оправдано. Но вспомните, ведь и год назад были подобные ситуации, а результатов по-прежнему нет. Громкого процесса нет, никого не нашли, никто не сидит на скамье подсудимых.



Все эти минёры — это ведь не террористы, которые решили как-то наказать государство и граждан. Нет, это, как правило, подростки 15–20 лет , которым просто весело смотреть на то, как это всё закручивается, как их ищут, но не могут найти. Это ведь такой для них драйв!



У нас есть управление МВД, у нас есть управление ФСБ — они и контролируют все эти сети, видят, кто, кому и что переслал. Но ведь для того, чтобы найти автора сообщений во всей этой настроенной системе, нужна пара-тройка часов. Что же мы имеем спустя неделю? Никакой реакции. Нашли хотя бы откуда, из какого региона были отправлены сообщения с угрозами? Нет. И в СМИ это никак не просачивается.

