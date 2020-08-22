«Где результаты, ребята?»: сибиряк четыре часа простоял у суда из-за «бомбы» — его эмоциональная колонка

Новосибирск уже вторую неделю переживает волну массовых эвакуаций из-за анонимок с угрозами.
Силовики, которые должны реагировать на подобные сообщения, поступали в тот день правильно. Их не такое большое количество в сравнении с количеством якобы заминированных объектов. Я могу представить, какой большой объём работы на них лёг: это ведь надо по каждому случаю выезжать, оцеплять здание, эвакуировать, исследовать, ждать кинолога… А сколько у нас обученных собак на поиск взрывных устройств? Вот и представьте, специалист с собакой на одном объекте побывали, затем на другом, к обеду уже взмыленные все. Так что претензий к работе этих служб у меня нет.
Зато есть претензии и вопросы к тем людям, которые за миллиарды рублей понастроили различных систем слежений. Это система оперативных разыскных мероприятий на телефонной сети и в интернете. Вот СОРМ-2 на интернет-сетях внедряют ещё с 90-х годов. В последние годы идёт внедрение СОРМ-3, которая обязана хранить информацию, причём не только, кто и с кем соединялся, но и то, что он передавал. Это так называемый пресловутый закон Яровой. Вопрос как раз к тем, кто педалировал и принимал подобные законы, которые обязывают операторов за кучу денег всё это выстраивать: а где ваша работа?
Ну ладно, я понимаю первую волну минирований — были не готовы, нельзя контролировать 100% всей передаваемой информации. Но с той ситуации прошла неделя, поэтому, ребята, где результаты?
Возможно, спецслужбы скрывают информацию до тех пор, пока не будет установлен причастный к этим сообщениям, пока не пройдёт процесс и его не посадят. Это действительно может быть оправдано. Но вспомните, ведь и год назад были подобные ситуации, а результатов по-прежнему нет. Громкого процесса нет, никого не нашли, никто не сидит на скамье подсудимых.
Все эти минёры — это ведь не террористы, которые решили как-то наказать государство и граждан. Нет, это, как правило, подростки
У нас есть управление МВД, у нас есть управление ФСБ — они и контролируют все эти сети, видят, кто, кому и что переслал. Но ведь для того, чтобы найти автора сообщений во всей этой настроенной системе, нужна пара-тройка часов. Что же мы имеем спустя неделю? Никакой реакции. Нашли хотя бы откуда, из какого региона были отправлены сообщения с угрозами? Нет. И в СМИ это никак не просачивается.
Так, может, дело в том, что год назад, когда такая же волна прокатилась по России — Москва, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, не был найден виновный? А сейчас эти «минёры» вновь взялись за старое, им весело, они знают, что их, скорее всего, не найдут.
В четверг я простоял у суда четыре часа, видел, как тут же стоят скорая, пожарные. Неужели у нас за это время никакого пожара не было в городе? Наверняка был, но пожарные вынуждены стоять у здания, отрабатывать этот случай. А скорых ведь у нас в городе не так много, особенно сейчас. Но что если у человека инфаркт, а медиков опять же вызвали по возможному минированию? На всякий случай, не дай бог что случится.
Работу этих служб я вижу, а вот где работа тех, кто занимается системами оперативных разыскных мероприятий? Нет её нигде, ничего не видно и не слышно.
Могу предсказать, что с такими перспективами мы и через месяц, и через год не узнаем, кто это всё устроил. Вся проблема в отсутствии результатов.
Вспомним трагические события в петербургском метро. Как говорят специалисты, когда-то работавшие в этой системе, если террорист вышел на улицу со взрывчаткой — службы уже проиграли, они должны были отследить этот момент. Тем более возможностей у нас сейчас предостаточно, опять же благодаря принятым законам о СОРМ. Такого террориста должны были взять с поличным ещё до свершившегося теракта, потому что статья Уголовного кодекса однозначно говорит: приготовление теракта — уже есть преступление.
Аналогично и здесь, в Новосибирске. Ведь для того чтобы реализовать рассылку сообщений с угрозами, причем в таком масштабе, надо собраться (если это группа), разработать план и стратегию. У меня пока такое мнение: спецслужбы не работают, и это я сужу по отсутствию результатов. Уверен, даже спустя год реакции не будет, просто всё замылится, забудется, отойдёт на второй план. А вот нам, простым гражданам, пока в таких условиях приходится жить.
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Эмоциональные рассказы новосибирцев о наболевшем мы публикуем в разделе «Мнение». Почитайте авторскую колонку Дмитрия Косенко о бессилии властей перед другой новосибирской проблемой — непрекращающейся вонью в городе.
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