23 августа воскресенье
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 74.10
eur 87.73

Все новости

Все новости

Её зовут Адольф: 4 истории людей с очень странными именами

Внучка забрала имя дедушки, сына назвали в честь любимого артиста — вы только почитайте эти истории!

1 429
16Обсудить

Поделиться

Почитайте этот текст, а потом еще раз подумайте о том, как назвать будущих детей

Почитайте этот текст, а потом еще раз подумайте о том, как назвать будущих детей

Коронавирус мы с вами не забудем из-за пандемии, сорванных отпусков и ограничений, а у кого-то будет еще более веская причина помнить о нем всю жизнь. Этой весной семья из Индии назвала сына Санитайзером. А его тезка по духу — Ковид — живет в Новокузнецке. Но их истории от первого лица мы послушаем лет через 15, а пока держите свежую подборку рассказов от людей, имена которых вы не скоро забудете (а быть может, не сразу вспомните).

«Взяла имя в честь прадедушки, служившего в НКВД»: история Адольфины Винтерхальтер

Только самые смелые шутники могут звать эту девушку Адольфом

Только самые смелые шутники могут звать эту девушку Адольфом

Эту девушку при рождении назвали Александрой, но имя ей никогда не нравилось.

— Мало того, что оно мне не подходило, так ещё и тёзок любого пола было несметное количество. На окрик «Саша!» поворачивалась добрая половина мальчиков и каждая пятая девочка. Меня это не устраивало, и я (впрочем, тщетно) просила обращаться к себе Адя. Как оказалось, это было судьбоносным желанием, — начинает свой рассказ петербурженка Адольфина Винтерхальтер.

В 18 лет она случайно узнала, что прапрадеда звали Адольф. В советские годы, да еще и после войны Адольфам в принципе жилось непросто, а родственник нашей героини даже служил в НКВД. Но после смерти семья, боясь общественного осуждения из-за ассоциаций с Гитлером, занесла прадеда в генеалогическое древо под именем Адик.

— Меня это возмутило: из-за одного плохого человека предавать забвению такую нетривиальную личность моего прапрадедушки?! Так я и решила защитить замаранную честь полного имени, взяв себе его женскую форму — Адольфина, — рассказывает читательница.

Родные зовут ее Адя, друзья и знакомые — Адольфина или Дольфи, иногда некоторые могут в шутку назвать ее Адольфом. Но девушка не обижается.

— Своим выбором я крайне довольна — сразу почувствовала, что устранила некую семейную несправедливость, а также наконец-то получила в награду красивое имя, которым приятно представляться. Конечно, когда незнакомые люди узнают, как меня зовут, то очень удивляются, но я понимаю их смятение: ассоциации — дело живучее, и нужно терпение, чтобы их искоренить, пусть даже на локальном уровне. Своим будущим детям я обязательно дам редкие забытые имена — например, Вильгельмина или Фридхельм. И официально заявляю, что любимая многими фраза: «Не портите ребёнку жизнь!» с позором провалила мою проверку реальностью.

«Самым ужасным было услышать в свой адрес Лёха»: история Акселя Борисова

На Лёху можно больше не откликаться

На Лёху можно больше не откликаться

Этот парень захотел сменить имя еще в школе: красивое и в принципе устраивающее его Алексей то и дело постоянно коверкали на совсем детское Алёша.

— Самым ужасным было услышать в свой адрес Лёха. Любите звук пенопласта по стеклу? Ну вот, примерно такие же ощущения, — рассказывает наш герой. — Как здравомыслящий человек я не спешил делать татуировку, хоть сюжет уже и теплился в моем сознании. Также я не спешил менять имя: вдруг юношеский максимализм пройдет, а в документ уже будут внесены изменения? Так что срок одуматься по обоим пунктам у меня был до 25 лет.

Судьба скостила срок ожидания на два года: в 23 парень потерял паспорт. В итоге восстановил документ уже с другим именем — вместо Алексея он стал Акселем. Жизнь заиграла новыми красками, более того, среди знакомых и коллег появились люди, которые знают его только так.

«Мама переписывалась с Боленом, а отдуваться пришлось мне»: история Дитера Груздева

А это письмо нам в редакцию прислал парень по имени Дитер.

— Я родился в 1995 году, моя мама была фанаткой группы Modern Talking, посетила очень много концертов, вроде как даже переписывалась с Дитером Боленом, а отдуваться пришлось мне.

С поколением постарше мы можем пошутить на эту тему. Например, однажды зашел в гости к другу, он представил меня своей бабуле, а она говорит: «А почему не светленький?» — на что я ответил: «Так он Болен, а я — здоров». Поколение помладше часто считает, что я какой-то иностранец, при знакомстве иногда даже считают, что это какой-то псевдоним, и спрашивают фамилию или даже просят показать документы, не веря, что это реально мое имя.

Мой прадед был репрессированный немец, но это единственные немецкие корни, которые у меня есть. Пока из всех моих знакомых я слышал истории только про двух Дитеров. Один из них, насколько мне известно, живет где-то на Сахалине, а другой — во Франции.

Про опыт ношения данного имени могу сказать, что в школе приходилось непросто. В студенческие годы было уже проще и интереснее. В дальнейшем я стал работать фотографом и в направлениях, тесно связанных со сферами медиа и диджитал, имя стало визитной карточкой.

«В школе из-за имени приходилось драться»: история Любомира Богданова

Знакомые Любомира придумали много производных к его имени, но в армии этим пользоваться не стали

Знакомые Любомира придумали много производных к его имени, но в армии этим пользоваться не стали

— Отец у меня Владимир, брат — Кирилл, а я — Любомир. Это все старославянские имена, причем Любомир и Владимир — однокоренные имена, — рассказывает наш читатель из Волгограда Любомир Богданов. — Почему-то в России моё имя распространение не получило, хотя очень популярно на Украине, в Болгарии и других славянских странах. Но в школе мне с ним жилось не очень хорошо.

Во-первых, само имя — оно достаточно редкое. Во-вторых, из-за того, что Любомир заикался, его то и дело задирали сверстники. Пришлось защищаться.

— Конечно, это не способствовало выздоровлению от заикания. Но когда я стал постарше, особо проблем с коллективом уже не было, — вспоминает Любомир. — Учителя и одноклассники относились хорошо. Не совсем адекватные люди встречались, но они везде есть. Иногда шутили, но чтобы это были обидные шутки, я не помню. Вообще многим нравится моё имя, даже делают комплименты, что редкое и красивое.

Знакомые Любомира придумали много производных к его имени: Любыш, Лепа, Любомирчик и только в армии будто игнорировали это, называя по фамилии — Богданом. Истории других необычных имен волгоградцев ищите по этой ссылке.

Ну а если вы — обладатель редкого имени, у вас есть необычная история, которой вы хотите поделиться со всей страной, пишите нам на почту: rednews@iportal.ru.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

необычные именаимя для ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!