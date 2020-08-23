Её зовут Адольф: 4 истории людей с очень странными именами

Коронавирус мы с вами не забудем из-за пандемии, сорванных отпусков и ограничений, а у кого-то будет еще более веская причина помнить о нем всю жизнь. Этой весной семья из Индии назвала сына Санитайзером. А его тезка по духу — Ковид — живет в Новокузнецке. Но их истории от первого лица мы послушаем лет через 15, а пока держите свежую подборку рассказов от людей, имена которых вы не скоро забудете (а быть может, не сразу вспомните).
«Взяла имя в честь прадедушки, служившего в НКВД»: история Адольфины Винтерхальтер
Эту девушку при рождении назвали Александрой, но имя ей никогда не нравилось.
— Мало того, что оно мне не подходило, так ещё и тёзок любого пола было несметное количество. На окрик «Саша!» поворачивалась добрая половина мальчиков и каждая пятая девочка. Меня это не устраивало, и я (впрочем, тщетно) просила обращаться к себе Адя. Как оказалось, это было судьбоносным желанием, — начинает свой рассказ петербурженка Адольфина Винтерхальтер.
В 18 лет она случайно узнала, что прапрадеда звали Адольф. В советские годы, да еще и после войны Адольфам в принципе жилось непросто, а родственник нашей героини даже служил в НКВД. Но после смерти семья, боясь общественного осуждения из-за ассоциаций с Гитлером, занесла прадеда в генеалогическое древо под именем Адик.
— Меня это возмутило: из-за одного плохого человека предавать забвению такую нетривиальную личность моего прапрадедушки?! Так я и решила защитить замаранную честь полного имени, взяв себе его женскую форму — Адольфина, — рассказывает читательница.
Родные зовут ее Адя, друзья и знакомые — Адольфина или Дольфи, иногда некоторые могут в шутку назвать ее Адольфом. Но девушка не обижается.
— Своим выбором я крайне довольна — сразу почувствовала, что устранила некую семейную несправедливость, а также наконец-то получила в награду красивое имя, которым приятно представляться. Конечно, когда незнакомые люди узнают, как меня зовут, то очень удивляются, но я понимаю их смятение: ассоциации — дело живучее, и нужно терпение, чтобы их искоренить, пусть даже на локальном уровне. Своим будущим детям я обязательно дам редкие забытые имена — например, Вильгельмина или Фридхельм. И официально заявляю, что любимая многими фраза: «Не портите ребёнку жизнь!» с позором провалила мою проверку реальностью.
«Самым ужасным было услышать в свой адрес Лёха»: история Акселя Борисова
Этот парень захотел сменить имя еще в школе: красивое и в принципе устраивающее его Алексей то и дело постоянно коверкали на совсем детское Алёша.
— Самым ужасным было услышать в свой адрес Лёха. Любите звук пенопласта по стеклу? Ну вот, примерно такие же ощущения, — рассказывает наш герой. — Как здравомыслящий человек я не спешил делать татуировку, хоть сюжет уже и теплился в моем сознании. Также я не спешил менять имя: вдруг юношеский максимализм пройдет, а в документ уже будут внесены изменения? Так что срок одуматься по обоим пунктам у меня был до 25 лет.
Судьба скостила срок ожидания на два года: в 23 парень потерял паспорт. В итоге восстановил документ уже с другим именем — вместо Алексея он стал Акселем. Жизнь заиграла новыми красками, более того, среди знакомых и коллег появились люди, которые знают его только так.
«Мама переписывалась с Боленом, а отдуваться пришлось мне»: история Дитера Груздева
А это письмо нам в редакцию прислал парень по имени Дитер.
— Я родился в 1995 году, моя мама была фанаткой группы Modern Talking, посетила очень много концертов, вроде как даже переписывалась с Дитером Боленом, а отдуваться пришлось мне.
С поколением постарше мы можем пошутить на эту тему. Например, однажды зашел в гости к другу, он представил меня своей бабуле, а она говорит: «А почему не светленький?» — на что я ответил: «Так он Болен, а я — здоров». Поколение помладше часто считает, что я какой-то иностранец, при знакомстве иногда даже считают, что это какой-то псевдоним, и спрашивают фамилию или даже просят показать документы, не веря, что это реально мое имя.
Мой прадед был репрессированный немец, но это единственные немецкие корни, которые у меня есть. Пока из всех моих знакомых я слышал истории только про двух Дитеров. Один из них, насколько мне известно, живет где-то на Сахалине, а другой — во Франции.
Про опыт ношения данного имени могу сказать, что в школе приходилось непросто. В студенческие годы было уже проще и интереснее. В дальнейшем я стал работать фотографом и в направлениях, тесно связанных со сферами медиа и диджитал, имя стало визитной карточкой.
«В школе из-за имени приходилось драться»: история Любомира Богданова
— Отец у меня Владимир, брат — Кирилл, а я — Любомир. Это все старославянские имена, причем Любомир и Владимир — однокоренные имена, — рассказывает наш читатель из Волгограда Любомир Богданов. — Почему-то в России моё имя распространение не получило, хотя очень популярно на Украине, в Болгарии и других славянских странах. Но в школе мне с ним жилось не очень хорошо.
Во-первых, само имя — оно достаточно редкое. Во-вторых, из-за того, что Любомир заикался, его то и дело задирали сверстники. Пришлось защищаться.
— Конечно, это не способствовало выздоровлению от заикания. Но когда я стал постарше, особо проблем с коллективом уже не было, — вспоминает Любомир. — Учителя и одноклассники относились хорошо. Не совсем адекватные люди встречались, но они везде есть. Иногда шутили, но чтобы это были обидные шутки, я не помню. Вообще многим нравится моё имя, даже делают комплименты, что редкое и красивое.
Знакомые Любомира придумали много производных к его имени: Любыш, Лепа, Любомирчик и только в армии будто игнорировали это, называя по фамилии — Богданом. Истории других необычных имен волгоградцев ищите по этой ссылке.
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