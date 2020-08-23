Её зовут Адольф: 4 истории людей с очень странными именами

Эту девушку при рождении назвали Александрой, но имя ей никогда не нравилось.



— Мало того, что оно мне не подходило, так ещё и тёзок любого пола было несметное количество. На окрик «Саша!» поворачивалась добрая половина мальчиков и каждая пятая девочка. Меня это не устраивало, и я (впрочем, тщетно) просила обращаться к себе Адя. Как оказалось, это было судьбоносным желанием, — начинает свой рассказ петербурженка Адольфина Винтерхальтер.



В 18 лет она случайно узнала, что прапрадеда звали Адольф. В советские годы, да еще и после войны Адольфам в принципе жилось непросто, а родственник нашей героини даже служил в НКВД. Но после смерти семья, боясь общественного осуждения из-за ассоциаций с Гитлером, занесла прадеда в генеалогическое древо под именем Адик.



— Меня это возмутило: из-за одного плохого человека предавать забвению такую нетривиальную личность моего прапрадедушки?! Так я и решила защитить замаранную честь полного имени, взяв себе его женскую форму — Адольфина, — рассказывает читательница.

