«Передала номер телефона на салфетке»: 8 парней — о том, где и как в городе познакомиться с девушкой

В начале июля мы выясняли у девушек, где они заводят знакомства — самое популярное место оказалось буквально у нас под носом.
Вопрос по-прежнему остается актуальным — так всё-таки где? Куда пойти, чтобы найти свою судьбу? Можно до мозолей на пальцах листать приложения для знакомств или пойти выслеживать «жертву» в бар — любое действие не возбраняется. На этот раз корреспондент НГС решила поговорить с парнями о том, где они предпочитают искать себе избранниц. В опросе принимали участие и холостые, и женатые парни — посмотрите, что они нам рассказали.
Евгений, 35 лет, работает в сфере маркетинга
— Со своей женой я познакомился в интернете — считаю такой способ знакомства более комфортным. А в молодости мы с друзьями знакомились прямо на улице.
Виталий, 28 лет, своё заведение
— Познакомиться можно на улице, через знакомых, через приложение, где угодно. Я считаю, что не стоит за этим гнаться, знакомство придет само, когда это будет нужно. Однажды я познакомился в ТЦ: пришел на работу к своей знакомой, увидел там девушку — понравилась, влюбился. Очень яркие эмоции были, а мне сказали, что она занята. Так было несколько раз — я приходил, видел ее и влюблялся снова и снова. В очередной раз я пришел на работу к знакомой, и мне сказали, что та девушка рассталась с парнем и у меня есть три дня, чтобы с ней пообщаться, — потом она улетает в Москву. У нас ничего не получилось, она улетела, но я запомнил этот эпизод из жизни.
Тимофей, 22 года, шеф-повар
— Мне нравится знакомиться в барах, во Friends, например, часто случаются знакомства. Однажды в баре Ruby девушка через официанта передала мне номер телефона на салфетке. Мы познакомились, какое-то время общались. Сейчас это осталось как забытый, но прикольный жест.
Денис, 20 лет, учится
— Еще в школе я ходил на танцы, в нашей группе была очень красивая девочка, она мне понравилась. Я познакомился с ней, мы уже пять лет вместе. Тогда всё само закрутилось, мы были еще детьми — мне 15 лет, ей 14 лет, ходили за руку, гуляли, общались.
Александр, 29 лет, индивидуальный предприниматель
— У меня есть девушка, мы вместе уже 8 лет. Как познакомились? Я тогда жил в селе, она приехала на лето в гости к подружке. Я простой деревенский парень, она городская, современная красивая девушка, на фоне остальных очень сильно выделялась. Конечно, она мне понравилась, и логично, что свое внимание на меня она совсем не обращала. Я не сдавался, а когда понял, что она меня уже не отвергает и настроена на общение, поехал купил большую охапку цветов и подарил ей.
Тогда был наш первый серьезный разговор, она призналась, что из всей группы молодых людей выделила именно меня. Я понял, что у меня таки есть шанс. Я ухаживал: игрушки, сладости, подарки, сюрпризы — всё, что любят девушки. У меня был всего один месяц лета — я им воспользовался сполна. Мы начали встречаться. В конце лета она мне сказала, что не планирует больше приезжать в деревню и уезжает в Новосибирск. Я не растерялся, через неделю переехал за ней в город, с тех пор мы живем вместе.
Данил, 23 года, работает в офисе
— Я женат и уже не помню, как и где люди знакомятся. С моей женой мы познакомились в университете, учились на разных потоках и иногда встречались в общей компании. Любви с первого взгляда не было, в начале отношения не ладились, а потом резко из знакомых, которые друг друга недолюбливают, мы превратились в друзей, а потом начали встречаться. А среди друзей знакомства происходят по-разному, есть те, кто всё время в поиске, они ходят по клубам, барам, знакомятся там. Есть те, кто тоже в поиске, но более аккуратные, не могут найти кого-то подходящего для себя и от этого страдают.
Марк, 19 лет, учится
— В последнее время я вообще ни с кем не знакомлюсь. Недавно расстался с девушкой и постепенно прихожу в себя. Никого не ищу, занимаюсь собой. Раньше знакомился на тусовках — гуляли с друзьями, в клубах. Знакомиться в соцсетях и приложениях не люблю.
Иван, 24 года, бармен
— Мы молодые, красивые, перспективные и горячие мужчины — девушки сами должны с нами знакомиться. Где угодно и как угодно, без разницы. Я бы вот хотел, чтобы девушка познакомилась со мной где-нибудь на Бали.
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