«Передала номер телефона на салфетке»: 8 парней — о том, где и как в городе познакомиться с девушкой

— У меня есть девушка, мы вместе уже 8 лет. Как познакомились? Я тогда жил в селе, она приехала на лето в гости к подружке. Я простой деревенский парень, она городская, современная красивая девушка, на фоне остальных очень сильно выделялась. Конечно, она мне понравилась, и логично, что свое внимание на меня она совсем не обращала. Я не сдавался, а когда понял, что она меня уже не отвергает и настроена на общение, поехал купил большую охапку цветов и подарил ей.



Тогда был наш первый серьезный разговор, она призналась, что из всей группы молодых людей выделила именно меня. Я понял, что у меня таки есть шанс. Я ухаживал: игрушки, сладости, подарки, сюрпризы — всё, что любят девушки. У меня был всего один месяц лета — я им воспользовался сполна. Мы начали встречаться. В конце лета она мне сказала, что не планирует больше приезжать в деревню и уезжает в Новосибирск. Я не растерялся, через неделю переехал за ней в город, с тех пор мы живем вместе.

