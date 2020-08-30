«Только без обмана»: как помочь ребенку без слез пойти в детский сад. Советы воспитателя и психолога

Как помочь ребенку легко пойти в сад



— Родителям очень важно обозначить это событие — рассказать, подготовить, чтобы он понимал: это часть его взросления, это сделает его лучше, доставит много приятного. Сделать акцент на том, что может ребенку самому понравиться в этой сфере. И затем обязательно, когда он пошёл в садик, каждый раз проговаривать это, — объясняет психолог.



При этом важно объяснить ребёнку те плюсы, которые он может получить. Например, можно сделать акцент на том, что дома нет большой детской площадки, какая есть там, нет такого количества игрушек, детей, с которыми можно общаться.

Когда родитель собирает своего малыша в детсад, лучше, чтобы он сам мог выбирать, во что оденется, какую игрушку с собой возьмёт.



— Это тоже ребёнка привязывает к тому, что это его выбор, ответственность, его свобода, несмотря на то, что условия диктуют родители. Но когда добавляется его индивидуальность в этот процесс, адаптация проходит комфортней, — говорит Дана Котченко.



Вводить малыша в новую жизнь нужно постепенно. В первые два дня лучше всего оставлять сына или дочь в детском саду до обеда.

