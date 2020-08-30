«Только без обмана»: как помочь ребенку без слез пойти в детский сад. Советы воспитателя и психолога

Поход в детский сад — это всегда волнительный момент как для ребенка, так и для родителей. Оказавшись в незнакомой обстановке, малыши начинают скучать по маме и папе, проситься домой, плакать. Чтобы этого избежать или хотя бы уменьшить стресс для ребенка, нужно подготовить его к этому волнующему моменту. Журналист НГС Екатерина Евстафьева поговорила с детским психологом-психоаналитиком Даной Котченко и директором детского сада «Акварель» Татьяной Клюшнициной, которые рассказали о том, что поможет малышу адаптироваться.
Как помочь ребенку легко пойти в сад
— Родителям очень важно обозначить это событие — рассказать, подготовить, чтобы он понимал: это часть его взросления, это сделает его лучше, доставит много приятного. Сделать акцент на том, что может ребенку самому понравиться в этой сфере. И затем обязательно, когда он пошёл в садик, каждый раз проговаривать это, — объясняет психолог.
При этом важно объяснить ребёнку те плюсы, которые он может получить. Например, можно сделать акцент на том, что дома нет большой детской площадки, какая есть там, нет такого количества игрушек, детей, с которыми можно общаться.
Когда родитель собирает своего малыша в детсад, лучше, чтобы он сам мог выбирать, во что оденется, какую игрушку с собой возьмёт.
— Это тоже ребёнка привязывает к тому, что это его выбор, ответственность, его свобода, несмотря на то, что условия диктуют родители. Но когда добавляется его индивидуальность в этот процесс, адаптация проходит комфортней, — говорит Дана Котченко.
Вводить малыша в новую жизнь нужно постепенно. В первые два дня лучше всего оставлять сына или дочь в детском саду до обеда.
— На третий день ребёнок может остаться уже на сон. То есть он первые два дня видел свою кроватку, понимает, что все детки идут спать. Он уже понимает, что они ложатся спать днём. И он тоже в ожидании, когда на свою кроватку ляжет. В третий день рекомендуем забрать ребенка сразу после сна, — объяснила Татьяна Клюшницына.
Как правило, адаптация проходит в течение недели. Но бывает и такое, что ребёнку становится комфортно уже в первый день, и тогда он сразу готов остаться. Важно следить за его поведением и реакциями, чтобы пребывание в саду не было для малыша стрессом.
— Сейчас первая неделя — это адаптация, у кого-то она идёт даже дольше. Бывает такое, что ребёнок сразу приходит и ему комфортно, поэтому он готов остаться. Нужно следить за реакцией воспитателей и реакцией ребёнка. Если ему тяжело, то нужно следить, чтобы это не было критичным стрессом. В любом случае в городе есть стандартные вехи — сначала ребенок остается на два часа, потом до обеда, потом на дневной сон, — говорит психолог.
При выборе детского сада, когда родитель заходит на его сайт и изучает информацию, можно показать ребёнку картинки, на которых будет видно здание, группы и детскую площадку. Это нужно для того, чтобы малыш заранее знал, что его ждет.
Татьяна Клюшницина рассказала, что ребенку можно объяснить, как будет проходить его день, с помощью обычных игрушек:
— В игре мама пошла на работу, ребенок в садике: детки там играют, рисуют, а вечером приходит мама. Важно дать понять, что ребенок не останется там, потому что у него есть страх, что его бросили.
Она отметила, что родители часто создают негативный образ детского сада, пугая ребёнка. Например, говорят такие фразы: «Если не будешь есть, то тебя в садик не возьмут», «Не будешь застегиваться — тебя в садик не возьмут».
— Садиком начинают запугивать, а потом удивляются, что ребенок не хочет идти. Наоборот, нужно быть на позитиве, — объясняет Татьяна. — Только без обмана. Можно заранее прийти на прогулку, чтобы ребенок познакомился с воспитателями, с детьми, чтобы у него не было страха и напряжения.
В каком возрасте отдавать в садик
По словам специалистов, нельзя сказать точно, когда лучше всего отдавать ребенка в детский сад.
— 27 лет назад дети трёхлетнего возраста не так были готовы к социуму. Они были больше домашние, сейчас уже нет. Многие родители приходят и говорят, что выходят на площадку или в торговый центр, и ребенок просто бежит к детям, потому что хочет общаться. Вот в такой ситуации удерживать не надо, — говорит директор детского сада.
По словам психолога, родителям нужно оценивать зрелость ребёнка и ориентироваться на это.
—Я не считаю, что есть идеальный возраст. Например, во Франции ясли — это абсолютно нормальная практика. Там детей отдают с самого раннего возраста. Несмотря на то, что психологи часто говорят о том, что это рано, куда важнее, как это происходит, а не в каком возрасте. Даже если отдать ребенка рано, но сделать это на нужных условиях, это не будет такой сильной травмой. Важно понимать социум, — сказала Дана Котченко.
При этом нужно понимать, что Франция — это совсем другое государство. Если в России принято, что детей отдают в детский сад после 2,5 лет, то нужно понимать, что родители могут чувствовать свою вину за это из-за давления общества. А это может отразиться на ребенке.
Как говорить с ребенком о чувствах
Для того чтобы уровень тревоги у ребенка не повышался, нужно, чтобы сами родители транслировали спокойствие.
— Самое главное, что даст ребёнку уверенность, — это уверенность самих родителей в том, кому они отдают ребенка, доверие к человеку и к этому месту. Родитель должен сам поработать насчет этого, потому что часто тревога родителей обуславливает тревогу детей, — рассказывает психолог.
Проблема с адаптацией может возникнуть и из-за того, что у малышей, как правило, нет ориентиров во времени. Из-за этого, когда мама уходит, ребенку кажется, что она ушла навсегда. Таким образом уровень тревоги начинает возрастать — его провоцирует неизвестность. Поэтому, приводя ребенка в детский сад, нужно дать ему понять: мама вернётся. Чтобы создать для него ориентиры, можно опираться на режим дня. Например, сказать: «Сегодня я приду пораньше, когда вы только проснетесь» или «Когда вы сегодня погуляете, я тебя заберу», а не называть конкретные часы.
Важно, чтобы малыш сам мог рассказать о своих переживаниях. Это касается как похода в детский сад, так и других жизненных ситуаций.
— Например, если ребёнок потерял игрушку и расстроился, важно не забирать эти чувства, не игнорировать их, не переключать внимание, а говорить о них. «Ты, наверное, расстроился? Я очень расстраиваюсь, когда теряю свои вещи. Она тебе очень нужна? Давай найдём её вместе. Если не получается её найти, мы можем погоревать о ней, потому что других вариантов сейчас нет. Это не страшно», — объясняет Дана Котченко. — Родителям нужно обсуждать такие мелочи и говорить, что сами чувствуют в таких ситуациях. На своем примере показывать, как взрослый может справляться с этим и что приоритет взрослого человека — уметь работать и переживать эти чувства, не заталкивая их куда подальше.
Также психолог объяснила, что при обсуждении проблем не нужно раздувать их, искусственно преувеличивая масштабы. Стоит искать баланс. В адаптации ребенка поможет и то, что родитель сам будет рассказывать, как переживает этот момент.
— Можно говорить: «Мне будет без тебя скучно, грустно, непривычно, потому что мы раньше так много времени проводили вместе, но сейчас такие обстоятельства. Ты пойдёшь в садик, а как только ты придёшь, расскажешь, что произошло у тебя, а я расскажу, что произошло у меня». Так ребенок понимает, что у матери или у отца есть дела, что родитель не ждёт за дверью. Надо говорить, что у родителей жизнь продолжается, когда малыш в детском саду, — пояснила психолог.
Как решать конфликты
Еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание при адаптации ребёнка, — это умение действовать в условиях конфликта с другими детьми.
— Может помочь только обсуждение и подстегивание самостоятельности ребенка. Не очень честная практика, когда мама и папа ругаются с другими родителями или воспитателями на глазах у него. Можно говорить с воспитателем и узнавать, как у малыша прошел день, какие были важные моменты, но нужно уважать личные границы с ребенком, — объясняет психолог.
Родителям не стоит конфликтовать с воспитателями, тем более делать это при ребёнке. Можно поговорить с мамой или папой того воспитанника, с которым регулярно происходят ссоры. При этом в разговорах со своим ребенком не стоит давать ему советы, которые будут подавлять его эмоции («Перестань обижаться», «Не обращай внимания») или провоцировать агрессию в нём самом («Дай ему сдачи», «Поступи с ним так же»). Главное — научить ребёнка справляться со своими чувствами и пониманию, как самостоятельно действовать в такой ситуации.
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