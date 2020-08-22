Новая автоподстава? Смотрим, как гонщик на «Субару» со всей дури таранит жертву на «Тойоте»

В свежем выпуске проекта «Куда ты рулишь?» разбираемся в серьезном ДТП на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Об этом аварийном перекрестке мы уже рассказывали — там водители, поворачивающие налево на Ленина, не замечают машины, которые едут прямо по встречной полосе, отделенной аллеей. Похожа ли эта авария на автоподставу? Сейчас узнаем.
18 августа, пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Регистратор, запечатлевший момент аварии, установлен в машине, которая находится на проспекте, вид в сторону улицы Ленина со стороны улицы Салтыкова-Щедрина. Видны машины, которые поворачивают налево на Ленина с противоположной стороны Комсомольского проспекта. Поворачивает и пытается проехать перекресток и темная «Тойота» — все поехали, и я поехал. В этот момент с проспекта на перекресток внезапно выскакивает «Субару», имеющая приоритет. Седан таранит «Тойоту», страдают и припаркованные автомобили.
Видео: Новосибирская служба эвакуации АСТ-54
Официально. По данным сводки ГИБДД, 18 августа в 14:50 трезвый водитель 1985 года рождения на автомобиле «Тойота-Королла» следовал по Комсомольскому проспекту со стороны Дмитрия Шамшурина с левым поворотом на улицу Ленина. Там он столкнулся с «Субару-Легаси» под управлением водителя 1996 года рождения. После чего «Субару» врезался в припаркованный «Дэу», который от удара отлетел на припаркованную «Ауди», которая в свою очередь столкнулась с припаркованным «Ниссаном».
В этой мощной аварии были и пострадавшие — девочка 2012 года рождения из «Тойоты» и еще один пассажир «Тойоты», — они обратились в больницу. На видеозаписи видно, что «Субару» несется на высокой скорости на плотный поток транспорта и не тормозит до самого контакта с «Тойотой». Если это была автоподстава, то слишком безрассудная — обычно подставщики действуют более аккуратно, повреждая лишь единичные элементы — бамперы, двери. Здесь же повреждения очень велики, плюс пострадали три припаркованные машины.
Между тем, как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска, формально в ДТП предварительно усматривается вина водителя «Тойоты» — «несоблюдение очередности проезда».
Да, как ни крути, но формально водитель «Субару» имел приоритет. Избежать ответственности водитель «Тойоты» может, только если докажет умысел в действиях оппонента.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.