Новая автоподстава? Смотрим, как гонщик на «Субару» со всей дури таранит жертву на «Тойоте»

Официально. По данным сводки ГИБДД, 18 августа в 14:50 трезвый водитель 1985 года рождения на автомобиле «Тойота-Королла» следовал по Комсомольскому проспекту со стороны Дмитрия Шамшурина с левым поворотом на улицу Ленина. Там он столкнулся с «Субару-Легаси» под управлением водителя 1996 года рождения. После чего «Субару» врезался в припаркованный «Дэу», который от удара отлетел на припаркованную «Ауди», которая в свою очередь столкнулась с припаркованным «Ниссаном».



В этой мощной аварии были и пострадавшие — девочка 2012 года рождения из «Тойоты» и еще один пассажир «Тойоты», — они обратились в больницу. На видеозаписи видно, что «Субару» несется на высокой скорости на плотный поток транспорта и не тормозит до самого контакта с «Тойотой». Если это была автоподстава, то слишком безрассудная — обычно подставщики действуют более аккуратно, повреждая лишь единичные элементы — бамперы, двери. Здесь же повреждения очень велики, плюс пострадали три припаркованные машины.

Между тем, как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска, формально в ДТП предварительно усматривается вина водителя «Тойоты» — «несоблюдение очередности проезда».