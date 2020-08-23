Гении парковки. «Ленд-Крузер» 003 и «Прадо» ТТТ — как ведут себя обладатели крутых номеров

В новом, 190-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Ленд-Крузеры» атакуют тротуары и зебры, а особо одаренные водители перекрывают пожарный проезд.
«Ленд-Крузер» с красивыми номерами 003 уютно разместился на тротуаре вплотную к дому (фото выше).
А «Прадо» с номерами ТТТ встал на пешеходной зебре.
— Мичурина, 20, бар «Черновар». Через пешеходный переход практически каждый день невозможно пройти, — пишут наши читатели.
Ювелирная парковка между столбов на тротуаре.
— Пересечение Никитина и Тургенева. 8 утра. Вокруг мест как грязи, но нужно встать на тротуар, — сообщает Виталий.
Травы еще много, можно вытаптывать.
— Державина, 20, — уточняет Александр.
Жилой массив, почему бы не припарковаться на газоне.
— Неадекват ежедневно перекрывает тротуар. Сегодня ещё побольше места холопам оставил, — возмущается Дмитрий.
— Район возле дома на ул. Демьяна Бедного, 47, прям под знаком пожарного выезда, — информируют очевидцы.