Гении парковки. «Ленд-Крузер» 003 и «Прадо» ТТТ — как ведут себя обладатели крутых номеров

В новом, 190-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Ленд-Крузеры» атакуют тротуары и зебры, а особо одаренные водители перекрывают пожарный проезд.



«Ленд-Крузер» с красивыми номерами 003 уютно разместился на тротуаре вплотную к дому (фото выше).