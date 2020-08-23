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Гении парковки. «Ленд-Крузер» 003 и «Прадо» ТТТ — как ведут себя обладатели крутых номеров

Смотрим на очередных умельцев парковаться с нарушениями

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«Ленд-Крузер» на тротуаре

«Ленд-Крузер» на тротуаре

В новом, 190-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Ленд-Крузеры» атакуют тротуары и зебры, а особо одаренные водители перекрывают пожарный проезд.

«Ленд-Крузер» с красивыми номерами 003 уютно разместился на тротуаре вплотную к дому (фото выше).

«Прадо» на зебре

«Прадо» на зебре

А «Прадо» с номерами ТТТ встал на пешеходной зебре.

Мичурина, 20, бар «Черновар»

Мичурина, 20, бар «Черновар»

— Мичурина, 20, бар «Черновар». Через пешеходный переход практически каждый день невозможно пройти, — пишут наши читатели.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Ювелирная парковка между столбов на тротуаре.

Заехал в пешеходную зону

Заехал в пешеходную зону

— Пересечение Никитина и Тургенева. 8 утра. Вокруг мест как грязи, но нужно встать на тротуар, — сообщает Виталий.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Травы еще много, можно вытаптывать.

Встал на тротуаре

Встал на тротуаре

— Державина, 20, — уточняет Александр.

Заехал на траву

Заехал на траву

Жилой массив, почему бы не припарковаться на газоне.

Перекрыл проход

Перекрыл проход

— Неадекват ежедневно перекрывает тротуар. Сегодня ещё побольше места холопам оставил, — возмущается Дмитрий.

Перекрыл пожарный проезд

Перекрыл пожарный проезд

— Район возле дома на ул. Демьяна Бедного, 47, прям под знаком пожарного выезда, — информируют очевидцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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