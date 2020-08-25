«Пешеходам не должно быть места в этом мире»: почему так думают водители и кто виноват в ДТП с пешеходами

В публичном дискурсе между водителями и пешеходами все чаще приходится слышать (а еще чаще читать) такую точку зрения, что пешеходам не помешало бы добавить ответственности за их поведение на дороге.



Чего только не прочтешь:



— Считают себя царями на дороге!

— Они там что, сохраняются? Бросаются под колеса, как самоубийцы!

— Дороги для машин, а не для пешиков!

И мое любимое:



— Смотреть надо, даже когда на «зебре» и даже когда зеленый, мало ли какая у водителя ситуация!

И даже умные, в общем-то, люди заявляют о том, что сбитый вне пешеходного перехода пешеход должен бы заплатить водителю за сломанный бампер и мятое крыло. А то ходят тут всякие по проезжей части ночью в темных пуховиках без светоотражателей, а добрым людям потом отвечать.



Осознавая непопулярность своего мнения, попробую объяснить, почему почти при любом ДТП с пешеходом нести ответственность должен тот, кто сидит за рулем.



Каждый водитель (если он не купил водительское удостоверение) получает право управления автомобилем после обучения в автошколе, где он обязан ознакомиться и принять к исполнению правила дорожного движения. Эти правила — не меню в ресторане, где можно выбрать одно и отказаться от другого. Условия таковы, что либо ты обязуешься соблюдать все пункты, либо водительского удостоверения тебе не положено. И если условный водитель не согласен с каким-то пунктом, то лучшим вариантом для него будет унести свое водительское удостоверение туда, где ему его выдали. Если этого не сделать, могут пострадать невинные люди, которые никаких обязательств на себя не брали.

