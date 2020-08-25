«Пешеходам не должно быть места в этом мире»: почему так думают водители и кто виноват в ДТП с пешеходами

Каждый день на дорогах Новосибирска случаются ДТП, и почти каждый — с участием пешеходов. Споры о том, кто в них виноват, не утихают. Водители кричат, что пешеходы должны смотреть, куда идут, а пешеходы просят водителей видеть, куда они едут. Новосибирец Алексей Понедельченко заметил, что даже умные, в общем-то, люди заявляют о том, что сбитый вне пешеходного перехода человек должен бы заплатить водителю за сломанный бампер и мятое крыло. Сам Алексей водит машину
В публичном дискурсе между водителями и пешеходами все чаще приходится слышать (а еще чаще читать) такую точку зрения, что пешеходам не помешало бы добавить ответственности за их поведение на дороге.
Чего только не прочтешь:
— Считают себя царями на дороге!
— Они там что, сохраняются? Бросаются под колеса, как самоубийцы!
— Дороги для машин, а не для пешиков!
И мое любимое:
— Смотреть надо, даже когда на «зебре» и даже когда зеленый, мало ли какая у водителя ситуация!
И даже умные, в общем-то, люди заявляют о том, что сбитый вне пешеходного перехода пешеход должен бы заплатить водителю за сломанный бампер и мятое крыло. А то ходят тут всякие по проезжей части ночью в темных пуховиках без светоотражателей, а добрым людям потом отвечать.
Осознавая непопулярность своего мнения, попробую объяснить, почему почти при любом ДТП с пешеходом нести ответственность должен тот, кто сидит за рулем.
Каждый водитель (если он не купил водительское удостоверение) получает право управления автомобилем после обучения в автошколе, где он обязан ознакомиться и принять к исполнению правила дорожного движения. Эти правила — не меню в ресторане, где можно выбрать одно и отказаться от другого. Условия таковы, что либо ты обязуешься соблюдать все пункты, либо водительского удостоверения тебе не положено. И если условный водитель не согласен с каким-то пунктом, то лучшим вариантом для него будет унести свое водительское удостоверение туда, где ему его выдали. Если этого не сделать, могут пострадать невинные люди, которые никаких обязательств на себя не брали.
Здесь можно привести аналогию с разрешением на оружие. Когда человек приобретает, например, охотничий карабин, он обязуется соблюдать правила хранения и обращения с ним. Представляете, если завтра все владельцы оружия начнут говорить:
— Задолбали эти безоружные, ведут себя, как цари. Они там что, сохраняются?
— Лес для охотников, а не для грибников.
— Выходя из подъезда, смотри по сторонам. Мало ли, может, кто из окна стреляет. Всякие ситуации бывают в жизни. Смотреть надо! Кто-то сдохнет по своей невнимательности, а стрелку потом отвечать!
Я не случайно выбрал для сравнения огнестрел. Оружие, как и автомобиль, является источником повышенной опасности. И там и там нужно проходить медкомиссию и нести ответственность после получения прав. Но вернемся к водителям и пешеходам.
Один из самых популярных аргументов водителя после ДТП заключается в том, что он, водитель, чего-либо не видел. Не видел человека, траншею, знак, животное, дерево, светофор, «зебру», что угодно. На эту тему есть анекдот про слепого, который напросился помыться в бане в женский день. Анекдот имеет такой финал:
— Слепой, ты же меня сношаешь!
— Во дела, а я и не вижу!
Ничего не видящий водитель наивно полагает, что это обстоятельство делает виноватым в ДТП кого/что угодно, кроме него. Но это не так. Если водителю что-либо мешает видеть, то эту причину нужно устранить. Если причина неустранима, то лучше выбрать для передвижения какой-то другой способ или отказаться от поездки вовсе. Как бы сказал капитан Очевидность, ДТП не случится ночью с сонным человеком, если он будет ехать бодрым и днем.
Другой популярный аргумент касается пешеходов на проезжей части:
— Чего он по дороге идет, тут машины ездят!
— Шастают, как у себя дома!
— А этот вообще на велике! Кто тебя на проезжую часть пустил? Езди по велодорожкам. Да мне плевать, что их нет! (Сразу видно, человек правил не читал).
Количество автомобилей, припаркованных на тротуарах, газонах, тропинках, детских площадках
Зимой я иногда хожу с палками. Иногда за город, иногда к реке или в лес. Могу за один заход пройти
Третья предъява к пешеходам — отсутствие на них светоотражателей. Я один из тех, у кого светоотражатели есть. Пропускают? Останавливаются? Нет! Моя практика показывает, что это вообще не работает. Отсутствие светоотражателей — всего лишь повод говорить: «Я не видел». Какие-то похожие требования к внешнему виду выдвигают насильники и оправдывающие их дегенераты.
— Чё она оголилась тут и ходит?
— Светит тут ляжками под носом у здорового мужчины!
— Да она без трусов ходила и воняла тут пельменем своим! Конечно, итог предсказуем!
В общем, у безответственного водителя, как и у насильника, всегда наготове оправдание содеянного.
Ну и мой любимый набор аргументов в виде фраз «смотреть надо», «пешик обязан»
Иногда пешеход бывает слепым, невменяемым, больным или даже пьяным. Пешеходу, в отличие от водителя, все это как минимум не запрещено. И то, что водитель прошел медкомиссию, не означает, что все вокруг него сделали то же самое.
По большому счету, водителю никто и ничем не обязан. Его автомобиль, его поведение на дороге, поиск стоянки, техобслуживание
Никто не может взять в толк, что, покупая автомобиль, человек не получает гарантию быстрого перемещения из точки А в точку Б, а получает лишь ВЕРОЯТНОСТЬ такого перемещения. И если эта вероятность не устраивает водителя, то виноваты в этом точно не пешеходы.
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