«Будто выключили все мышцы»: сибиряк заразился ковидом от врачебных костюмов и чуть не остался без печени

В Новосибирске, если верить статистике оперштаба, снижается заболеваемость коронавирусом, при этом выздоровевших становится всё больше. От ковида уже избавились 9,5 тысячи человек. Среди них — 49-летний Евгений Спрынга. Мужчина уверен, что заразился на работе, так как его компания специализируется на перевозке медицинских костюмов для их обеззараживания. Он, как и многие, не смог выйти из схватки с коронавирусом без потерь для здоровья и согласился рассказать, что его больше всего удивило в ковидном госпитале.
Очень большая слабость и температура 39,4 градуса
Евгений Спрынга работает менеджером-экспедитором в компании, которая занимается обеззараживанием медицинской формы.
— Конечно, при каждом заходе руки вытирал, но всё равно это в пакетах в машине довезти нужно было. Я знал, что меня это коснётся. Подумал сначала, что меня продуло на сильном ветру на объекте. Была пневмония. Вызвал врачей, мне прописали противовирусный препарат. Прошла неделя, ничего не поменялось. Только такое странное состояние было, будто у меня отключили все мышцы. Очень большая слабость, — рассказывает Евгений.
Мужчина вызвал скорую, которая в первый раз не стала его забирать в больницу.
— Пришли люди в костюмах и сказали: «Отказ будете писать?». Они прописали антибиотики. Сейчас я понимаю, для чего они это сделали. А тогда подумал — как так отказывают? А они, наоборот, меня даже спасали, но это я понял позже, — добавляет мужчина.
После ухода врачей у него подскочила температура до 39,4 градуса:
— Чувствовал себя ужасно. Провёл 12 дней дома — полностью как выжатый лимон. Ты пьёшь чай, ешь половинку пряника и больше ничего не хочешь. Странное такое состояние бессилия. Второй раз вызвал скорую. Они посмотрели, что уже много времени прошло, и забрали в больницу № 11.
Все на взводе — и врачи, и пациенты
В больницу № 11 сибиряк попал 29 июля.
— Я насмотрелся новостей, думал, что там отстойник какой-то есть отдельный. А вдруг я заразный? Думал, что будет палата предварительная, пока приходит анализ через 3–4 дня. Нет, сразу же в палату общую положили. Один там уже лежал больной с плюсом, я неизвестный. Двое на выписку и один тоже непонятный, — перечисляет Евгений Спрынга. — Все вместе лежим и, пока ждём своего анализа, мы верно получаем все плюс. Врачи в форме — они защищены, но они же ходят между кабинетами. И мы больше врачей боялись. Я уже теперь знаю точно, как кашель коронавирусный звучит. Отличаю легко.
Мужчина говорит, что он не мог долго определить своего лечащего врача.
— Встретилось такое отношение, что люди, видимо, перегорели на работе — они напряжены и даже агрессивны. Имя своего врача я узнал только на третий день. Такое ощущение было, что они прячутся. Ты не можешь определить, кто из них твой врач. Все они одинаковые в костюмах. Говорят, что пот бежит под ними постоянно. И они на взводе. Всё очень быстро, резко. И ты себя чувствуешь напряженно.
Евгений уверен, что успех лечения во многом зависит от удачи — какая смена будет с тобой рядом в самые напряженные моменты.
— Заметил, что малая часть смен делает всё как положено — люди приходят и температуру тебе измерят и утром, и вечером, давление, помимо всех основных анализов и прочего. И воды нальют. И даже ночью приходят с фонариком, смотрят воду для кислорода и проверяют, как ты лежишь. Но такого мало. В основном этого нет.
При этом, по словам мужчины, добросовестные сотрудники запрещают пациентам оставлять о себе благодарственные отзывы и письма, так как в коллективе достаточно сильное напряжение.
Мужчину удивило равнодушие некоторых специалистов.
— Привезли вечером деда. Видно, что не бомж. В тяжёлом состоянии. Вижу, что он потерянный, встревоженный. Поспали. К утру приходит обычная смена. Я сказал: «Он вообще ничего не пил». И ничего. В итоге дедушка обезвожен. Медсестра даёт стакан, он отпихивает. Она мне отвечает: «Он не хочет». Ставит стакан и уходит, — вспоминает мужчина.
Он рассказал, что сначала пытался добиться, чтобы на пожилого человека обратили внимание, а потом решил взять ситуацию в свои руки.
— В общем, равнодушие полное было. Я взял это всё на себя. Я с ним разговаривал и девять стаканов уговорил его пить. А за весь день никто к нему так и не подошёл. Потому что я не хотел второго умершего деда получить в своей жизни, уже в молодости в другой больнице в моей палате умер пожилой человек. Я считаю, что это оставление в опасности. На следующий день смена сменилась и была другая, нормальная — его и кормили, и памперсы меняли, и ухаживали. А если бы меня не было, сколько там было бы смертей? Раза три через меня труп провозили. Также брошенные люди, — негодует Евгений.
«Как только ты дожидаешься двух минусов — срочно хватаешь вещи и бежишь»
Через четыре дня лечения новосибирцу стало лучше. Два теста показали, что он вылечился, и мужчину выписали. В больнице он провёл 13 дней, а в целом болел почти месяц.
— Один какой-то из антибиотиков попал в цель, и температура сразу пошла вниз. Я спортом занимаюсь — я вытянул лечение. И даже у меня побочка пошла, а есть люди, которые поступают в больницу, а вечером приходят врачи, догола раздевают, вещи описывают, в реанимацию его забирают. В реанимацию попасть — это очень плохо. Оттуда можно и не вернуться. У кого-то сахар поднимается. Что слабое в организме, туда и бьёт. У соседа с железом в крови начались проблемы. У меня — с печенью, — объясняет Евгений.
Даже при выписке один из важнейших показателей печени у него был превышен почти в четыре раза, но, несмотря на это, мужчина с радостью отправился домой.
— Там оставаться опасно. Как только ты дожидаешься двух минусов — срочно хватаешь вещи и бежишь. Ведь постоянно подвозят новых. Сейчас восстанавливаюсь. На ремне новую дырку сделал. Очень сильно страдает желудок от лечения. Они борются с вирусом, по-видимому, методом выжигания. Это сильный удар по желудочно-кишечному тракту. Лёгкие особо не пострадали. Похудел на семь килограммов. Был около 88 — стал 80 килограммов. Нужно, чтобы заработал сам организм. Ешь плохо, и мышц не остаётся. Если попадаешь в больницу — остаётся только уповать на счастливый случай и силы своего организма, — сказал в завершении разговора новосибирец.
Истории других переболевших ковидом
Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует в специальной рубрике. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?
Мы публиковали историю водителя скорой помощи. Он признался, как лечился от коронавируса — сначала мужчина долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот чем всё закончилось.
Резко похудел и другой житель Новосибирска, заразившийся коронавирусом. 37-летний Дмитрий Каменев работает курьером в МФЦ, у него не было типичных симптомов, а болезнь протекала жёстко — температура за пару дней взлетела до 40,4 °С. Чем закончилась его история — рассказываем тут.
Коронавирус не щадит никого — заразиться и заболеть можно в любом возрасте. К счастью, большинство заболевших всё же выздоравливают. Чего не скажешь о целом ряде профессий, которые из-за пандемии оказались фактически под запретом. Так случилось и с Никитой Гириным — руководителем компании «Энгиро». Он справился с ковидом, а теперь думает, что делать его предприятию, чьим основным профилем была организация массовых мероприятий.
Другой герой нашей рубрики — Сергей Зеленский, бывший ветеринарный фельдшер. Мужчина уверен, что точно знает, где подхватил инфекцию, и рассказал, как он проходил лечение — о температуре под 40 градусов, жутком жжении в носу и двух подряд постановлениях о самоизоляции.