«Будто выключили все мышцы»: сибиряк заразился ковидом от врачебных костюмов и чуть не остался без печени

Очень большая слабость и температура 39,4 градуса

Евгений Спрынга работает менеджером-экспедитором в компании, которая занимается обеззараживанием медицинской формы.

— Конечно, при каждом заходе руки вытирал, но всё равно это в пакетах в машине довезти нужно было. Я знал, что меня это коснётся. Подумал сначала, что меня продуло на сильном ветру на объекте. Была пневмония. Вызвал врачей, мне прописали противовирусный препарат. Прошла неделя, ничего не поменялось. Только такое странное состояние было, будто у меня отключили все мышцы. Очень большая слабость, — рассказывает Евгений.

Мужчина вызвал скорую, которая в первый раз не стала его забирать в больницу.

— Пришли люди в костюмах и сказали: «Отказ будете писать?». Они прописали антибиотики. Сейчас я понимаю, для чего они это сделали. А тогда подумал — как так отказывают? А они, наоборот, меня даже спасали, но это я понял позже, — добавляет мужчина.

После ухода врачей у него подскочила температура до 39,4 градуса:

— Чувствовал себя ужасно. Провёл 12 дней дома — полностью как выжатый лимон. Ты пьёшь чай, ешь половинку пряника и больше ничего не хочешь. Странное такое состояние бессилия. Второй раз вызвал скорую. Они посмотрели, что уже много времени прошло, и забрали в больницу № 11.