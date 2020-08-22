22 августа суббота
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняПропавшую в Академгородке девушку нашли мертвой
Фото пользователя

Николай Куликов

Производственный рабочий, газоэлектросварщик
Фото пользователя

Николай Куликов

Производственный рабочий, газоэлектросварщик

Все новости

Все новости

«Пришёл с работы, молча поел и лёг спать». Колонка сибиряка-трудяги о переработках и усталости

Простой рабочий понял бесполезность советских наставлений о труде. И вот к каким выводам он пришёл

2 294
67Обсудить

Поделиться

«Сидеть на окладе» или «впахивать за семерых» могут представители разных профессий

«Сидеть на окладе» или «впахивать за семерых» могут представители разных профессий

Производственный рабочий из Новосибирска — газоэлектросварщик Николай Куликов — написал пронзительную колонку об условиях труда, переработках и объяснил, чем всё чревато. Далее — от первого лица.

Что-то наблюдаю всё больше уставших людей. Все какие-то выжатые, злые. Я давно уже привык к тому, что живу в городе трудоголиков... Новосибирск впахивает от самого начала своей истории: работать по 12 часов в день, а то и больше, тут вообще в порядке вещей. Однако наше поколение постепенно отказывается от такого режима. Нет ни одной идеи, за которую стоило бы столько работать, нет идеологии.

Советская волна ярой мотивации разбилась о скалы собственного стального характера. Но до сих пор нас воспитывают таким образом, что если ты живёшь не при деле, ты — тунеядец, недостойный упоминания. Жить при деле по советскому рецепту — это стоять за токарным станком по 10 часов в сутки, 7 дней в неделю, 25 лет. А у нашего поколения не то чтобы мотивации, даже здоровья не хватит для такой работы. Вообще это незаконно, но кому не плевать? Делай, что хочешь, а план надо обязательно выполнить! А в ответ никакой похвалы или благодарности. Не, ну а что такого? Должен был сделать и сделал.


Прошлое лето я упустил полностью, потому что работал по 12 часов, без выходных. И тоже, ни «спасибо тебе», ни «до свидания». Ещё виноватым выставили, потому что сдулся и уволился. Я не возражаю, никто же не заставлял меня туда идти.

Это я к чему всё. Сейчас плоскость ценностей уехала в другую сторону. Рабочий класс сегодня почти не ценят. Я уж молчу о пролетарском труде, который на самом деле священный. Кажется, сегодня сделано всё для того, чтобы человек был вымотан работой и обязанностями. Ухаживать за собой нет времени и денег, держать здоровье в форме нет сил. Я уж молчу о заботе о родных и близких. Пришёл с работы, молча поел и лёг спать, и хорошо, что не наорал ни на кого. Это ведь в некоторых семьях вполне себе причина для рукоприкладства. На детей — потому что устал и не хочу разбираться, на жену — потому что весь день об меня ноги вытирают, а тут такой шанс самоутвердиться. Единственным способом расслабиться стал алкоголь или ещё что-то повеселее.

В общем, люди слабеют, семьи валятся, население убывает. На этом тазе с прогнившим днищем мы далеко не уедем. Именно поэтому я даже не задумываюсь о семье и детях. Во-первых, сам ещё ребенок (26 лет), во-вторых, нет необходимых условий (по моему мнению), и в-третьих, просто не хочу (такова моя воля). Я достаточно силён, чтобы тащить себя, с комфортом и ништяками, но на других сил не хватит. В этом я буду болеть, стареть и умирать. Может, задумаюсь ещё разок над этим, лет так через 15, но это крайне маловероятно. Лучше я умру в одиночестве, но проживу жизнь наполненную, насыщенную.

Казалось бы, чего тут думать, возьмись за работу, которая актуальна на рынке труда, да создай условия. Но я не намерен менять профессию, мне комфортно в ней. Я не хочу учиться, потому что ещё в школе надоело до смерти. Я не хочу терять время, силы, нервы, здоровье. Сейчас у меня есть и достаток, и свободное время. Я не хочу этим рисковать.

А вы считаете себя трудоголиком?

    Что ещё грустного (но жизненного) почитать о Новосибирске

    Сколько на самом деле зарабатывают новосибирцы. Результаты опроса сравните со своей зарплатой (вам не понравится) — этот материал правда стоит прочесть.

    Всплеск безработных. Показываем в одной картинке, сколько людей потеряли работу — сейчас цифры стали ещё больше.

    Умные и голодные: как живется молодёжи в Новосибирске — 6 коротких историй (кстати, не все они грустные).

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме

    Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК6
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ1

    Поделиться

    Поделиться

    профессиональное выгораниеработа в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (67)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!