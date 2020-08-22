«Пришёл с работы, молча поел и лёг спать». Колонка сибиряка-трудяги о переработках и усталости

Производственный рабочий из Новосибирска — газоэлектросварщик Николай Куликов — написал пронзительную колонку об условиях труда, переработках и объяснил, чем всё чревато. Далее — от первого лица.
Что-то наблюдаю всё больше уставших людей. Все какие-то выжатые, злые. Я давно уже привык к тому, что живу в городе трудоголиков... Новосибирск впахивает от самого начала своей истории: работать по 12 часов в день, а то и больше, тут вообще в порядке вещей. Однако наше поколение постепенно отказывается от такого режима. Нет ни одной идеи, за которую стоило бы столько работать, нет идеологии.
Советская волна ярой мотивации разбилась о скалы собственного стального характера. Но до сих пор нас воспитывают таким образом, что если ты живёшь не при деле, ты — тунеядец, недостойный упоминания. Жить при деле по советскому рецепту — это стоять за токарным станком по 10 часов в сутки, 7 дней в неделю, 25 лет. А у нашего поколения не то чтобы мотивации, даже здоровья не хватит для такой работы. Вообще это незаконно, но кому не плевать? Делай, что хочешь, а план надо обязательно выполнить! А в ответ никакой похвалы или благодарности. Не, ну а что такого? Должен был сделать и сделал.
Прошлое лето я упустил полностью, потому что работал по 12 часов, без выходных. И тоже, ни «спасибо тебе», ни «до свидания». Ещё виноватым выставили, потому что сдулся и уволился. Я не возражаю, никто же не заставлял меня туда идти.
Это я к чему всё. Сейчас плоскость ценностей уехала в другую сторону. Рабочий класс сегодня почти не ценят. Я уж молчу о пролетарском труде, который на самом деле священный. Кажется, сегодня сделано всё для того, чтобы человек был вымотан работой и обязанностями. Ухаживать за собой нет времени и денег, держать здоровье в форме нет сил. Я уж молчу о заботе о родных и близких. Пришёл с работы, молча поел и лёг спать, и хорошо, что не наорал ни на кого. Это ведь в некоторых семьях вполне себе причина для рукоприкладства. На детей — потому что устал и не хочу разбираться, на жену — потому что весь день об меня ноги вытирают, а тут такой шанс самоутвердиться. Единственным способом расслабиться стал алкоголь или ещё что-то повеселее.
В общем, люди слабеют, семьи валятся, население убывает. На этом тазе с прогнившим днищем мы далеко не уедем. Именно поэтому я даже не задумываюсь о семье и детях. Во-первых, сам ещё ребенок (26 лет), во-вторых, нет необходимых условий (по моему мнению), и в-третьих, просто не хочу (такова моя воля). Я достаточно силён, чтобы тащить себя, с комфортом и ништяками, но на других сил не хватит. В этом я буду болеть, стареть и умирать. Может, задумаюсь ещё разок над этим, лет так через 15, но это крайне маловероятно. Лучше я умру в одиночестве, но проживу жизнь наполненную, насыщенную.
Казалось бы, чего тут думать, возьмись за работу, которая актуальна на рынке труда, да создай условия. Но я не намерен менять профессию, мне комфортно в ней. Я не хочу учиться, потому что ещё в школе надоело до смерти. Я не хочу терять время, силы, нервы, здоровье. Сейчас у меня есть и достаток, и свободное время. Я не хочу этим рисковать.
А вы считаете себя трудоголиком?
Что ещё грустного (но жизненного) почитать о Новосибирске
Сколько на самом деле зарабатывают новосибирцы. Результаты опроса сравните со своей зарплатой (вам не понравится) — этот материал правда стоит прочесть.
Всплеск безработных. Показываем в одной картинке, сколько людей потеряли работу — сейчас цифры стали ещё больше.
Умные и голодные: как живется молодёжи в Новосибирске — 6 коротких историй (кстати, не все они грустные).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции