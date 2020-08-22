«Пришёл с работы, молча поел и лёг спать». Колонка сибиряка-трудяги о переработках и усталости

Советская волна ярой мотивации разбилась о скалы собственного стального характера. Но до сих пор нас воспитывают таким образом, что если ты живёшь не при деле, ты — тунеядец, недостойный упоминания. Жить при деле по советскому рецепту — это стоять за токарным станком по 10 часов в сутки, 7 дней в неделю, 25 лет. А у нашего поколения не то чтобы мотивации, даже здоровья не хватит для такой работы. Вообще это незаконно, но кому не плевать? Делай, что хочешь, а план надо обязательно выполнить! А в ответ никакой похвалы или благодарности. Не, ну а что такого? Должен был сделать и сделал.





Прошлое лето я упустил полностью, потому что работал по 12 часов, без выходных. И тоже, ни «спасибо тебе», ни «до свидания». Ещё виноватым выставили, потому что сдулся и уволился. Я не возражаю, никто же не заставлял меня туда идти.



Это я к чему всё. Сейчас плоскость ценностей уехала в другую сторону. Рабочий класс сегодня почти не ценят. Я уж молчу о пролетарском труде, который на самом деле священный. Кажется, сегодня сделано всё для того, чтобы человек был вымотан работой и обязанностями. Ухаживать за собой нет времени и денег, держать здоровье в форме нет сил. Я уж молчу о заботе о родных и близких. Пришёл с работы, молча поел и лёг спать, и хорошо, что не наорал ни на кого. Это ведь в некоторых семьях вполне себе причина для рукоприкладства. На детей — потому что устал и не хочу разбираться, на жену — потому что весь день об меня ноги вытирают, а тут такой шанс самоутвердиться. Единственным способом расслабиться стал алкоголь или ещё что-то повеселее.



В общем, люди слабеют, семьи валятся, население убывает. На этом тазе с прогнившим днищем мы далеко не уедем. Именно поэтому я даже не задумываюсь о семье и детях. Во-первых, сам ещё ребенок (26 лет), во-вторых, нет необходимых условий (по моему мнению), и в-третьих, просто не хочу (такова моя воля). Я достаточно силён, чтобы тащить себя, с комфортом и ништяками, но на других сил не хватит. В этом я буду болеть, стареть и умирать. Может, задумаюсь ещё разок над этим, лет так через 15, но это крайне маловероятно. Лучше я умру в одиночестве, но проживу жизнь наполненную, насыщенную.