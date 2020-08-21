На выставке в Новосибирске девушкам ради искусства предложили показать грудь. Очень откровенный репортаж

— Это не в прямом смысле glory hole, как это принято понимать… Но что-то подобное мы сделали. Это ширма с двумя отверстиями под женскую грудь, куда любая желающая может поместить свою грудь, которую намажут акриловыми красками и сделают отпечаток на бумаге. И это своеобразная картина потом дарится девушке, — рассказывает один из организаторов выставки Антон Кшнясев.



Glory hole (английский сленг) — отверстие в стене между приватными видео-кабинами в секс-кинотеатре или между кабинками в общественных туалетах, предназначенное для анонимных сексуальных контактов.

