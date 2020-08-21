На выставке в Новосибирске девушкам ради искусства предложили показать грудь. Очень откровенный репортаж

Предупреждаем сразу: людям, бурно реагирующим на обнажённое женское тело, дальше можно не читать и тем более не стоит смотреть. Ибо раздетых женщин на этой выставке предостаточно. Обнажёнка — на фотографиях, обнажёнка — на картинах, обнажёнка даже среди посетителей, гуляющих по залу. Одна из самых нашумевших эротических выставок — «Сибирь.НЮ 4.0» — открылась в четвёртый раз и сразу на двух площадках Новосибирска: в лофт-парке «Подземка» и в закрытом клубе на левом берегу «ТупикЛифта». Одним из первых на выставке побывали корреспондент НГС Илья Калинин и фотограф Евгения Глинчикова. Показываем, что они там увидели.
Вход на выставку ограничен возрастным ограничением в 18 лет. Будьте спокойны: ни один 17-летний, если он вдруг будет гулять по «Подземке», не увидит эту, как сказали бы ханжи, «срамоту», даже краем глаза. Выставка традиционно расположена на втором этаже, лестница на который перекрывается в самом начале. Кстати, возрастной маркер нашего сайта тоже 18+. Ну, это просто к сведению.
Традиционно эту выставку называют выставкой эротического фото, хотя тут присутствует достаточно много живописи и графики. Например, картины скандальной новосибирской художница Анастасии Отришко, которая известна своими обнажёнными автопортретами.
Среди бесконечной вереницы женских тел в разной степени обнажения и разных позах в какой-то момент взгляд спотыкается на известных фотоработах арт-группы «Синие носы» с полуголыми мужиками в масках политиков и сказочных героев или «эротическими» видами Новосибирска. Но юмор только идёт на пользу: расслабляет. Иначе градус и без того жаркой атмосферы — причём во всех смыслах — зашкалил бы совсем.
— Это не в прямом смысле glory hole, как это принято понимать… Но что-то подобное мы сделали. Это ширма с двумя отверстиями под женскую грудь, куда любая желающая может поместить свою грудь, которую намажут акриловыми красками и сделают отпечаток на бумаге. И это своеобразная картина потом дарится девушке, — рассказывает один из организаторов выставки Антон Кшнясев.
Glory hole (английский сленг) — отверстие в стене между приватными видео-кабинами в секс-кинотеатре или между кабинками в общественных туалетах, предназначенное для анонимных сексуальных контактов.
Помимо обнажённой модели Юли опробовать кабинку для получения моментального «снимка» своей груди рискнула лишь одна посетительница.
— Мы стремимся утащить посетителя больше в искусство. Но, к сожалению, основная часть населения всё-таки далека от искусства. Поэтому мы через гламурный ню-формат стали приходить к искусству. Сейчас уже процентов под шестьдесят мы показываем чистого искусства. И это хорошо. Наша задача — чтобы люди начали видеть настоящее искусство, а не просто смотреть голых женщин, — рассказал изначальный автор выставки «Сибирь.НЮ» предприниматель и музыкант Евгений Малков.
По мнению Евгения Малкова, открытием выставки — одним из самых необычных авторов — стал новосибирский фотохудожник Персиков. Работы этого фотографа совсем далеки от традиционного ню, чем и интересны. Но и привычная многим «обнажёнка», с красивыми моделями и красиво снятая, здесь тоже присутствует.
Эротического искусства в Сибири накопилось уже достаточно много, убеждены авторы «Сибирь.НЮ». Настолько много, что пора открывать целый музей этого жанра — с постоянной экспозицией и периодическими разнообразными выставками. Работа над этим, заметил Евгений Малков, уже ведётся, на самом деле: действительно постоянный музей, на частные деньги и без вмешательства государства. Хотя вот это в наше время гарантировать никто не может.
В конце июля 2019 года НГС рассказал о третьей выставке «Сибирь.НЮ», которая традиционно прошла в «Подземке» с традиционной обнажённой моделью, гуляющей среди посетителей.