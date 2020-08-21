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Тема дняКак выглядит общество необычных дач в Новосибирске

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На выставке в Новосибирске девушкам ради искусства предложили показать грудь. Очень откровенный репортаж

Нашумевшая выставка «Сибирь.НЮ 4.0» открылась сразу в двух местах. Показываем, что там можно увидеть

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На открытии эротической выставки и дресс-код был специфическим (на самом деле, нет)

На открытии эротической выставки и дресс-код был специфическим (на самом деле, нет)

Предупреждаем сразу: людям, бурно реагирующим на обнажённое женское тело, дальше можно не читать и тем более не стоит смотреть. Ибо раздетых женщин на этой выставке предостаточно. Обнажёнка — на фотографиях, обнажёнка — на картинах, обнажёнка даже среди посетителей, гуляющих по залу. Одна из самых нашумевших эротических выставок — «Сибирь.НЮ 4.0» — открылась в четвёртый раз и сразу на двух площадках Новосибирска: в лофт-парке «Подземка» и в закрытом клубе на левом берегу «ТупикЛифта». Одним из первых на выставке побывали корреспондент НГС Илья Калинин и фотограф Евгения Глинчикова. Показываем, что они там увидели.

Ну что, готовы просвещаться?

Ну что, готовы просвещаться?

На открытии выставки пришли многие — и да, почти все были одеты

На открытии выставки пришли многие — и да, почти все были одеты

И кто поспорит с тем, что это действительно искусство?

И кто поспорит с тем, что это действительно искусство?

Вход на выставку ограничен возрастным ограничением в 18 лет. Будьте спокойны: ни один 17-летний, если он вдруг будет гулять по «Подземке», не увидит эту, как сказали бы ханжи, «срамоту», даже краем глаза. Выставка традиционно расположена на втором этаже, лестница на который перекрывается в самом начале. Кстати, возрастной маркер нашего сайта тоже 18+. Ну, это просто к сведению.

А как вам такое?

А как вам такое?

На выставку пускают только совершеннолетних. Дети и подростки не пройдут, даже если сильно захотят

На выставку пускают только совершеннолетних. Дети и подростки не пройдут, даже если сильно захотят

«Сибирь.НЮ» открывается уже в четвёртый раз. Впервые выставка разместилась сразу на двух площадках: в лофт-парке «Подземка» и в закрытом клубе «ТупикЛифта», который расположен на левом берегу в районе улицы Ватутина

«Сибирь.НЮ» открывается уже в четвёртый раз. Впервые выставка разместилась сразу на двух площадках: в лофт-парке «Подземка» и в закрытом клубе «ТупикЛифта», который расположен на левом берегу в районе улицы Ватутина

Билет стоит 250 рублей (пенсионерам и студентам — скидки), он действителен сразу на обе выставки

Билет стоит 250 рублей (пенсионерам и студентам — скидки), он действителен сразу на обе выставки

Традиционно эту выставку называют выставкой эротического фото, хотя тут присутствует достаточно много живописи и графики. Например, картины скандальной новосибирской художница Анастасии Отришко, которая известна своими обнажёнными автопортретами.

Всего в двух выставочных пространствах разместилось порядка 300 работ более чем 20 сибирских художников и фотографов

Всего в двух выставочных пространствах разместилось порядка 300 работ более чем 20 сибирских художников и фотографов

Среди бесконечной вереницы женских тел в разной степени обнажения и разных позах в какой-то момент взгляд спотыкается на известных фотоработах арт-группы «Синие носы» с полуголыми мужиками в масках политиков и сказочных героев или «эротическими» видами Новосибирска. Но юмор только идёт на пользу: расслабляет. Иначе градус и без того жаркой атмосферы — причём во всех смыслах — зашкалил бы совсем.

Отбор, уточнили организаторы, был достаточно серьёзный: в экспозицию попало далеко не всё из работ и далеко не все авторы

Отбор, уточнили организаторы, был достаточно серьёзный: в экспозицию попало далеко не всё из работ и далеко не все авторы

А что на этом снимке видите вы?

А что на этом снимке видите вы?

По традиции на выставке в «Подземке» среди посетителей дефилировала обнажённая модель. Фото, видео, селфи — всё по-вашему желанию. Она же, кстати, первой опробовала своеобразный арт-объект под названием Glory hole

По традиции на выставке в «Подземке» среди посетителей дефилировала обнажённая модель. Фото, видео, селфи — всё по-вашему желанию. Она же, кстати, первой опробовала своеобразный арт-объект под названием Glory hole

— Это не в прямом смысле glory hole, как это принято понимать… Но что-то подобное мы сделали. Это ширма с двумя отверстиями под женскую грудь, куда любая желающая может поместить свою грудь, которую намажут акриловыми красками и сделают отпечаток на бумаге. И это своеобразная картина потом дарится девушке, — рассказывает один из организаторов выставки Антон Кшнясев.

Glory hole (английский сленг) — отверстие в стене между приватными видео-кабинами в секс-кинотеатре или между кабинками в общественных туалетах, предназначенное для анонимных сексуальных контактов.

Вот так это выглядит

Вот так это выглядит

И раздеться, и картину получить

И раздеться, и картину получить

Помимо обнажённой модели Юли опробовать кабинку для получения моментального «снимка» своей груди рискнула лишь одна посетительница.

Организаторы хотят, чтобы посетители начали видеть в этих работах настоящее искусство, а не просто голых людей

Организаторы хотят, чтобы посетители начали видеть в этих работах настоящее искусство, а не просто голых людей

— Мы стремимся утащить посетителя больше в искусство. Но, к сожалению, основная часть населения всё-таки далека от искусства. Поэтому мы через гламурный ню-формат стали приходить к искусству. Сейчас уже процентов под шестьдесят мы показываем чистого искусства. И это хорошо. Наша задача — чтобы люди начали видеть настоящее искусство, а не просто смотреть голых женщин, — рассказал изначальный автор выставки «Сибирь.НЮ» предприниматель и музыкант Евгений Малков.

Настоящее искусство? Или просто обнаженная женщина?

Настоящее искусство? Или просто обнаженная женщина?

По мнению Евгения Малкова, открытием выставки — одним из самых необычных авторов — стал новосибирский фотохудожник Персиков. Работы этого фотографа совсем далеки от традиционного ню, чем и интересны. Но и привычная многим «обнажёнка», с красивыми моделями и красиво снятая, здесь тоже присутствует.

Эротического искусства в Сибири накопилось уже достаточно много, убеждены авторы «Сибирь.НЮ». Настолько много, что пора открывать целый музей этого жанра — с постоянной экспозицией и периодическими разнообразными выставками. Работа над этим, заметил Евгений Малков, уже ведётся, на самом деле: действительно постоянный музей, на частные деньги и без вмешательства государства. Хотя вот это в наше время гарантировать никто не может.

В конце июля 2019 года НГС рассказал о третьей выставке «Сибирь.НЮ», которая традиционно прошла в «Подземке» с традиционной обнажённой моделью, гуляющей среди посетителей.

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выставкаискусствонюэротические фото
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