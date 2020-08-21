Известный застройщик решил снести стадион ради квартала с урбан-виллами — силовики думают, подать ли в суд

Кто переедет в новый район и почему



Управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский признался, что территория, где развернётся строительство, ему всегда казалась непонятной: большие площади, промзона, аэропорт, частный сектор. Но при этом он считает микрорайон перспективным.



— Место на самом деле неплохое, потому что скоро уже будет продолжением центра — это история, может, 10–20 лет , — рассуждает Зеленский. — Четвёртая остановка от метро — это небольшая удалённость, автомобильная развязка нормальная. Я думаю, что этот район будет развиваться и вместе с проектами туда инфраструктура поплывёт.



По мнению директора RID Analytics Елены Ермолаевой, благоустроенные общественные пространства, такие как парк и амфитеатр, могут дать толчок к развитию этой части города — вопрос будет только в скорости освоения территории гораэропорта. А вот к квартирам у неё возникли вопросы.

