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Известный застройщик решил снести стадион ради квартала с урбан-виллами — силовики думают, подать ли в суд

Возле гораэропорта начали строить новые дома, а рядом обещают парк и амфитеатр

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В новом проекте «Брусники» возле аэропорта, как и в комплексе застройщика с урбан-виллами на улице Никитина, планируют немного изменить ландшафт и приподнять дворовую территорию, чтобы отделить её от улицы

В новом проекте «Брусники» возле аэропорта, как и в комплексе застройщика с урбан-виллами на улице Никитина, планируют немного изменить ландшафт и приподнять дворовую территорию, чтобы отделить её от улицы

«Брусника» начала строить квартал возле новосибирского гораэропорта

Крупный новосибирский застройщик «Брусника. Сибакадемстрой» объявил о строительстве большого квартала возле городского аэропорта. Проект называют редевелопментом: он вырастет на месте стадиона, гостиницы и развлекательного комплекса, а для города обещают обустроить парк и создать место для мероприятий. Буквально через дорогу от нового квартала — жилой дом, который оказался слишком высок для Росгвардии: силовики в этом месте проводят тренировочные полёты. Почему они не стали возражать против высотки и какие претензии есть у Росгвардии к новому проекту, какие необычные квартиры собираются продавать в новостройках и где появится новый парк, узнала Лиза Пичугина.

Компания «Квартал Авиатор. Новосибирск. Специализированный застройщик» (входит в группу «Брусника») начала строить новый большой квартал на улице Аэропорт — разрешение мэрия Новосибирска выдала 20 июля, оно опубликовано на муниципальном портале.

Что придумал застройщик

По документу первыми здесь построят 273 квартиры, а также индивидуальные кладовые, административные помещения и 184 парковки. В компании-застройщике пояснили, что они войдут в первую очередь строительства, где запланировано два дома в формате урбан-вилл (похожие «Брусника. Сибакадемстрой» сегодня строит на улице Никитина и в новой очереди «Европейского берега») и два подъезда большого 15–17-этажного дома. Площади квартир варьируются от 24 до 235 кв. м с учётом летних помещений — длинных балконов, террас и патио.

Особенностью проекта должны стать, по сути, таунхаусы, встроенные в дома: на первых этажах урбан-вилл компания спроектировала трёхуровневые (цоколь и два этажа) квартиры с отдельными входами с улицы, панорамными окнами и террасами.

Квартал займёт практически всю широкую часть треугольника микрорайона Аэропорт между одноимённой улицей и Мочищенским шоссе. Всего в квартале «Авиатор» будет 11 жилых домов, из них 8 — это 6–8-этажные урбан-виллы и 9-этажные дома, которые расположатся в центре.

В домах построят большие летние помещения, причём террасы будут как на первом этаже, так и на верхних — там можно будет обустроить даже зелёную зону

В домах построят большие летние помещения, причём террасы будут как на первом этаже, так и на верхних — там можно будет обустроить даже зелёную зону

Первую очередь в компании хотят сдать уже в 2022 году, а в целом строительство разделено на 4 этапа и рассчитано предварительно на 10 лет. Кроме жилья, по генплану здесь планируют благоустроить общедоступный парк вдоль улицы Аэропорт. Там, где улица делает изгиб в сторону шоссе, появится амфитеатр из круговых ступеней для мероприятий. В «Бруснике» также рассказали, что планируют с помощью благоустройства интегрировать в квартал школу № 58 на улице Аэропорт, 21/1.

Что сносят ради новых домов

Судя по генплану, предоставленному застройщиком, квартал объединит сразу несколько участков, так что его общая площадь без учёта территории парка составит почти 4 га. Сейчас на одном из них стадион, ещё на одном — трёхэтажная гостиница Nord Castle, рядом был развлекательный комплекс с боулингом «Пилот», который вырос из здания Дома культуры для лётчиков, работников гораэропорта и авиазавода, а сегодня уже пропал с карты 2GIS.

В «Бруснике» проект считают редевелопментом: по мнению застройщика, территория сегодня не идеальна, социальные объекты оторваны от жилья, зелёные зоны не организованы, а стадион практически не функционирует. Его в перспективе должен, вероятно, заменить спортивный комплекс — здание построили в 2019 году, но внутри до сих пор не завершена отделка, и застройщик не смог уточнить, когда его откроют.

Проект рассчитан на 10 лет, первую очередь хотят сдать уже через 2 года

Проект рассчитан на 10 лет, первую очередь хотят сдать уже через 2 года

Невысоко, но шумно

Масштабное строительство с высотными домами развернётся через дорогу от недавно построенного жилого дома на улице Аэропорт, 1/1. Он стал причиной конфликта между Росгвардией и мэрией — ведомство хочет признать стройку незаконной. Оказавшийся слишком высоким дом мешает проводить безопасные взлёты и посадки на аэродроме «Гвардейский», поясняли в Росгвардии. При этом проектная высота дома-доминанты в «Авиаторе» больше: 54,17 м против 41,45 м.

В ответ на запрос журналиста НГС силовики сообщили, что проект «Брусники» не попадает под глиссаду и вертолётам не мешает. Но согласования проект всё равно не получил.

— 5 февраля 2020 года войсковой частью 3733 дано отрицательное заключение, так как планируемый дом находится в зоне с превышающим уровнем шума — 75 дБа, при этом положительное санитарно-эпидемиологическое заключение обратившейся организацией приложено не было, — сообщили в Росгвардии, добавив, что рассматривают возможность подать в суд, чтобы отменить выданное разрешение на строительство.

В «Бруснике» возражают: с документами на строительство всё в порядке.

— [Разрешение] выдано в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства и с учётом необходимых согласований по размещению и высотности жилого дома. Дополнительно «Брусника» провела измерения уровня электромагнитного излучения, шумового воздействия и качества атмосферного воздуха. Исследования подтвердили отсутствие негативных факторов, — подчеркнул руководитель отдела продаж компании Денис Гузенко. — Для всех окон мы выполнили шумозащиту. Это создает дополнительный акустический комфорт в помещениях.

Кроме домов застройщик обещает благоустроить общественные пространства: прилегающий к застройке парк и небольшую площадь перед спорткомплексом

Кроме домов застройщик обещает благоустроить общественные пространства: прилегающий к застройке парк и небольшую площадь перед спорткомплексом

Кто переедет в новый район и почему

Управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский признался, что территория, где развернётся строительство, ему всегда казалась непонятной: большие площади, промзона, аэропорт, частный сектор. Но при этом он считает микрорайон перспективным.

— Место на самом деле неплохое, потому что скоро уже будет продолжением центра — это история, может, 10–20 лет, — рассуждает Зеленский. — Четвёртая остановка от метро — это небольшая удалённость, автомобильная развязка нормальная. Я думаю, что этот район будет развиваться и вместе с проектами туда инфраструктура поплывёт.

По мнению директора RID Analytics Елены Ермолаевой, благоустроенные общественные пространства, такие как парк и амфитеатр, могут дать толчок к развитию этой части города — вопрос будет только в скорости освоения территории гораэропорта. А вот к квартирам у неё возникли вопросы.

— Часто пентхаусы и крупные многоуровневые квартиры имеют тенденцию зависать, их по году не могут продать. Если таких квартир одна-две-три, наверное, кого-то для них найдут. Проблема в том, что «Брусника» довольно высокий ценник держит. Когда делают большие площади, стоимость объекта выходит за 10 миллионов. А если мы представим себе семью, у которой есть 10 миллионов, то у неё на самом деле большой выбор: это рынок, на котором мало покупателей, но немало предложений, — заметила Ермолаева.

Плюсами территории эксперты назвали небольшую населённость, инфраструктуру в шаговой доступности (школа и два детских сада, гипермаркет «Гигант»). На вопрос, будет ли серьёзным минусом близость взлетающих и садящихся совсем рядом вертолётов, они уверенно заявили, что, во-первых, с этим можно мириться, во-вторых, это точно не навсегда.

— В других домах де-факто уже живёт огромное количество людей, они эту глиссаду так или иначе терпят, — заметил Игорь Зеленский. — Но город развивается, причём серьёзными темпами, с севера уже 6-й микрорайон подпирает все эти территории, выстраивается линия Красного проспекта. Район падёт, никакая Росгвардия его не удержит. Это какие-то местечковые авиационные войны, они временные, а город — это мощь.

— У нас железная дорога проходит через весь город, глиссада аэропорта Толмачёво над рекой, проводят испытания авиационные. Хочешь жить в городе — терпи, это суровая правда жизни, — добавляет Елена Ермолаева. — Но это будет минус, поэтому в «Бруснике» и пытаются создать плюс за счёт того, что разнообразят квартирографию и сделают парк. Любая недвижимость — это компромисс, всегда есть минусы и плюсы, нет места, которое было бы идеально.

Другие новые проекты, которые запустили этим летом:

На Горском жилмассиве застройку планирует компания «СК-Инвест», построившая ЖК «Гагаринский» и элитный дом на Чаплыгина, но жители против.

С протестов начинается и строительство на месте кондитерской фабрики — там конфликт даже дошёл до суда.

Две компании известного новосибирского девелопера Владислава Крючкова, как и «Брусника. Сибакадемстрой», решили заняться редевелопментом и перестроить свои же здания.

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«Брусника»Росгвардияаэропорт Северныйновостройки
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