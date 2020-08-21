Известный застройщик решил снести стадион ради квартала с урбан-виллами — силовики думают, подать ли в суд

«Брусника» начала строить квартал возле новосибирского гораэропорта
Крупный новосибирский застройщик «Брусника. Сибакадемстрой» объявил о строительстве большого квартала возле городского аэропорта. Проект называют редевелопментом: он вырастет на месте стадиона, гостиницы и развлекательного комплекса, а для города обещают обустроить парк и создать место для мероприятий. Буквально через дорогу от нового квартала — жилой дом, который оказался слишком высок для Росгвардии: силовики в этом месте проводят тренировочные полёты. Почему они не стали возражать против высотки и какие претензии есть у Росгвардии к новому проекту, какие необычные квартиры собираются продавать в новостройках и где появится новый парк, узнала Лиза Пичугина.
Компания «Квартал Авиатор. Новосибирск. Специализированный застройщик» (входит в группу «Брусника») начала строить новый большой квартал на улице Аэропорт — разрешение мэрия Новосибирска выдала
Что придумал застройщик
По документу первыми здесь построят
Особенностью проекта должны стать, по сути, таунхаусы, встроенные в дома: на первых этажах урбан-вилл компания спроектировала трёхуровневые (цоколь и два этажа) квартиры с отдельными входами с улицы, панорамными окнами и террасами.
Квартал займёт практически всю широкую часть треугольника микрорайона Аэропорт между одноимённой улицей и Мочищенским шоссе. Всего в квартале «Авиатор» будет
Первую очередь в компании хотят сдать уже в
Что сносят ради новых домов
Судя по генплану, предоставленному застройщиком, квартал объединит сразу несколько участков, так что его общая площадь без учёта территории парка составит почти
В «Бруснике» проект считают редевелопментом: по мнению застройщика, территория сегодня не идеальна, социальные объекты оторваны от жилья, зелёные зоны не организованы, а стадион практически не функционирует. Его в перспективе должен, вероятно, заменить спортивный комплекс — здание построили в
Невысоко, но шумно
Масштабное строительство с высотными домами развернётся через дорогу от недавно построенного жилого дома на улице Аэропорт, 1/1. Он стал причиной конфликта между Росгвардией и мэрией — ведомство хочет признать стройку незаконной. Оказавшийся слишком высоким дом мешает проводить безопасные взлёты и посадки на аэродроме «Гвардейский», поясняли в Росгвардии. При этом проектная высота дома-доминанты в «Авиаторе» больше:
В ответ на запрос журналиста НГС силовики сообщили, что проект «Брусники» не попадает под глиссаду и вертолётам не мешает. Но согласования проект всё равно не получил.
— 5 февраля 2020 года войсковой частью 3733 дано отрицательное заключение, так как планируемый дом находится в зоне с превышающим уровнем шума —
В «Бруснике» возражают: с документами на строительство всё в порядке.
— [Разрешение] выдано в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства и с учётом необходимых согласований по размещению и высотности жилого дома. Дополнительно «Брусника» провела измерения уровня электромагнитного излучения, шумового воздействия и качества атмосферного воздуха. Исследования подтвердили отсутствие негативных факторов, — подчеркнул руководитель отдела продаж компании Денис Гузенко. — Для всех окон мы выполнили шумозащиту. Это создает дополнительный акустический комфорт в помещениях.
Кто переедет в новый район и почему
Управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский признался, что территория, где развернётся строительство, ему всегда казалась непонятной: большие площади, промзона, аэропорт, частный сектор. Но при этом он считает микрорайон перспективным.
— Место на самом деле неплохое, потому что скоро уже будет продолжением центра — это история, может,
По мнению директора RID Analytics Елены Ермолаевой, благоустроенные общественные пространства, такие как парк и амфитеатр, могут дать толчок к развитию этой части города — вопрос будет только в скорости освоения территории гораэропорта. А вот к квартирам у неё возникли вопросы.
— Часто пентхаусы и крупные многоуровневые квартиры имеют тенденцию зависать, их по году не могут продать. Если таких квартир одна-две-три, наверное, кого-то для них найдут. Проблема в том, что «Брусника» довольно высокий ценник держит. Когда делают большие площади, стоимость объекта выходит за
Плюсами территории эксперты назвали небольшую населённость, инфраструктуру в шаговой доступности (школа и два детских сада, гипермаркет «Гигант»). На вопрос, будет ли серьёзным минусом близость взлетающих и садящихся совсем рядом вертолётов, они уверенно заявили, что,
— В других домах
— У нас железная дорога проходит через весь город, глиссада аэропорта Толмачёво над рекой, проводят испытания авиационные. Хочешь жить в городе — терпи, это суровая правда жизни, — добавляет Елена Ермолаева. — Но это будет минус, поэтому в «Бруснике» и пытаются создать плюс за счёт того, что разнообразят квартирографию и сделают парк. Любая недвижимость — это компромисс, всегда есть минусы и плюсы, нет места, которое было бы идеально.
Другие новые проекты, которые запустили этим летом:
На Горском жилмассиве застройку планирует компания
С протестов начинается и строительство на месте кондитерской фабрики — там конфликт даже дошёл до суда.
Две компании известного новосибирского девелопера Владислава Крючкова, как и «Брусника. Сибакадемстрой», решили заняться редевелопментом и перестроить свои же здания.