Начнём с нуля: 5 смелых красоток показали декольте до и после увеличения груди (оцените разницу)

— Я за то, что если женщине в себе что-то не нравится и это можно изменить, то меняй. Я сделала грудь для себя, у меня не было цели показывать её везде и всюду, нравиться всем мужчинам на свете. Сейчас — да, я вижу, что внимания стало больше, но в первую очередь потому, что это красиво, не пошло, натурально. Важно не переборщить с размером. До операции у меня была единичка, носила чашку А, сейчас ношу С — три, три с половиной.

Басни о том, что грудь от хирурга холодная и твёрдая, — всего лишь басни. По мне вообще мало кто скажет, что это не моё, на ощупь прекрасно, натурально. Конечно, были те, кто говорил: «У тебя и так всё нормально», — как будто видели, что там на самом деле было, или спрашивали: «Как вам не страшно?!».