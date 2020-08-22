Начнём с нуля: 5 смелых красоток показали декольте до и после увеличения груди (оцените разницу)

Без неё женщинам грустно, плохо и тоскливо... Они мечтают о ней чуть ли не со школьной скамьи. Речь идет о груди, разумеется. Кого-то щедро одарила природа, а кто-то отчаянно выбирает двойной пуш-ап и мечтает о полноценной «троечке». Героини сегодняшнего материала тоже мечтали о большой груди, сильно хотели и в итоге получили желаемое. Девушки рассказали, что сподвигло их на операцию и стоила ли игра свеч. Да — в начале было больно, да — компрессионное бельё некрасивое, да — не можешь насладиться тем, что грудь наконец-то есть, зато потом — счастье, в общем,
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Алёна Шишкина, 30 лет, блогер
— Без груди я была также счастлива, но с ней лучше, как-то эффектнее себя ощущаю, ни разу не пожалела. Она такая же моя, любимая и желанная. У меня был размер 0,5 — стал 4,5. Я не отдала за операцию ни рубля — выиграла сертификат на увеличение груди в проекте.
У меня никогда не было проблем с недостатком мужского внимания. Сейчас его тоже предостаточно. Бывает, когда я в купальнике с кем-то разговариваю, одёргиваю человека и прошу смотреть в глаза, а не ниже. Всё это свожу в шутку, мне не жалко, пусть смотрят.
Проблема с подбором одежды и белья, чтобы влезла грудь, стала актуальна. Оказывается, это не так легко. Первое время мне очень хотелось носить более открытый верх, потом это желание прошло. Одеваюсь, как удобно, и многие даже не понимают, что под одеждой у меня силиконовая красота.
Виктория Левич, 32 года, бизнесвумен
— Я делала грудь для себя, всё, что я делаю, — только для себя. Мужчину грудью не удержишь, если некоторые девушки делают операцию с этой целью — зря. Грудь меняет восприятие фигуры, я чувствую себя более сексуальной и женственной. Такое ощущение, что она у меня была всегда (до операции был размер 0,5, сейчас — 3,5).
Я не прячу грудь, могу позволить себе платья с глубоким декольте, выглядит всё эстетично, красиво и аккуратно. В столб никто не врезался, но, бывает, засматриваются. Смотрят и мужчины, и женщины. Я и с маленькой грудью носила глубокие вырезы, просто сейчас это выглядит более сексуально, женственно, чувственно. Платья садятся лучше.
Ольга Кахно, 37 лет, занимается бизнесом
— Я за то, что если женщине в себе что-то не нравится и это можно изменить, то меняй. Я сделала грудь для себя, у меня не было цели показывать её везде и всюду, нравиться всем мужчинам на свете. Сейчас — да, я вижу, что внимания стало больше, но в первую очередь потому, что это красиво, не пошло, натурально. Важно не переборщить с размером. До операции у меня была единичка, носила чашку А, сейчас ношу С — три, три с половиной.
Басни о том, что грудь от хирурга холодная и твёрдая, — всего лишь басни. По мне вообще мало кто скажет, что это не моё, на ощупь прекрасно, натурально. Конечно, были те, кто говорил: «У тебя и так всё нормально», — как будто видели, что там на самом деле было, или спрашивали: «Как вам не страшно?!».
В моем гардеробе появились наряды с открытым декольте. Ну как это можно не носить? И да, я люблю быть в центре внимания, а кто из женщин этого не любит? Кто-то скажет, что грудь — не главное, но если это важно для самой женщины, то чувствовать и нести себя она будет иначе. Женщина прекрасна и с нулевым размером, но только в том случае, если она любит себя такой.
Сейчас я чувствую себя более женственной, обожаю своё отражение в зеркале. Энергия, которая исходит от женщины, любящей себя, — это большая сила. Взгляд, походка, настроение — всё меняется. Многие девушки делают грудь для мужчин, и правильно делают. Я считаю, что уверенная в себе женщина — счастливая женщина.
Кристина Бабийчук, 29 лет, врач-дерматовенеролог, косметолог
— Я сделала грудь из-за того, что она потеряла форму — обвисла после кормления ребёнка. Я была недовольна своим отражением в зеркале — я себя очень люблю, и мне захотелось любить себя ещё сильнее. От природы у меня размер 1,5 — стал 3,5, грудь выглядит очень естественно, и те, кто не знает, удивляются тому, что она ненатуральная.
Некоторые любимые вещи перестали на меня налезать, но зато теперь я могу себе позволить надевать красивые, сексуальные наряды. Стиль одежды не поменялся, я люблю мешковатые вещи, у меня даже купальник — не бикини, а топ, в котором почти не видно грудь.
Для того чтобы почувствовать себя сексуальнее, декольте мне не нужно. Я делала грудь для себя, считаю бредом менять в себе что-то, чтобы понравиться мужчине. Нужно любить себя, когда ты себя любишь, то делать что-то для мужчины не придётся, он будет любить тебя сам. Я не обращаю внимания, смотрит кто-то мне на грудь или нет, мне без разницы, нет цели выделиться из толпы. Хотя однажды был смешной случай — парень сильно заострил своё внимание на моём декольте и получил подзатыльник от своей девушки.
Юлия Кригер, блогер, модель
— Я хотела сделать так, как в моём понимании будет красиво. В детстве я увидела где-то в журнале или по телевизору девушку с силиконовой грудью и поняла, насколько это красиво. С тех пор я всегда знала, что тоже себе сделаю. Жалела только в первую неделю после операции, когда ещё всё очень болит, и ты не можешь насладиться тем, ради чего эти жертвы, плюс нужно ходить в компрессионном белье.
Декольте явно стало больше. Хотя по закону подлости раньше мне попадалось больше одежды для того, чтобы выделить зону декольте, чем сейчас. Девчонки обычно говорят мне, что тоже хотят увеличить грудь, и просят потрогать. А с мужчинами я на подобные темы не разговариваю.
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