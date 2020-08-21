Смотрим на новый «Хёндай-Солярис» за 1,2 миллиона — чего же в нём такого за эти деньги

Купил такой автомобиль — и не сильно задумываешься о расходе топлива, это же не какой-нибудь «Ленд-Крузер». Можно лить 92-й бензин, по паспорту расход в городе у 1,6-литрового варианта с автоматом составляет 8,9 литра на 100 километров. А по трассе можно уложиться в 6,6 литра.



А теперь о нюансах нашего «Соляриса».



Шумоизоляция

