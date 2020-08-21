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Смотрим на новый «Хёндай-Солярис» за 1,2 миллиона — чего же в нём такого за эти деньги

Тестируем Hyundai Solaris 2020-го модельного года в топовой версии

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Hyundai Solaris 2020

Hyundai Solaris 2020

Обновленный Hyundai Solaris добрался до дилерских центров, и его можно уже увидеть на улицах города — автомобиль претерпел ряд улучшений, правда, и цена «улучшилась». Во что превратился за 10 лет символ массового бюджетного автомобиля, какие у него основные плюсы и минусы, подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина 4405 мм

Длина 4405 мм

Hyundai Solaris (автомобиль предоставлен официальным дилером «Эксперт-Авто») после рестайлинга по технике почти не изменился, разве что у него новые светодиодные фары с раздельными секциями дальнего и ближнего.

Ширина 1729 мм

Ширина 1729 мм

Моторы и коробки остались прежними — 1,4-литровый 100-сильный агрегат и старший двигатель 1,6 литра мощностью 123 л. с. На выбор — механика или 6-ступенчатый гидроавтомат.

Высота 1469 мм

Высота 1469 мм

Больше всего в экстерьере поколдовали над передней частью — «Солярис» получил мощную решетку радиатора с ячеистым рисунком, к которой вплотную примыкают фары с уголками по внутренним краям. Очень выразителен передний бампер, нарисованный в явном спортивном стиле.

Колёсная база 2600 мм

Колёсная база 2600 мм

Основные изменения в салоне связаны с появлением новых шкал приборной панели, большого дисплея мультимедийной системы и кожаных сидений для топовых версий.

Итак, основные достоинства автомобиля.

Неплохие динамика и управление тягой

Клиренс 160 мм

Клиренс 160 мм

Конечно, это не спортивный болид, но с 1,6-литровым 123-сильным мотором «Солярис» едет вполне бодро. В умеренном городском режиме вовсе не надо крутить двигатель, вполне достаточно диапазона до 3 тысяч оборотов. Автомат споро перебирает передачи, не задумывается, не толкается. Отдельно можно отметить удобную и прозрачную связь по педали газа: машина реагирует и на небольшие нажатия на педаль, и расторопно ускоряется в ответ на более сильные воздействия.

Четкая рулежка

Снаряженная масса 1150 мм

Снаряженная масса 1150 мм

Не ожидаешь такого от простой бюджетной машины, но на скорости руль с электроусилителем наливается ощутимой упругостью, позволяя получать достаточную обратную связь от дороги. Небольшие повороты баранки, и автомобиль охотно следует заданному курсу — управлять «Солярисом» достаточно приятно. А на парковке, наоборот, рулевое колесо становится легким, делая процесс маневрирования комфортным.

Новая мультимедийная система

Экран мультимедиа

Экран мультимедиа

С прежним маленьким экранчиком даже в топовой версии «Солярис» оставался как бы в прошлом веке. Теперь в машине нормальный сенсорный дисплей, водруженный на переднюю панель. Неплохая графика, быстрые реакции, возможность скоммутироваться со смартфоном, наличие сервиса «Яндекс.Авто» — это уже серьезный уровень, достойный автомобилей классом выше.

Оснащенность

Салон топовой версии

Салон топовой версии

Понятно, что максимальная оснащенность доступна только в топовых версиях, и всё же это уже не совсем бюджетный класс. Светодиодная оптика с раздельными секциями, кожа, цветные вставки, подогрев передних и задних сидений, передний и задний парктроники, кожаный мультируль, электрообогрев лобового стекла, электроскладывание зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, система стабилизации, подогрев руля. Каких-то 5–7 лет назад многие из этих опций были вовсе недоступны в бюджетном В-сегменте.

Экономичность

Расход в городе 8,9 литра на 100 километров

Расход в городе 8,9 литра на 100 километров

Купил такой автомобиль — и не сильно задумываешься о расходе топлива, это же не какой-нибудь «Ленд-Крузер». Можно лить 92-й бензин, по паспорту расход в городе у 1,6-литрового варианта с автоматом составляет 8,9 литра на 100 километров. А по трассе можно уложиться в 6,6 литра.

А теперь о нюансах нашего «Соляриса».

Шумоизоляция

Шумоизоляции не хватает

Шумоизоляции не хватает

Производитель хоть и утверждает, что шумку в автомобиле улучшили, но всё же кажется, что недостаточно. Шум покрышек, ветер, общий гул — на скорости 100 километров в час кричать, конечно, в салоне не надо, но уровень акустического комфорта подходит к своему краю.

Дубовые материалы салона

Пластик везде жесткий

Пластик везде жесткий

Пластик в «Солярисе» остался по-прежнему невзрачным на вид, звонким и жестким. Интерьер немного скрашивают глянцевые вставки на передней панели и кожаные вставки на дверях, но ощущение серости и дешевизны всё равно остается.

Кресла

Кресла из грубого кожзама

Кресла из грубого кожзама

Кожаные кресла в топовой версии тоже как бы освежают салон, но заменитель, из которого они сделаны, чересчур жёсток и груб, кресла ощутимо плотные. Не хватает плечевой поддержки, а сердцевина спинки слишком выпукла.

Недостаток пространства сзади

Над головой почти не остается места

Над головой почти не остается места

На задних местах вроде и колени есть где разместить, и ступни — под передними сиденьями приличное пространство. А вот крыша ощутимо давит на голову — запас пространства даже менее одного пальца.

Скромные зеркала

Зеркала срезают обзор на дорогу

Зеркала срезают обзор на дорогу

Боковые зеркала по ширине еще более-менее, а вот по высоте сильно урезаны, особенно внешние части зеркал. Как итог — срезается обзор на проезжую часть по внешним краям.

Ну и о ценах на бюджетный «Солярис». 1,2 миллиона рублей за топовую комплектацию не такая уж и бюджетная сумма, но можно уложиться и в миллион. К примеру, скромная комплектация Active Plus с автоматом и 1,4-литровым мотором обойдется в 896 000 рублей. А начальная версия на механике стоит 775 000 рублей.

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