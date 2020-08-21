Толпы новосибирцев оккупировали магазины одежды перед 1 Сентября — там самые низкие цены и ненатуральные ткани

Подготовка к школьному сезону, который вот-вот начнётся, — как правило, вечная головная боль для родителей. Задача усложняется, если в семье несколько школьников, которые обучаются в разных заведениях. Тогда каждому приходится подбирать форму в соответствии с правилами школы. Как и где это делать, какую одежду для учащихся можно найти в новосибирских магазинах и почему на неё такой разброс цен — в этом материале.



В чем можно ходить в школу



Несмотря на то, что семь лет назад школьная форма стала обязательной, национального стандарта до сих пор нет. Его обещают принять в этом году, затем будет пробное внедрение, и только потом документ вступит в полную силу. Предполагается, что в нём учтут требования к износостойкости и воздухопроницаемости тканей, подробно распишут, что именно попадает под определение «школьная форма» и какое соотношение натуральных и искусственных тканей допустимо.

