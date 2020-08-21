Толпы новосибирцев оккупировали магазины одежды перед 1 Сентября — там самые низкие цены и ненатуральные ткани

Подготовка к школьному сезону, который вот-вот начнётся, — как правило, вечная головная боль для родителей. Задача усложняется, если в семье несколько школьников, которые обучаются в разных заведениях. Тогда каждому приходится подбирать форму в соответствии с правилами школы. Как и где это делать, какую одежду для учащихся можно найти в новосибирских магазинах и почему на неё такой разброс цен — в этом материале.
В чем можно ходить в школу
Несмотря на то, что семь лет назад школьная форма стала обязательной, национального стандарта до сих пор нет. Его обещают принять в этом году, затем будет пробное внедрение, и только потом документ вступит в полную силу. Предполагается, что в нём учтут требования к износостойкости и воздухопроницаемости тканей, подробно распишут, что именно попадает под определение «школьная форма» и какое соотношение натуральных и искусственных тканей допустимо.
Пока же каждая школа на основании принятых локальных актов решает, как именно должны одеваться их ученики. Как правило, это стандартные брюки-рубашка для мальчиков и сарафан-рубашка для девочек. Джинсы точно под запретом, а вот с цветами в отдельных заведениях разрешают экспериментировать. Поэтому кроме заезженной классики «белый верх — чёрный низ» школьникам позволяется носить клетку, полоску, а также приглушенные цвета вроде бордового, тёмно-синего, коричневого и серого. Отсюда такое изобилие расцветок и всевозможных орнаментов в ассортименте магазинов и на местных школьных ярмарках.
Что касается состава тканей и их характеристик, то тут производители школьной одежды должны руководствоваться имеющимися ГОСТами. Их три: ГОСТ 25294 — 2003 (платья, блузки), ГОСТ 25295 — 2003 (пальто, костюмы), ГОСТ 30327 — 2013 (сорочки). Есть ещё технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011, который свидетельствует о безопасности продукции, предназначенной детям и подросткам.
Сейчас на сайте Роскачества можно найти рекомендации для родителей — им советуют обращать внимание на состав тканей для школьной формы. Самым оптимальным считается состав 70/30, где 70% — это натуральные волокна. Но, бывает, школы смягчают требования и разрешают носить одежду, ткань которой на 50–55% состоит из натуральных волокон.
Однако в Роскачестве признают, что ситуации с несоответствием реального состава тканей и тем, что указывается на ярлычках школьной одежды, случаются, причём довольно часто — об этом говорят исследования качества школьной формы в различных городах, которые проводят специалисты организации. А исправить такую ситуацию с некачественной школьной формой может тот самый национальный стандарт, который разрабатывают уже несколько лет.
Школьные ярмарки, ТЦ и гипермаркеты — где дешевле
Как правило, традиционным местом для покупки одежды считаются ярмарки, но в этом году с ними всё как-то совсем туго. Две ярмарки, возле ГПНТБ и администрации Первомайского района, проработали всего несколько дней, поэтому сейчас школьники и их родители, которые хотят закупиться к школе подешевле, отправляются на две остальные — это ярмарки возле ГУМа и ТЦ «Континент». Впрочем, как выяснилось, дешевле вряд ли получится, а цены на ярмарке сопоставимы с расценками в некоторых магазинах ТЦ.
Ярмарка на Маркса встречает редкими палатками: то ли спрос на школьные предметы невысок, то ли основная масса продавцов сюда придёт позже, за неделю до начала учёбы. Среди парочки школьных палаток только в одной можно найти одежду. Пиджаков в ассортименте здесь нет, для мальчиков есть жилетки, брюки (в комплекте — 1499 рублей) и сорочки (от 499 рублей), девочкам предлагают сарафаны (1299 рублей), платья (1399 рублей), сорочки (также от 499 рублей) и вариант «для ленивых» — сдельный сарафан со вшитым в рубашку жилетом (1299 рублей).
Мне не удаётся взглянуть на состав ткани, но продавец уверяет, что одежда качественная, местного производства. Для сорочек, по её словам, используется модал — это такая полусинтетическая ткань из вискозного полотна, поэтому эти самые сорочки, развешанные на плечиках, так поблёскивают на солнце.
— На выход самое то будет. И к телу приятно, — продолжает продавец.
В соседнем с ярмаркой ГУМе стайки родителей устремляются на второй этаж, где раскинулась гигантская «Планета одежды и обуви». Вот где и ажиотаж, и выбор. Хотя к последнему тоже возникают вопросы: не на всей школьной одежде удалось найти ярлыки с указанием состава тканей, а там, где они всё-таки были, указывалось, что натуральных волокон в одежде около 30–40%. На ощупь же рубашки кажутся картонными, а брюки и пиджаки — излишне синтетическими. Кое-где указывается страна-производитель: на мужских рубашках это Турция, на сарафанах и платьях — Китай и Москва.
В «Планете» можно найти одежду даже дешевле, чем на ярмарках: за платья и сарафаны здесь просят от 499 до 799 рублей, мужской костюм-тройка обойдётся в 1290–1490 рублей, правда, качество у него соответствующее.
В расположенном поблизости ТРЦ «Сан-Сити» специализированных детских магазинов достаточно, сейчас все они заполнены яркими призывами закупиться к школе. Самый близкий по цене магазину «Планета одежды и обуви» супермаркет «Дочки-сыночки» предлагает всё те же костюмы-тройки, трикотажные жилеты, сарафаны, брюки и юбки.
За сарафан российского производства здесь просят 699 рублей, китайский сарафан выйдет дороже — 1999 рублей. А вот рубашки для мальчиков стоят хоть и дороже, чем на ярмарках или в ГУМе (цена — 799 рублей), но состав здесь куда приятней — 60–65% хлопка. В мужских джемперах (от 499 рублей), судя по описанию на ценнике, хлопка ещё больше — 70%, производятся они в Бангладеше.
Одежда из Бангладеша нашлась и в магазине Ostin, правда, ценники здесь оказались выше: мужские брюки — 1599 рублей, пиджак — 2299 рублей (20% вискозы), джемпер со вшитой сорочкой для мальчиков — 1599 рублей (60% хлопка).
На стойках с одеждой для девочек было приятно встретить не стандартную чёрную расцветку школьной формы — можно найти клетчатые коричневые юбки (1799 рублей) и такие же клетчатые платья (1999 рублей). Но вот состав совсем не радует — всего 30% хлопка.
Самую дорогую школьную одежду из нашего обзора мы обнаружили в магазине Pelican. Но, как тут же добавляют продавцы, сейчас есть скидки специально для школьников. Рубашки как для девочек, так и для мальчиков здесь проблематично найти дешевле 2000 рублей (скидки не учитываем). В них, если верить информации с этикетки, 60% хлопка, производство — КНР. Брюки выйдут ещё дороже — 3299 рублей (52% хлопка), сарафаны — в 2500 рублей. Но, надо признать, это одна из немногих школьных форм, которая ещё как-то соответствует рекомендациям Роскачества и требованиям школ.
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