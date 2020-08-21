Фоторепортаж из общества необычных дач: резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов

Когда люди мечтают о собственной даче, чаще всего они представляют её одновременно в лесу и у реки. Сегодня в нашей рубрике «Классно на даче» именно такие дачные общества — мы отправляемся в живописные места на станции Шелковичиха. Там река Иня делает изгиб, можно купаться на острове и много необычных дач. Журналист НГС Елена Гурьянова всё лето гуляла в этих краях, чтобы узнать истории самых интересных домов.

Чтобы доехать до Шелковичихи, нужно сесть на главном железнодорожном вокзале на электричку в направлении Тогучина и ехать около часа. Дорога на машине ведет по Гусинобродскому шоссе и занимает примерно столько же времени от центра города.