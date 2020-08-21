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Фоторепортаж из общества необычных дач: резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов

К дачам в Шелковичихе ведет мост-сороконожка, а вокруг — живописные леса

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Эта дача в СНТ «Геодезист» кажется идеальной — в лесу, с пионами и без грядок

Эта дача в СНТ «Геодезист» кажется идеальной — в лесу, с пионами и без грядок

Когда люди мечтают о собственной даче, чаще всего они представляют её одновременно в лесу и у реки. Сегодня в нашей рубрике «Классно на даче» именно такие дачные общества — мы отправляемся в живописные места на станции Шелковичиха. Там река Иня делает изгиб, можно купаться на острове и много необычных дач. Журналист НГС Елена Гурьянова всё лето гуляла в этих краях, чтобы узнать истории самых интересных домов.

Чтобы доехать до Шелковичихи, нужно сесть на главном железнодорожном вокзале на электричку в направлении Тогучина и ехать около часа. Дорога на машине ведет по Гусинобродскому шоссе и занимает примерно столько же времени от центра города.

Инфографика Юрия Орлова

Река Иня в этом месте красиво изгибается и делает петлю — внутри нее и расположилось несколько дачных обществ. Чтобы попасть к ним от станции электрички Шелковичиха, нужно пройти по деревянному мосту-сороконожке. Некоторым дачникам ближе идти от станции Совхозная — там тоже есть свой мост, но более основательный, подвесной.

Мост-сороконожку собирают только на период дачного сезона, поэтому в другое время на свои дачи люди добираются от станции Совхозная

Мост-сороконожку собирают только на период дачного сезона, поэтому в другое время на свои дачи люди добираются от станции Совхозная

На автомобиле добираться до Шелковичихи всё же быстрее, чем на электричке, потому что от станции нужно ещё прогуляться минут 20, а то и 30 до дачных обществ, зато через живописные поля и красивый мост через реку.

На доске объявлений у местного магазина в лесу есть объявление от водителя маршрутки Рафаэля. Как рассказал мужчина, в прошлом году он был готов возить людей от «Речного вокзала» по расписанию три раза в день, но в этом году желающих мало, поэтому он просит записываться заранее.

Дорога до города от Шелковичихи занимает минут 40–45, но иногда здесь собираются дачные пробки. Впрочем, если это пробка в районе реки Издревая, тут можно действительно с удовольствием посмотреть на природу

Дорога до города от Шелковичихи занимает минут 40–45, но иногда здесь собираются дачные пробки. Впрочем, если это пробка в районе реки Издревая, тут можно действительно с удовольствием посмотреть на природу

В Шелковичихе раскинулись сразу несколько дачных обществ — в «Здоровье» и «Дружбе» участки давали сотрудникам завода химконцентратов, в СНТ «Строитель» — Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева. Рядом с ними расположились СНТ «Геодезист», «Проектировщик» и «Изыскатель», а также «Вузовец» и «Берёзка».

Этот кот как бы не понимает, что здесь делает журналист НГС

Этот кот как бы не понимает, что здесь делает журналист НГС

В дачных обществах есть электричество, питьевая и поливная вода. Но главное достоинство — сосновый и смешанный лес и река Иня, на которой можно встретить уток, чаек и рыбаков. Дети здесь прыгают в воду прямо с моста, правда, в этом году сюда пришлось вызывать спасателей из-за неудачно прыгнувшего ребёнка. Один минус — возле камерного пляжа у деревянного моста организована мусорная площадка, но это мало кого смущает.

Прогулки у реки приятны, даже если не хочется плавать

Прогулки у реки приятны, даже если не хочется плавать

В этом году в СНТ «Берёзка» появился свой светофор. И он реально работает. Остановившись на красный свет, корреспондент НГС заметила ещё и флаги, и указатели на разные города и решила зайти в гости.

Собственным светофором обзавелись в СНТ «Берёзка»&nbsp;

Собственным светофором обзавелись в СНТ «Берёзка» 

Оказалось, что светофор установил житель СНТ «Березка» Евгений Бадажков. Он уважаемый хирург-офтальмолог, который работал в разных городах и странах. Светофор где-то подобрал и подарил ему зять, потому что знает о любви Евгения к интересным старым вещам. А ещё он любит хорошую музыку и винил, и по его двери с надписью Deep Purple сразу понятно, какую группу больше всего.

— Почему здесь женщины? А это прикол такой. Два главных солиста, а все остальные участники группы же менялись как перчатки. Поэтому здесь плавающие русалки, — смеётся Евгений, а его жена Ирина добавляет: «Это их женщины».

Необычную дверь Евгений Бадажков заказывал у знакомого мастера, который делал ему и указатели

Необычную дверь Евгений Бадажков заказывал у знакомого мастера, который делал ему и указатели

— Вот эта швейная машинка доисторическая, даже не знаю, какого года выпуска. Буквально недели три назад дом какой-то рушили и вынесли все, чтобы выбросить. И мы мимо шли и захватили, — рассказывает историю появления «Зингера» Евгений.

В необычной коллекции Евгения Бадажкова нашлось место и советским плакатам

В необычной коллекции Евгения Бадажкова нашлось место и советским плакатам

Еще один музыкальный артефакт на двери дачи хирурга-офтальмолога

Еще один музыкальный артефакт на двери дачи хирурга-офтальмолога

В коллекции флагов, которые семья Бадажковых поднимает каждый сезон, есть флаги и стран, и городов. Например, в Испании у Бадажковых живут родственники, а в Южнокурильске они были сами.

Какие-то флаги семья Бадажковых привезла из поездок или командировок, а какие-то им подарили

Какие-то флаги семья Бадажковых привезла из поездок или командировок, а какие-то им подарили

Чаще всего в дачных обществах Шелковичихи корреспонденту НГС попадались флаги России, но также встретился и флаг СССР, и даже пиратский флаг.

Зайти в гости к пиратам корреспондент НГС не решилась

Зайти в гости к пиратам корреспондент НГС не решилась

Как рассказал Михаил Моисеев из СНТ «Геодезист», здесь полностью прошло его детство в 70-х годах. В этом году ему удалось повторить этот опыт благодаря пандемии коронавируса.

— У нас на берегу стояли деревянные лодки, прикованные на замки, но неизвестно, куда они исчезли. На острове на пляже можно было искупаться и полежать в песочке, а напротив острова был железный понтон, — вспоминает Михаил Моисеев.

Каждые выходные на дачах одни цветы сменяют другие. На этом фото цветение калины «бульденеж», в переводе с французского — «снежок»

Каждые выходные на дачах одни цветы сменяют другие. На этом фото цветение калины «бульденеж», в переводе с французского — «снежок»

У Михаила Моисеева дача в СНТ «Геодезист» — именно здесь корреспондент НГС встретила больше всего самых необычных старых домов. Сам Михаил тоже любит прогуляться и пофотографировать старые дачи.

— Нашему дачному обществу около 60 лет. Это реальное сообщество геодезистов, которые работали в Геодезической академии. Мой дедушка Глеб Ильич Ашбель был артиллеристом и геодезистом, другой дедушка, Борис Ильич, фактически был директором Опытного завода, отец — ведущий инженер-разработчик. Там есть участок внука ректора, — перечисляет Михаил Моисеев.

Лучше всего он знает историю соседнего деревянного дома с цветными стёклами, причудливой резьбой и чеканками на фасаде. В этом году его вместе с небольшим участком продавали всего за 200 тысяч — покупатель уже нашёлся.

— В этом домике со всадниками жил художник Андрей Николаевич. К сожалению, я не помню его фамилию. Он был очень примечательной личностью — кроме чеканок на фасаде, внутри дома сохранились его поделки из корней. При этом он совершенно не любил детей. Если у нас улетал туда воланчик, он разламывался, — вспоминает Михаил Моисеев.

Кроме резьбы, этот дом художника привлекает цветными стёклами

Кроме резьбы, этот дом художника привлекает цветными стёклами

На старом доме сохранились чеканки

На старом доме сохранились чеканки

Кроме чеканок и резьбы, народный художник Андрей Николаевич любил делать поделки из корней

Кроме чеканок и резьбы, народный художник Андрей Николаевич любил делать поделки из корней

Дом в камуфляже прячется на той же улице, что и дом художника.

Дача самой необычной расцветки тоже находится в СНТ «Геодезист»

Дача самой необычной расцветки тоже находится в СНТ «Геодезист»

Самый впечатляющий дом в СНТ «Геодезист» уже снесли — корреспондент НГС успела застать последние дни его жизни.

— Это наш домик, он совершенно обычный. Мы купили его только что и завтра уже снесем, потому что он уже падает. Крыша провалилась, пол провалился. Абсолютно обычный домик. Кто вам сказал, что он необычный? Вон такой же точно, один в один, — кивнула на соседнюю самую обычную дачу новая хозяйка Елена.

Этот красивый дом в СНТ «Геодезист» уже снесли новые хозяева

Этот красивый дом в СНТ «Геодезист» уже снесли новые хозяева

Елена рассказала, что не знает прежнего хозяина дома, но любезно предложила забрать чемодан с его бумагами. Корреспондент НГС забрала плакаты с генпланами городов и подарила Евгению Бадажкову из СНТ «Березка» для его коллекции, а себе взяла тетрадь архитектора (судя по содержимому чемодана, строитель этой дачи был архитектором).

Как рассказал один из соседей, хозяином элегантного дома был директор проектного института СибЗНИИЭП, — он неуверенно назвал фамилию Терёхин. Как описывается на сайте Сибстрина, Виктор Георгиевич Терёхин работал в «Кузбассгипрошахт» и разрабатывал проекты планировки и застройки шахтерских городов и поселков. В 1952 году его назначили директором института «Гипропроект», а в 1954 году — главным архитектором Новосибирска. В 1969 году Виктор Терёхин возглавил СибЗНИИЭП. В то время институт был генеральным проектировщиком Нижневартовска и разрабатывал проекты для населенных пунктов Среднего Приобья.

В СНТ «Геодезист» посоветовали разыскать архитектора Веру Терёхину, но в социальных сетях она не успела ответить на вопросы корреспондента НГС к моменту выхода материала.

Этот дом совершенно точно принадлежал архитектору. И возможно, им был бывший главный архитектор Новосибирска Виктор Терёхин

Этот дом совершенно точно принадлежал архитектору. И возможно, им был бывший главный архитектор Новосибирска Виктор Терёхин

Ещё одна интересная старая дача в СНТ «Геодезист» выглядит заброшенной. По словам соседей, она принадлежит архитектору Славе Воздвиженскому.

Дом — как человек: когда его бросаешь, быстро рушится

Дом — как человек: когда его бросаешь, быстро рушится

Дача в похожем стиле у семьи Дегальцевых. По словам её хозяина Валерия, сосед вдохновлялся их проектом.

— Мой отец Гаврила Андреевич Дегальцев работал проректором в НИИГАИКе (теперь Геодезическая академия. — Прим. ред.). Он строитель, все это по его чертежу сделано. Когда он строил, говорил: «Это все не для тебя, это для внучек». Сейчас это все дочерино. Он целую тетрадь исчертил, а я только помогал строить. Из меня строитель такой — только принести, подать, подержать. А это все он сам, — гордится работой отца Валерий Дегальцев.

Как описал Валерий Дегальцев, дом начинали строить в 1966 году по дощечке, потому что в те времена сложно было что-то купить

Как описал Валерий Дегальцев, дом начинали строить в 1966 году по дощечке, потому что в те времена сложно было что-то купить

Рядом с СНТ «Геодезист» есть живописный остров. Местные дачники говорят, что по воде до него можно дойти пешком, правда, придется идти в воде по пояс или грудь.

С пригорка у СНТ «Геодезист» открывается вид на остров

С пригорка у СНТ «Геодезист» открывается вид на остров

Земли и дома, тем более хорошие, продаются здесь нечасто. Корреспондент НГС встретила буквально пару объявлений — по всем хозяева ответили, что уже продали дачи по 200–250 тысяч рублей.

— Есть в продаже дом за 900 тысяч из хорошего бруса, но, мне кажется, дорого, — рассуждает местный дачник Михаил Моисеев. — Очень хорошее место, замечательная природа, но добираться на электричке час, а еще полчаса нужно пройтись пешком.

Кроме интересных старых дач, в Шелковичихе много симпатичных новых домиков

Кроме интересных старых дач, в Шелковичихе много симпатичных новых домиков

Особую красоту местным дачам добавляет зелень и деревья прямо на участках

Особую красоту местным дачам добавляет зелень и деревья прямо на участках

На некоторых обновлённых дачах сохранены элементы резной архитекуры

На некоторых обновлённых дачах сохранены элементы резной архитекуры

Ещё один очень необычный дом построили на улице Соколова в СНТ «Строитель» ближе к деревянному мосту (в этом районе два СНТ «Строитель»). По словам соседей, раньше тут жила бабушка, которая высаживала цветы, и все этот дом фотографировали за красоту. Сейчас кажется, что он заброшен, но, как рассказал живущий рядом Олег Викторович, в этом сезоне его снимают в аренду и собираются купить.

Необычная старая дача на улице Соколова в СНТ «Строитель»

Необычная старая дача на улице Соколова в СНТ «Строитель»

К сожалению, узнать историю этой дачи не удалось — никого не было дома.

По словам соседей,&nbsp;раньше тут жила бабушка, которая высаживала цветы, и все этот дом фотографировали за красоту

По словам соседей, раньше тут жила бабушка, которая высаживала цветы, и все этот дом фотографировали за красоту

Следующий домик напоминает жильё хоббитов. За ним — дача Олега Викторовича, бывшего кандидата в мэры Новосибирска, артиста театра и руководителя фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами». Он рассказал, что в СНТ «Строитель», основанном в 1959 году, давали участки сотрудникам «Сибстрина» (НИСИ им. Куйбышева), а улицу Соколова назвали в честь первого председателя.

Кажется, что этот дом провалился в лес по крышу

Кажется, что этот дом провалился в лес по крышу

Ещё один дом необычной формы

Ещё один дом необычной формы

Дачи, у которых верхний этаж похож на ещё один домик, — типовой проект в Шелковичихе. Но за счет цвета, украшений и разной степени заботы своих хозяев они обретают индивидуальность.

Типовой и очень милый дачный проект&nbsp;

Типовой и очень милый дачный проект 

Дома с отдельным входом на балкон встречаются более редко.

На таком балконе должно быть приятно выпить чаю со смородиной и мятой

На таком балконе должно быть приятно выпить чаю со смородиной и мятой

Кто-то придает индивидуальность своим домам цветом и формой, а кто-то — арт-объектами. Мимо ярких бочек-миньонов трудно пройти без улыбки.

Некоторые дачники с любовью относятся даже к бочкам

Некоторые дачники с любовью относятся даже к бочкам

Хозяйка следующего старого дома с нетиповой архитектурой Ольга рассказала, что дачу строил ее папа, который работал в картографической организации. Даче примерно 50 лет, и сперва Ольга жила тут в палатке.

Отдельная гордость Ольги — дуб на переднем плане, который посадил её сын примерно 40 лет назад

Отдельная гордость Ольги — дуб на переднем плане, который посадил её сын примерно 40 лет назад

— Знаете, из чего строил мой папа? Сносили дома на улице Крылова около Центрального рынка, и там он подбирал бревнышки, из забора делали пол, возле магазина «1000 мелочей» собирал деревянные ящички. Раз ящичек принесет, два принесет, потом расколачивал, в рюкзачок запихнет и на дачку чешет. И вот так по дощечке, по дощечке, как в той сказке. Потом их немного обрабатывал и елочкой выстраивал, отделывал. А потом уже ребята решили немного отделать реечкой, — описывает процесс строительства Ольга.

Эту дачу строили из чего придется, но получилось интересно&nbsp;

Эту дачу строили из чего придется, но получилось интересно 

Некоторые люди необычно оформляют свои бани. Как рассказал Александр Годик, грабли он сделал сам.

— Сосед отдал коромысло, а мы любители старины и решили в таком стиле украшать, — объяснил Александр Годик.

Кажется, что внутри этого домика мастерская дачника, но так решили украсить баню

Кажется, что внутри этого домика мастерская дачника, но так решили украсить баню

В Шелковичихе есть несколько красивых резных домов. Следующую дачу на улице Сибирской украсили совой.

— Необычную резьбу сделал Евгений Леонидович Раевский, мой двоюродный дедушка, который уже умер, — делится историей хозяин дачи. — Он этим занялся, когда на пенсию пошел. Он не только этот дом строил, он тут в округе много построил, хотя не был строителем — любителем. Он тут жил лет 35, наверное, не выезжая. Зимой в мастерской заготовки делал — окна, двери, рейку вставлял, а когда сезон приходил, строил. Его основная профессия — технолог или инженер в Краснообских тепловых сетях.

Евгений Раевский не только украсил совой свой дом, но ещё и помогал с резьбой соседям

Евгений Раевский не только украсил совой свой дом, но ещё и помогал с резьбой соседям

Этот деревянный дом украшал резьбой крановщик. Как рассказал хозяин дачи Андрей, дом делал его папа Николай Николаевич Зыков, и это было его увлечение, как и чеканка. Николай Зыков сейчас на пенсии и живет в другом коттедже.

Николай Зыков вручную выпиливал все украшения для своего дома

Николай Зыков вручную выпиливал все украшения для своего дома

— По мере возможности я помогал. Папа строил всю жизнь эту красоту. Самоучка. Соседи нечасто спрашивают про резьбу, но как-то приезжало телевидение, снимало ягоды с кулак размером — мама выращивала. А мы запустили тут все, — смеется Андрей Зыков.

Дом семьи Зыковых привлекает внимание резными наличниками, балконом и необычной табличкой

Дом семьи Зыковых привлекает внимание резными наличниками, балконом и необычной табличкой

Мимо следующего дома не может пройти спокойно ни один ребёнок. Вера Ухалкина разрисовала его для своей самой младшей внучки Кати, всего их у нее четверо. Женщина никогда не умела рисовать, а с рождением внучки начала учиться по книжкам по просьбе дочери.

— Рисунки нарисовала, потом переносила. Не за один, конечно, сезон. Вечерами в сентябре. Тяжело было, высоко надо вставать, а я высоты боюсь. Зять сделал какой-то навес, чтобы вставать. Умение рисовать постепенно ко мне пришло, но я срисовываю. У меня отец очень хорошо рисовал. Он даже вырезал деревянные куклы и лошадей. Если бы я в другое время родилась, может быть, я бы и пошла в художники, может быть, у меня это развито бы было, — говорит Вера Ухалкина.

Вера Ухалкина разрисовывала дачный дом в 2010 и в 2011 году

Вера Ухалкина разрисовывала дачный дом в 2010 и в 2011 году

По словам хозяйки разрисованной дачи, на стенах собраны персонажи из разных сказок. Тут есть и Винни Пух, и бабушка-уж, и слоненок, и лебеди, и попугай.

У внучки Веры Ухалкиной есть даже свой домик для принцессы. Сейчас принцессе уже 12 лет

У внучки Веры Ухалкиной есть даже свой домик для принцессы. Сейчас принцессе уже 12 лет

Кажется, что внучки Веры Ухалкиной должны с удовольствием жить на такой сказочной даче

Кажется, что внучки Веры Ухалкиной должны с удовольствием жить на такой сказочной даче

Недалеко от домика принцессы есть свой домик у капитана.

Такой небольшой домик-корабль хотел бы иметь на даче почти любой ребёнок

Такой небольшой домик-корабль хотел бы иметь на даче почти любой ребёнок

Самая красивая резная дача в Шелковичихе кому-то напоминает об Италии, кому-то — о Грузии. Про этот дом мы готовим отдельный рассказ — скоро на НГС.

Кто и как построил этот эффектный дом, мы расскажем в отдельном репортаже

Кто и как построил этот эффектный дом, мы расскажем в отдельном репортаже

На каких ещё дачах мы побывали этим летом

В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.

Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.

Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.

Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим теснятся домики.

Курортные дачи нашлись в Голубом Заливе: раньше здесь царили базы отдыха, а теперь на пляже отдыхают местные дачники.

Прогуляйтесь с нами по обществу вертолётчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолётов. Здесь разделяют мусор, пользуются солнечными батареями и создают необычные арт-объекты.

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