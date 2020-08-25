Экс-совладелец «Холидея» и «Пивной арены» вложил 20 млн в бизнес на детях, которые живут в компьютерных играх

Новосибирский ресторатор открывает в Москве 10 школ киберспорта
Пока кто-то лечится от компьютерной зависимости, новосибирский предприниматель Юрий Аксенов решил на ней зарабатывать. Он уже вложил больше 20 миллионов рублей в создание сети школ киберспорта. Одна уже год работает в Новосибирске, еще десять должны открыться до конца года в Москве. О том, зачем учить подростков «стрелялкам» и сколько можно на этом заработать, пытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.
Виртуальная учебка
Юрий Аксенов в бизнесе давно. В 2000-х участвовал в развитии сети «Холидей», в последние десять лет занимается ресторанным бизнесом (бары «Пивная арена», переименованные потом в Doski и ResPublica, а также сеть быстрого обслуживания Monty).
Первую школу киберспорта Quazar он открыл в 2019 году в бизнес-центре «СитиЦентр». В проект было вложено больше 5 миллионов рублей, и, как признает сейчас Юрий Аксенов, это было ошибкой. Красивое оформление, престижное место, размах — всё это оказалось неважным для потребителей. Сейчас «Квазар» переехал в более соответствующее концепции место — комплекс «Подземка». Здесь и аренда ниже, и целевая аудитория бывает чаще.
«Квазар» — это не просто компьютерный клуб, как те, которые начали воскресать на волне интереса к сетевым играм лет пять назад. Здесь есть тренеры, психолог, а ученики проводят значительную часть времени так же, как в любой спортивной школе — тренируясь, как бы это смешно ни звучало. Точно так же, как в обычном спорте, для побед здесь нужна точность движений. Вот студенты и занимаются тем, что бросают виртуальные гранаты, прыгают через виртуальные рвы и стреляют по целям.
Стоит это удовольствие 4500 рублей в месяц (это 9 занятий по полтора часа). За эти деньги в Новосибирске можно купить хороший абонемент в фитнес-центр (они уже открываются), курс иностранного языка или еще каких-то занятий, которые явно выглядят более полезными.
Странный новый рынок
Школы киберспорта — сравнительно новое направление. Первая такая структура появилась в Новосибирске лишь в 2018 году. Тогда же «2ГИС» зафиксировал рост количества компьютерных клубов — заведений, которые, казалось, должны были давно исчезнуть с переходом игр в онлайн.
Однако, во-первых, выяснилось, что новые мощные компьютеры, которые могут поддерживать на высоком уровне графику в современных игрушках, далеко не всем по карману. А главное — сетевые игры давно перестали быть просто развлечением. Сегодня это бурно растущий сегмент своеобразного шоу-бизнеса. Крупные турниры привлекают миллионы зрителей, а призовой фонд соревнований мирового уровня может исчисляться десятками миллионов долларов.
В России масштабы пока куда скромнее, но и у нас победители могут заработать несколько сотен тысяч рублей. А для онлайновых турниров более низкого уровня нормальный уровень доходов — 7–10 тысяч рублей на человека. Но для начала, конечно, нужно будет выиграть, говорит тренер «Квазара» Павел Ревердатто.
Аксенову не очень нравится говорить про возможные заработки игроков, потому что он признает — его школа для детей, которых он хочет учить с нуля. То есть, разумеется, из учеников тоже может вырасти какой-нибудь будущий чемпион, но рассчитывать на это изначально точно не стоит. Точно так же, как не стоит ждать от детской футбольной секции того, что ваш ребенок будет зарабатывать хотя бы как игроки «Спартака». Идея предпринимателя состоит в том, что раз уж компьютерные игры стали частью жизни, то нужно попытаться использовать это обстоятельство в бизнесе.
— На наших глазах рождается новая сфера деятельности, которая, скорее всего, скоро заменит многие виды спорта и заберет на себя внимание даже от сериалов. Потому что люди хотят вовлеченности, — говорит Юрий Аксенов.
Решение сосредоточиться на детях создатель «Квазара» объясняет тем, что на низовом уровне пока нет сложившейся системы обучения и организации. То есть налицо классическая ситуация складывающегося рынка, где еще нет сильных конкурентов. Правда, нет и массового спроса. Но создатели школы подбадривают себя социальной значимостью своего проекта и растущей продвинутостью родителей.
— Мы рассчитываем на подростков, у которых родители уже созрели для понимания того, что это не какая-то зараза, а часть жизни. И коли уж ребенок всё равно в этом варится, то неплохо было бы, чтобы за ним присматривал кто-то, кому ребенок будет доверять и кто будет разбираться в том, чем ребенок увлечен, объясняет Павел Ревердатто.
Командный вид спорта
У «Квазара» есть несколько правил. Школа принципиально не занимается онлайн-обучением (хотя это существенно раздвигало бы круг потенциальных клиентов). Причина в том, что одной из основных задач такого рода клубов является социализация. Ребенок должен выйти из комнаты, добраться до школы. Там его будут ждать сверстники и тренер, с которыми он будет общаться живьем, а не через Сеть.
— Тренер нужен не только для того, чтобы научить чему-то в игре. Его задача — в принципе объяснить ребенку, как ему вести себя в этом новом, довольно агрессивном мире. И как показывает практика, позанимавшись немного, дети становятся спокойнее, — говорит Павел Ревердатто.
Второе важное правило школы — здесь тренируют только командные игры. Работа в команде (будь то обычный футбол или кибербои) предполагает взаимную ответственность и самоорганизацию. Ребенок учится выполнять ту роль, которая ему поручена в команде, когда речь идет об игре, и привыкает к ответственности перед коллективом вне её.
— Чтобы команда приняла участие в турнире, ребята должны собраться вместе, им нужно «попинать» друг друга, чтобы никто не пропустил игру из-за того, что человек, например, получил плохие оценки и его родители просто не отпустили, — говорит Юрий Аксенов.
Как ни странно, школа может быть полезна даже для того, чтобы ограничить время, проводимое за играми, потому что здесь всё, как в обычном спорте — нужно часами отрабатывать приемы: прыгать, стрелять, бросать гранаты. Это наглядно демонстрирует, какой большой путь придется пройти, чтобы играть на действительно высоком уровне.
Бросок на Москву
Уверовав в перспективность модели, Юрий Аксёнов планирует теперь открыть в Москве сразу 10 школ, «потому что Москва в 10 раз больше Новосибирска». Первые 7 должны начать работать в сентябре. И уже обосновавшись в столице, «Квазар» планирует попробовать франчайзинговую модель.
Аксёнов хочет построить на базе «Квазара» крупную сеть, которую можно будет масштабировать уже с привлечением неограниченного количества партнеров. Здесь планы ещё более грандиозные — создатели планируют открыть в общей сложности 100 школ по всей России.
Киберспорт — уже третье крупное направление бизнеса для Аксёнова (до этого были ритейл и общепит). О том, чем сейчас занимается бывший руководитель крупнейшего некогда производителя снеков — компании «Сибирский берег» — Александр Ладан, можно прочитать в интервью, которое он дал недавно НГС.