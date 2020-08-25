Экс-совладелец «Холидея» и «Пивной арены» вложил 20 млн в бизнес на детях, которые живут в компьютерных играх

Первую школу киберспорта Quazar он открыл в 2019 году в бизнес-центре «СитиЦентр». В проект было вложено больше 5 миллионов рублей, и, как признает сейчас Юрий Аксенов, это было ошибкой. Красивое оформление, престижное место, размах — всё это оказалось неважным для потребителей. Сейчас «Квазар» переехал в более соответствующее концепции место — комплекс «Подземка». Здесь и аренда ниже, и целевая аудитория бывает чаще.



«Квазар» — это не просто компьютерный клуб, как те, которые начали воскресать на волне интереса к сетевым играм лет пять назад. Здесь есть тренеры, психолог, а ученики проводят значительную часть времени так же, как в любой спортивной школе — тренируясь, как бы это смешно ни звучало. Точно так же, как в обычном спорте, для побед здесь нужна точность движений. Вот студенты и занимаются тем, что бросают виртуальные гранаты, прыгают через виртуальные рвы и стреляют по целям.



Стоит это удовольствие 4500 рублей в месяц (это 9 занятий по полтора часа). За эти деньги в Новосибирске можно купить хороший абонемент в фитнес-центр (они уже открываются), курс иностранного языка или еще каких-то занятий, которые явно выглядят более полезными.

