«Самые трудные клиенты — пьяные женщины в пятницу»: лучшие таксисты Новосибирска о сложных клиентах и ночной работе

В одной из приветственных реплик организаторы конкурса неожиданно вспомнили лохматые годы, когда профессия таксиста была в числе «элитарных», и посетовали на то, что сейчас это хоть и обычная работа, но нужно держать уровень.

Высокий уровень таксиста, отметили представители Минтранса, — это, прежде всего, наличие лицензии. Собственно, популяризация лицензий — это и есть главная причина проводить этот конкурс, отметил начальник управления организации пассажирских перевозок областного Министерства транспорта Андрей Бенимецкий.