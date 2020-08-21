«Самые трудные клиенты — пьяные женщины в пятницу»: лучшие таксисты Новосибирска о сложных клиентах и ночной работе

В Новосибирске прошёл конкурс «Лучший водитель России». Это региональный этап, победитель которого будет отстаивать своё звание на всероссийском этапе в Сочи. Кроме правил дорожного движения, лучшие таксисты должны знать историю города, безупречно выполнять все манёвры на автодроме, резво ставить детское кресло и уметь прокатить на крыше автомобиля стакан с водой. Власти объяснили, что такой конкурс нужен, чтобы популяризировать желание таксистов получить лицензию. Сами таксисты рассказали, что участвуют в конкурсе и по просьбе работодателей, а самое сложное для них — не умение красиво маневрировать, а общение с пассажирами. Корреспондент НГС Анна Богданова побывала на выборах лучшего таксиста. Подробности — в репортаже.
Гладкая площадка с яркой разметкой, красиво расставленные яркие дорожные конусы и сотрудники ГИБДД в масках и перчатках — всё по правилам, прежде всего, конечно, дорожного движения.
В одной из приветственных реплик организаторы конкурса неожиданно вспомнили лохматые годы, когда профессия таксиста была в числе «элитарных», и посетовали на то, что сейчас это хоть и обычная работа, но нужно держать уровень.
Высокий уровень таксиста, отметили представители Минтранса, — это, прежде всего, наличие лицензии. Собственно, популяризация лицензий — это и есть главная причина проводить этот конкурс, отметил начальник управления организации пассажирских перевозок областного Министерства транспорта Андрей Бенимецкий.
В Новосибирской области, признался он, нет статистики, сколько таксистов с лицензией, сколько — без. Но примерная цифра — 10%.
Кроме лицензий (о них чуть позже), есть ещё много требований к участникам. Например, знание истории города.
— Зачем история города? Такси — это лицо города. Встречают гостей Новосибирска на ж/д-вокзале, в аэропорту. Когда везут до места назначения, у многих возникают вопросы — какие здания проезжают, какие улицы, какая история. Если водитель может поддержать разговор, это повышает уровень предоставления услуги, — объяснил требование Андрей Бенимецкий.
По словам организаторов конкурса, на федеральном этапе есть ещё и творческий конкурс — стендап например.
— Для того чтобы развеять миф, что водители такси умеют только рулить. Мы хотим показать, что водители такси достаточно образованные, умные, интересные люди, интересные собеседники, — подчеркнула руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Татьяна Зарецкая.
А вот тестирования на вежливость в конкурсе почему-то нет, хотя ясно же, что это тоже говорит о качестве поездки. В прошлом году, говорит Татьяна Зарецкая, было испытание из этой серии — таксисту нужно было правильно помочь пассажиру сесть, погрузить багаж. Будет ли что-то подобное в этом году, пока неизвестно — организаторы решили устроить участникам конкурса сюрприз, поэтому не раскрывают секретов.
В практическом конкурсе нужно было выполнить все манёвры на площадке за 4 минуты. Участники рассекали на чешской Shkoda Octavia с автоматической коробкой передач. Как объяснили организаторы, был ещё «Солярис» на механике, но «Шкода» оказалась посвежее, поэтому взяли её.
Правильно припарковаться в «карман», филигранно показать «змейку», установить детское автокресло в машине, и кульминация зрелища — провезти полный стакан воды на крыше автомобиля, не пролив ни капли. Стакан —
Наталья Сафиулина — единственная женщина, участвовавшая в конкурсе на звание лучшего таксиста. В прошлом году она победила и поехала на всероссийский этап в Сочи, где заняла
— Я всегда участвую в мероприятиях, которые связаны с вождением, кроме дрифта — рассказала Наталья. — Потому что здесь, например, автомобиль предоставляет организатор конкурса. А в дрифте в основном все на своих. У меня «Лада-Гранта» на механике.
Водительский стаж у Натальи —
— Я работала бухгалтером. Потом стала подрабатывать в такси, затем ушла в декрет. Из декрета в бухгалтерию я уже просто не вернулась, — объяснила Наталья смену профессии. — Нравится свобода действий, нет привязанности к рабочему месту. Можно совмещать работу со своими личными делами, выходить в удобную смену, в удобное время, в отличие от расписания 5 через 2.
На кофте участницы надписано «follow your heart» (следуйте за своим сердцем). На вопрос об опасности профессии Наталья лишь пожимает плечами.
— Вот говорят: «Это же небезопасно». Но опять же — грабят киоски, аптеки — тоже небезопасно. Ты не всегда знаешь, где тебя подстерегает опасность. Да, профессия в группе риска, но есть много рискованных профессий, — рассуждает она. Работает Наталья в основном ночью, потому что днём жарко и пробки.
Несколько участников конкурса на вопрос, зачем им все эти конкурсы, ответили непосредственно: «Начальник заставил» или «Почему нет, весело». Несколько человек признались, что «все эти дела» (мастерство вождения) — в городе вряд ли пригодятся, главное умение — общаться с пассажирами.
— Один раз в морду дал, и всё, — смеётся участник Артём Дробков, отвечая на вопрос о том, как быть с пьяными. — Вообще психологически сложно. Были ситуации, когда порезать хотели. Куртку вот рвали.
Участник Сергей Журавлёвский назвал работу таксиста не тяжёлой, а средней. В день можно заработать максимум
— Одинокие пьяные женщины в пятницу — это самые трудные клиенты, — разоткровенничался таксист. — И распутные, и всякие разные. Им пьяным вообще ничего не страшно.
Победителя определили по количеству набранных баллов. Первое место занял Алексей Черников, который признался в том, что любит выигрывать и соревноваться. Теперь он едет в Сочи бороться за звание лучшего таксиста страны. Второе место досталось Наталье Сафиулиной. Третьим стал Андрей Василенко.
— В конкурсе мы определим, как я люблю говорить, первого среди равных, — отметил Андрей Бенимецкий. Представитель Минтранса напомнил, что основной посыл конкурса — популяризация лицензий, которые должны получать таксисты. Чтобы её получить, нужно зарегистрировать себя как юрлицо в налоговой и за саму лицензию заплатить
Чтобы мотивировать таксистов получить лицензию, им обещают сделать разрешение бесплатно ставить машину на платные парковки, в том числе возле аэропорта Толмачёво. А также ведут переговоры с ГИБДД, чтобы таксистам с лицензией можно было выезжать на выделенную полосу движения и не платить штраф. То есть, прежде чем выписывать штраф, посмотрят, есть ли он в реестре такси. Если есть — штраф выписывать не будут. Во всяком случае, такая перспектива сейчас обсуждается, подчеркнул Бенимецкий.
Пока большинство таксистов работает без лицензий. По словам начальника управления пассажирскими перевозками, власти регулярно проводят рейды, хотя ОБЭП не проявляет большого энтузиазма. Максимум, что светит нелегалу, — штраф за незаконную предпринимательскую деятельность до
— Российское законодательство построено на таком уровне, что чем ты меньше легализован, тем меньше ты должен кому-то. К сожалению, это так, — откровенно рассуждает Бенимецкий. — Есть обязанность иметь разрешение, но не ответственность за его отсутствие.
Для пассажиров, подчеркнул он, наличие лицензии значит, что водитель гарантированно прошёл медика, а машина — техосмотр перед выходом на линию. Кроме того, есть «след» — водителя можно отследить в случае криминального развития событий.
Хотя в истории поездок «Яндекса» также есть имя, фамилия водителя и номер машины. Кстати, в ближайшее время, отметил Андрей Бенимецкий, власти ждут вступления в силу закона, который будет регулировать деятельность агрегаторов такси.
— Сейчас у агрегаторов нет юридического статуса вообще. Это продавец информационных услуг. Они продают информацию о том, что кому-то нужно куда-то уехать. То есть все картинки на машинах — это договор рекламы поставщика информационных услуг. Ни одна машина к «Яндексу» отношения не имеет, — подчеркнул представитель Минтранса.
Кстати, сам Андрей Бенимецкий признался, что практически не ездит на такси, разве что в аэропорт. И счастлив, потому что работа и дом находятся по линии метро и есть возможность пользоваться этим видом общественного транспорта.
После окончания мероприятия корреспондент открыла приложение «Яндекс» — на вызов приехал водитель по имени Марат. Про лицензию Марат ответил утвердительно, даже не моргнув глазом (хотя не факт — водитель был в тёмных очках). Проверить наличие лицензии у таксиста можно по номеру автомобиля на сайте Минтранса. «По данному вопросу нет результатов», — ответила база на запрос о номере машины Марата. Шока это не вызвало, да и времени переживать особо не было, так как водитель домчал до метро очень быстро, объехав все пробки по каким-то неведомым дорожкам, мимо уютных магазинчиков и усеянных колёсными клумбами тихих двориков.
Что ещё почитать про таксистов
«Ты таксист, значит — никто»: 8 привычек пассажиров, которые бесят водителей.
Будто слона пытаемся провезти, а не ребёнка: 7 историй от возмущённых пассажиров (их ответ таксистам).
«Вези меня, Лионель!»: названы самые популярные имена среди таксистов Новосибирска.