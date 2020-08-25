Новосибирцы не пускают мэрию отремонтировать двор у «Березовой рощи» — как люди бросались под технику

Жильцам 9-этажного дома по улице Кошурникова, 16 муниципальные власти решили благоустроить двор в рамках программы «Формирование современной городской среды» за счёт самих жильцов. И, как утверждают жильцы, без их согласия. Счёт был выставлен почти на полмиллиона рублей. Когда во двор приехала строительная техника, люди буквально бросались, чтобы остановить работы. В конфликте разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Как бесплатный двор превратился в платный
Как рассказали корреспонденту НГС жители дома, всё началось в 2018 году, когда их девятиэтажка по улице Кошурникова, 16 попала в бесплатную для жильцов муниципальную программу по развитию дворов «Формирование современной городской среды». В 2018 году, утверждают жильцы, им даже выделили на благоустройство около 350 тысяч рублей, но потрачена была седьмая часть: на два тренажёра и лавочку. Остальные деньги, уверены жильцы, куда-то пропали, а куда — в мэрии не могут им ответить.
— Нам надо было сделать асфальт на придомовой территории. К нам в 2018 году приезжали из мэрии, мы показывали двор, и нас включили в эту программу. И прислали нам ответ, что в 2021 году нам сделают асфальт, и всё нормально будет. Но 14 декабря 2019 года мы узнаём, что у нас, оказывается, было заочное голосование, на котором мы из бесплатной программы «Комфортная среда» вышли, а вошли в платную программу по формированию городской среды. И с нас стали собирать деньги: по 5 рублей с квадратного метра [жилья каждого собственника], — возмущённо рассказала жительница дома, не пожелавшая раскрывать свое имя.
После того, как жильцы узнали, что их обязывают оплачивать то, что раньше было бесплатным, они стали требовать объяснений от городских властей. Недовольные жильцы написали жалобы в различные инстанции: мэрию, лично мэру, в администрацию Дзержинского района, в Заксобрание, депутатам горсовета. В июне 2020 года из департамента энергетики и ЖКХ мэрии жильцам пришёл ответ, что платный проект приостановлен для дальнейшего разбирательства.
— Когда мы добились, чтобы нам показали проект, что они собираются делать, мы конкретно сказали, что против этого проекта, за него не голосовали и никаких процедур проведено не было, — пояснила жительница дома по улице Кошурникова, 16.
Более того, утверждают жильцы, была подделана подпись старшей дома Аллы Машинцевой на утверждённом проекте реконструкции двора. Это же корреспонденту НГС подтвердила и сама Машинцева: женщина заявила, что не ставила там подпись, и по этому поводу подала заявление в прокуратуру.
Что хотят сделать и за что придётся платить
По бесплатному проекту, который был одобрен жильцами, предполагались незначительные преобразования двора. В рамках платного проекта всё стало масштабнее: собираются расширить и заасфальтировать проезжую часть, поставить несколько скамеек, урны, детские качели, спортивные тренажёры.
— Три лавочки превратились в 12 парковых скамеек: и если лавочка стоила, допустим, 1800 рублей, то одна парковая скамейка — 12 тысяч. Три урны превратились в десять. И стоят уже 3000, а не 800 рублей. Пишут ещё про два спортивных снаряда, которые у нас уже стоят во дворе. Появились ограждения. И в итоге изначальная сумма в 1 миллион 600 тысяч, от которой 20% должны заплатить жители, в окончательном проекте превратилась в 3 миллиона 444 тысячи с копейками. При этом уменьшили придомовую территорию в пользу пристройки к дому с федеральным учреждением, — рассказала жительница дома.
Противники окончательного проекта в главном выступают против расширения проезжей части, которая «съедает» часть газона и предполагает снос зелёных насаждений, уменьшения придомовой территории и ряда деталей, которые связаны с благоустройством игровой площадки.
Рано утром 18 августа во двор дома приехала строительная техника, и начались работы. Жильцы остановили технику, буквально кинувшись под колёса, вызвали полицию и написали заявление на незаконное, по их мнению, мероприятие. В конфликт вмешались прибывшие сотрудники мэрии: на защитников двора тоже было написано заявление о препятствовании ремонту. На следующий день работы начались вновь и уже не останавливались.
Подрядчиком, утверждают жители дома, выступило само ЖЭУ-31, которое относится к УК «Дзержинец». В подтверждение своих слов жильцы предоставили бюллетень для голосования по данному проекту, где подрядчиком указана именно эта организация: ООО «Участок жилищного хозяйства № 31», а также показали вотсап-чат жителей дома, куда писал сам директор ЖЭУ Алексей Дементьев. Копии всех документов имеются в распоряжении редакции.
Сам Дементьев так и не смог объяснить корреспонденту НГС, имеет ли он отношение к проекту: сначала он согласился с тем, что общался с жильцами на эти темы, потом стал это отрицать, а в конце разговора заметил, что не будет комментировать вообще. В договоре на выполнение работы, который позднее появился в редакции НГС, подрядчиком числилась строительная компания «ПЛЮС» с директором Ибишевым Ровшаном Едияром оглы. В системе «Контур.Фокус» эта компания фигурирует в числе тех, кто регулярно выигрывает муниципальные тендеры на благоустройство дворов и замену поребриков.
Почему часть жильцов за платный проект
Жительница дома Ирина Петренко — защитница последней версии проекта реконструкции двора. Она утверждает, что против платного комфорта выступает меньшая часть жильцов. Петренко говорит, что являлась инициатором собрания собственников, где большинство якобы проголосовало за платный проект. Противоположная сторона заявляет, что такого собрания не было, а все документы были сделаны задним числом.
— Изначальная программа, которая бесплатная, я понимаю, в своё время переросла… Не переросла, а появились новые условия. Это нам сказали в мэрии. Нам сказали, что эта программа подразумевает наше участие: нам меняют асфальтовое покрытие полностью бесплатно, бесплатно ставят лавочки и урны. Но в этой программе мы можем поучаствовать, если поучаствуем своими денежными средствами в дополнительном перечне. А в дополнительный перечень входит: установка тренажёров, детских качелей и расширение проезжей части на метр для расширения парковки, — пояснила Ирина Петренко.
Правда, потом женщина призналась, что тренажёры у них уже стоят, как и детский городок, и качели. Но качели — в аварийном состоянии. По словам Петренко, получалось, что в платную часть проекта в итоге вошло: установка новых качелей, перенос тренажёров на другое место и некоторая реконструкция детского городка.
— Мы ещё хотели в платную часть включить выравнивание всего двора, он у нас бугристый, но этого не будет. И решили, что неиспользованные деньги по этой программе перенесём на дальнейший текущий ремонт в доме. Сегодня я видела смету на 29 июля, там стояла цифра в 2 миллиона с копейками, — сообщила Петренко.
Что говорят в мэрии
Консультант отдела благоустройства департамента энергетики и ЖКХ мэрии Александр Антонов работал с документами именно по этому вопросу. Чиновник пояснил корреспонденту НГС, что муниципальная программа изначально была бесплатной, но позднее правительство России решило: жильцы домов должны участвовать в таких программах материально.
— Бесплатно идут: урны, скамейки, ремонт проезда. Это тот минимальный перечень работ. Остальное — софинансирование, решение по которому принимают уже собственники. И думают, что хотят на своей территории: детский игровой комплекс, парковки или что-то ещё, — сообщил Антонов.
По словам Антонова, очередь до дома на Кошурникова в рамках такой программы дошла только в 2020 году, когда бесплатного благоустройства дворов уже не осталось. Бесплатным по так называемой «упрощёнке» сейчас остался лишь ремонт проездов, парковок, тротуаров и т. п. Назвать точные цифры расходов, которые понесут в итоге жильцы, сотрудник мэрии оперативно не смог, а при обращении позднее заметил, что сильно занят, и повесил трубку.
Ответ на запрос в мэрию о реконструкции двора и пропавших, по мнению жильцов, 300 тысячах редакция НГС не получила на момент публикации статьи. Попытаться разобраться в ситуации жителям дома пообещал депутат горсовета Игорь Салов, к которому жильцы пришли в надежде разрешить конфликт.
— Я сейчас скажу несколько фраз, а вы между строк прочитаете. Если бы сейчас не выборы, я бы вашу проблему решил, а сейчас я её решить не могу, — заметил по поводу пропавших денег депутат горсовета Игорь Салов на встрече с жильцами.
20 августа на доме по улице Кошурникова, 16 появилось объявление, что строительные работы приостановлены на неопределённый срок из-за жителей, недовольных проектом реконструкции. Несколько человек не стали убирать из двора свои автомобили, тем самым мешая спецтехнике. «При отрицательном решении дом "выкинут" из программы, и восстанавливать двор придётся собственными силами», — грозно заканчивалось объявление.
В ноябре 2019 года НГС рассказал, что Новосибирск получил метку «неблагополучный» в рейтинге комфортных городов-миллионников. Позже жители рассказали НГС, почему действительно считают город некомфортным.