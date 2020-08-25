Новосибирцы не пускают мэрию отремонтировать двор у «Березовой рощи» — как люди бросались под технику

Жильцам 9-этажного дома по улице Кошурникова, 16 муниципальные власти решили благоустроить двор в рамках программы «Формирование современной городской среды» за счёт самих жильцов. И, как утверждают жильцы, без их согласия. Счёт был выставлен почти на полмиллиона рублей. Когда во двор приехала строительная техника, люди буквально бросались, чтобы остановить работы. В конфликте разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.



Как бесплатный двор превратился в платный



Как рассказали корреспонденту НГС жители дома, всё началось в 2018 году, когда их девятиэтажка по улице Кошурникова, 16 попала в бесплатную для жильцов муниципальную программу по развитию дворов «Формирование современной городской среды». В 2018 году, утверждают жильцы, им даже выделили на благоустройство около 350 тысяч рублей, но потрачена была седьмая часть: на два тренажёра и лавочку. Остальные деньги, уверены жильцы, куда-то пропали, а куда — в мэрии не могут им ответить.

