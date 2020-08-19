За отпуск в России начинают платить. Рассказываем, как получить кешбэк от государства

Размер возврата зависит от стоимости путешествия — общей цены турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок отдыха.



Туры от 25 000 до 49 999,99 рубля — возврат 5000 рублей ;

до — возврат ; туры от 50 000 до 74 999,99 рубля — возврат 10 000 рублей ;



до — возврат ; туры от 75 000 рублей — возврат 15 000 рублей .





Период проживания должен быть не менее четырех ночей.



Кешбэка не будет, если вы потратили на путешествие меньше 25 тысяч рублей. Тур должен быть оплачен полностью одним платежом.



Возврат начисляется как при покупке готовых туров, так и в случае, когда вы едете в путешествие своим ходом и бронируете отель. Полный список туров и гостиниц, которые участвуют в программе, есть на сайте Мирпутешествий.рф.

