За отпуск в России начинают платить. Рассказываем, как получить кешбэк от государства

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За какие покупки можно получить возврат?
- За туристические пакеты у туроператоров: транспорт (перелет, железнодорожный проезд или автобусный проезд) и проживание от четырех ночей;
- круизные туры от пяти дней (четырех ночей) по рекам и морям страны;
- железнодорожные туры с ночевками в поезде и/или отелях;
- проживание в классифицированных гостиницах от пяти дней (четырех ночей).
Возврат выплачивается при покупке на сайтах партнеров, участвующих в программе. Их список вы найдете на портале Мирпутешествий.рф.
Если вы уже вернулись из отпуска, на возврат можете не рассчитывать — предложение действует только в определенный период: с 21 августа по 20 декабря.
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Куда можно купить путешествие с кешбэком?
Вы получите государственную субсидию за все путешествия, куда бы ни поехали с 21 августа по 20 декабря. Но есть один нюанс. На семь популярных направлений предложение действует только с 1 октября. Вот они:
- Алтайский край и Республика Алтай;
- Калининградская область;
- Республика Крым и Севастополь;
- Краснодарский край;
- Ставропольский край.
Важный момент: путешествие должно закончиться до 31 декабря 2020 года.
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Какую сумму возврата начислят за поездку?
Размер возврата зависит от стоимости путешествия — общей цены турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок отдыха.
- Туры от
25 000до 49 999,99 рубля— возврат 5000 рублей;
- туры от
50 000до 74 999,99 рубля— возврат 10 000 рублей;
- туры от
75 000 рублей— возврат 15 000 рублей.
Период проживания должен быть не менее четырех ночей.
Кешбэка не будет, если вы потратили на путешествие меньше
Возврат начисляется как при покупке готовых туров, так и в случае, когда вы едете в путешествие своим ходом и бронируете отель. Полный список туров и гостиниц, которые участвуют в программе, есть на сайте Мирпутешествий.рф.
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Как получить возврат за покупку тура или проживания в гостинице?
Главное, что у вас должно быть, чтобы получить компенсацию, это карта «Мир». Порядок выплат устроен так, что правительство может отплатить вам только через эту систему. Банки-партнеры оформляют и выпускают такие карты бесплатно, но все-таки уточните на месте условия обслуживания. Для получения нужен паспорт.
Уже есть карта? Регистрируйтесь на сайте Privetmir.ru и укажите номер вашего «мирового» пластика. Оплатите поездку зарегистрированной картой с 21 по
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Могу ли я купить несколько туров или предложений отелей?
Да, но возврат по каждой карте «Мир» начисляется только один раз. Чтобы получить кешбэк с каждого тура, вам понадобится несколько карточек. Лимит — три карты на человека. Субсидия начисляется в срок до пяти рабочих дней с момента оплаты.
Кстати, расплатиться за путешествие наличными в рамках программы нельзя.
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А если я решу отменить поездку?
Отказались от поездки — оформляйте отмену покупки. Если к этому моменту вы уже получили кешбэк, вам на карту «Мир» придет потраченная сумма, из которой автоматически удержат субсидию.
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Что делать, если возврат не пришел?
Проверьте информацию о начислении возврата в личном кабинете на сайте Privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге.
Если с момента покупки прошло более пяти рабочих дней, обратитесь в службу поддержки держателей карт «Мир» по телефону
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Как избежать мошенничества?
Авторы программы предусмотрели, что на государственной субсидии захотят нажиться мошенники, и предлагают соблюдать простые правила, чтобы не попасться на их удочку.
Оплачивайте поездки только на тех сайтах, ссылки на которые размещены на официальной странице программы.
Не переходите по незнакомым ссылкам. Если в социальных сетях или на других сайтах вы увидите рекламу тура с очень заманчивой ценой и моментальными выплатами — скорее всего, это мошенники.
Если вам звонят с неизвестного номера и обещают вернуть деньги за отдых или предлагают оплатить путевку, а также спрашивают данные карты — не продолжайте разговор. Организаторы программы никогда не попросят назвать данные карты. Их нельзя разглашать даже сотрудникам банков.
Если вам на почту пришло неожиданное письмо со ссылкой на покупку билетов или получение возврата, будьте внимательны: это может быть мошеннический сайт.
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