7 знаменитостей в Новосибирске. Кто приехал на бронированном поезде, а ради кого забирались на крыши

Несмотря на то, что Новосибирск находится далеко от мировых столиц, в наш город приезжали десятки высокопоставленных гостей, которых толпами встречали на улицах. В разные годы к нам приезжали космонавты, лидеры европейских и азиатских государств и гости из США. Журналист НГС Алина Каур решила вспомнить, какие известные люди приезжали в Новосибирск и что они здесь делали.
Шарль де Голль — 1966 год
Президент Франции прилетел в Новосибирск 23 июня 1966 года. Его встречал весь город — люди забирались на крыши, чтобы увидеть знаменитого генерала. Кадры, снятые во время визита французского президента в советский Новосибирск, попали на видеозапись.
Нил Армстронг — 1970 год
Американский астронавт, первым ступивший на поверхность Луны, — Нил Армстронг прибыл в Новосибирск вместе с двумя другими советскими космонавтами, Георгием Береговым и Константином Феоктистовым. Он побывал в Академгородке спустя почти год после своего легендарного полёта — 30 мая 1970 года.
Во время визита Лаврентьев пригласил Армстронга и других советских космонавтов на борт яхты «Факел» и показал им наше Обское водохранилище. Как рассказывается на сайте Nasa, в день визита космонавтов в Новосибирск в городе была пасмурная погода.
— Несмотря на пасмурность, группа наслаждалась прекрасным пикником в сельской местности, а Армстронг продемонстрировал свои кулинарные таланты и приготовил котелок ухи, — сообщается на их сайте.
Существует также легенда, что во время визита в Новосибирск американский астронавт взял пригоршню земли у дома Юрия Кондратюка, одного из основоположников космонавтики, — на Советской, 24. В начале XX века Юрий Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. А эти расчёты были использованы американцами при создании лунной программы. Но доказательств того, взял ли Нил Армстронг пригоршню земли, — нет.
Хосе Лопес Портильо — 1978 год
Президент Мексиканских Соединённых Штатов Хосе Лопес Портильо посетил Академгородок 22 мая 1978 года. Во время визита он осмотрел Новосибирский геологический музей.
Хилари Клинтон — 1997 год
Бывшая первая леди США — Хилари Клинтон побывала в Академгородке 16 ноябре 1997 года. Она была в нашем городе проездом во время рабочей поездки по России и Средней Азии, в которой она позиционировала себя как будущего сенатора.
— По просьбе президента США Билла Клинтона и Госдепартамента США первая леди США Хиллари Клинтон с 10 по 18 ноября 1997 года нанесла визиты в Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Россию и Украину. Как следовало из заявления Белого Дома, супруга президента США совершала поездку по этим регионам, чтобы продемонстрировать поддержку посещаемых стран и взятого ими курса реформ Соединенными Штатами, — рассказывается на сайте отделения ГПНТБ СО РАН.
Джордж Сорос — 1997 год
Джордж Сорос — американский трейдер, финансист и инвестор, входящий в список 30 самых богатых людей планеты. Миллиардер побывал в Академгородке 15 октября 1997 года. Поездка американца включала открытие первого в Новосибирске школьного интернет-класса в лицее № 130 и встречу с руководством СО РАН.
Александр Лукашенко — 1998 год
Президент Беларуси приехал 24 февраля. Визит был неофициальным, Лукашенко возвращался из Японии.
В Академгородке Лукашенко договорился с учеными об обмене делегациями для установления делового сотрудничества в научно-технической области, а затем выступил в Доме ученых. Президент Беларуси был, как всегда, эмоционален.
— Тысячный зал не вместил всех желающих послушать высокого гостя. Сотни людей слушали радиотрансляцию в фойе Дома ученых. В своем выступлении глава Беларуси постарался осветить все аспекты внутренней и внешней политики своей страны, достижения и проблемы сегодняшнего дня, — писали тогда журналисты.
Ким Чен Ир — 2001 год
В 2001 году в Новосибирск въехал бронированный поезд, который привёз Великого руководителя КНДР Ким Чен Ира.
— Во время торжественного субботнего обеда в Доме учёных Ким Чен Ир провозгласил тост за красивых сибирских женщин и отметил, что сибирская водка ему понравилась больше, чем та, которой его угощали в Москве и Санкт-Петербурге, — писали тогда журналисты.
После обеда Ким Чен Ир нарушил намеченный для него план и спустился в городское метро на станцию «Площадь Ленина», где пообщался с пассажирами, которых такая встреча очень удивила. В 2019 году в переходе станции метро повесили мемориальную табличку в честь визита Ким Чен Ира в 2001 году. Кроме представителей мэрии на церемонию открытия приехали северокорейские дипломаты.
Посмотрите уникальную видеохронику визита Никиты Хрущёва в Новосибирск в шестидесятых — на кадрах первый секретарь ЦК КПСС аплодирует артистам Оперного театра.
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Вы встречали этих знаменитостей во время их визита в Новосибирск? Сидели на крыше ради Шарля де Голля? Обслуживали бронированный поезд Ким Чен Ира? Или, может быть, вы общались с Хиллари Клинтон или Нилом Армстронгом? У вас есть совместные фотографии с ними? Напишите об этом нашему корреспонденту Алине Каур — a.kaur@iportal.ru