7 знаменитостей в Новосибирске. Кто приехал на бронированном поезде, а ради кого забирались на крыши

Несмотря на то, что Новосибирск находится далеко от мировых столиц, в наш город приезжали десятки высокопоставленных гостей, которых толпами встречали на улицах. В разные годы к нам приезжали космонавты, лидеры европейских и азиатских государств и гости из США. Журналист НГС Алина Каур решила вспомнить, какие известные люди приезжали в Новосибирск и что они здесь делали.

Шарль де Голль — 1966 год



Президент Франции прилетел в Новосибирск 23 июня 1966 года. Его встречал весь город — люди забирались на крыши, чтобы увидеть знаменитого генерала. Кадры, снятые во время визита французского президента в советский Новосибирск, попали на видеозапись.