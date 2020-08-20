Давили и давить будем. Место в Новосибирске, где водители плюют на светофор и едут прямо на пешеходов

Продолжаем вместе с читателями НГС искать проблемные места в улично-дорожной сети Новосибирска, где водители массово нарушают ПДД. Мы уже рассказывали, как автомобилисты ездят под «кирпич» на односторонней улице и объезжают пробку по запрещенному ряду. Теперь разбираемся с пешеходным переходом, где водители едут прямо на людей, переходящих дорогу на свой зеленый. Подробности — в материале НГС.
Улица Богдана Хмельницкого, остановка «Завод Химконцентратов». Для пешеходов здесь обустроен переход и установлен светофор — большое количество людей высаживается из автобусов и идет в сторону НЗХК.
Секция светофора, тормозящая поток транспорта со стороны Тайгинской, стоит на некотором удалении от зебры — около 20 метров. Автомобили, которые проезжают под мигающий зеленый или желтый, попадают на зебру, уже когда для пешеходов горит их зеленый свет.
— Если ехать в сторону остановки «Учительской», водители массово едут, не пропуская пешеходов, которым горит зеленый сигнал светофора. Светофор для водителей отдален от пешеходного перехода. Водители, проехав светофор (чаще на желтый свет), не обращают внимание на зеленый сигнал пешеходного перехода и считают, что их должны пропустить пешеходы. Пешеходы идут на разрешенный зеленый свет. Каждое утро возникает очень опасная ситуация, — пишут наши читатели.
Действительно, люди ступают на зебру, а в этот момент перед их носом проскакивают водители, которые даже не задумываются, что пешеходам горит разрешающий сигнал светофора. Людей много, вполне вероятно, что кого-то могут задеть или даже сбить.
Решением проблемы могла бы стать перенастройка светофорного объекта — включение красного света для машин существенно раньше, чем загорается зеленый для пешеходов. Ну и водителям в очередной раз стоит быть осторожней, не проскакивать на желтый свет и не испытывать судьбу.