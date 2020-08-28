Властелин пломбира: чем занимается создатель «Инмарко», сумевший продать компанию за миллионы долларов

Первые шаги в бизнесе Докина тоже были нетривиальными. В 1989 году он попал в Данию на экологическую конференцию и там познакомился с местными предпринимателями, которые искали способы снизить стоимость изготовления ветряных установок. Конкретно их интересовала огромная шестерёнка (с её помощью ветряк может поворачиваться вслед за изменением направления ветра). В Европе такие шестерёнки делать было безумно дорого, и датчане решили поискать подрядчиков в СССР на… заводах, которые делают танки (там используется похожий механизм при повороте башни). Сейчас это звучит дико, но интернациональная команда действительно поехала на танковые заводы. Тогда они уже стояли без заказов и были рады любой работе. Из затеи, правда, ничего не вышло — завод не мог взять маленький заказ, а купить сразу сотни таких шестеренок датчане были не готовы.

Первые ларьки с мороженым

По корпоративной легенде, история «Инмарко» началась зимой 1992 года, когда один из будущих учредителей компании не смог купить стаканчик пломбира у бабушки, торговавшей им около ЦУМа на улице из деревянного ящика. Мороженое просто закончилось, и, как выяснилось из разговора, чтобы его привезти, бабушке нужно было самой ехать на Хладокомбинат (тот, что на левом берегу) на общественном транспорте. Никакой системы централизованного снабжения точек товаром ещё просто не существовало.

