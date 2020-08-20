После карантина новосибирцы ринулись за дачами и квартирами — как подскочили цены

Скупают даже дорогое

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» к концу лета отметили рост спроса на недвижимость, в частности, на комнаты.



— В начале карантина россияне вынуждено поставили на паузу все свои планы в сфере недвижимости, но с мая на рынок начал влиять фактор отложенного спроса, — заметили в сервисе.



В целом по России комнаты оказались востребованы потому, что карантин сильно пошатнул благосостояние и покупательскую способность граждан, и отдельная квартира стала менее доступной. При этом потребность в жилье не снизилась, а комнаты оказались наиболее бюджетной альтернативой.



При этом цены на комнаты, подсчитали эксперты, изменились незначительно и в Новосибирске, например, по сравнению с маем даже упали на 2,6%.



Впрочем, новосибирские эксперты ажиотажного спроса на комнаты не заметили. Руководитель Заельцовского офиса АН «Квадротека» Владимир Вольперт считает, что он держится на прежнем уровне даже с учётом отложенного спроса.



— Отложенный спрос сейчас действительно есть. Это наблюдалось уже в конце июня — в июле, — рассказал Владимир Вольперт. — Но сегодня всё-таки в приоритете отдельное жильё, пускай даже совсем маленькое, но своё, где нет соседей, которые с тобой пользуются совместными площадями. Сегодня комнаты — не тот рынок, о котором можно говорить.

