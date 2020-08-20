После карантина новосибирцы ринулись за дачами и квартирами — как подскочили цены

В Новосибирске подскочили цены на квартиры у метро и дачи
Это лето в Новосибирске совсем нетипичное: аномально тёплое (и даже жаркое), аномально людное из-за пандемии и закрытых границ и аномально активное, если говорить о рынке недвижимости. По мнению экспертов, всему виной спрос, который горожане не могли реализовать весной, и он отложился на лето. Но они также отмечают, что этому немало поспособствовали власти. Какое жильё массово скупали новосибирцы этим летом, как из-за этого подскочили цены и стоит ли ждать отката к концу года, выяснила Лиза Пичугина.
Скупают даже дорогое
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» к концу лета отметили рост спроса на недвижимость, в частности, на комнаты.
— В начале карантина россияне вынуждено поставили на паузу все свои планы в сфере недвижимости, но с мая на рынок начал влиять фактор отложенного спроса, — заметили в сервисе.
В целом по России комнаты оказались востребованы потому, что карантин сильно пошатнул благосостояние и покупательскую способность граждан, и отдельная квартира стала менее доступной. При этом потребность в жилье не снизилась, а комнаты оказались наиболее бюджетной альтернативой.
При этом цены на комнаты, подсчитали эксперты, изменились незначительно и в Новосибирске, например, по сравнению с маем даже упали на 2,6%.
Впрочем, новосибирские эксперты ажиотажного спроса на комнаты не заметили. Руководитель Заельцовского офиса АН «Квадротека» Владимир Вольперт считает, что он держится на прежнем уровне даже с учётом отложенного спроса.
— Отложенный спрос сейчас действительно есть. Это наблюдалось уже в конце июня — в июле, — рассказал Владимир Вольперт. — Но сегодня всё-таки в приоритете отдельное жильё, пускай даже совсем маленькое, но своё, где нет соседей, которые с тобой пользуются совместными площадями. Сегодня комнаты — не тот рынок, о котором можно говорить.
По наблюдениям эксперта, наибольший спрос приходится традиционно на квартиры стоимостью до
— Сделки проходят, стало больше сделок даже дороже
Специалист по недвижимости АН «Этажи» Роман Петренко говорит, что какого-то серьёзного затишья на рынке из-за пандемии этим летом не заметил.
— В марте были очереди в МФЦ, потом мы посидели апрель — и понеслось. И всё лето так, — говорит он.
По данным директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, в июле средняя цена на готовые квартиры составила
Сбежать из города, сбежать в новьё
Небывалая активность, по наблюдениям Романа Петренко, была на загородном рынке: из-за невозможности уехать далеко, новосибирцы стремились хотя бы за город, и продажи дач выросли в два-три раза. Вслед за спросом подскочили и цены: если раньше среднюю дачу можно было купить за 300–500 тысяч, то этим летом она стоила уже до полутора миллионов.
Другой очень активный рынок — новостройки. Их этим летом «греет» ипотека: льготная на комфортное жильё и сельская, по которой оказалось возможным купить даже квартиру в дорогих многоэтажных домах в пригороде.
— В этом году новостройки более активны, это чувствуется. Льготная ипотека очень греет рынок, и у нас есть много примеров, когда клиенты между вторичным рынком и новостройкой выбирают новостройки, потому что, если у них ипотека, на новостройки есть льгота и платёж ниже, — поясняет Владимир Вольперт.
При этом Роман Петренко заметил, что застройщики поставили покупателей в довольно жёсткие рамки, особенно если они не хотят уезжать на окраину Новосибирска. Например, следствием госполитики стало достаточно большое число семей с двумя и больше детьми, которые хотели бы расширить жильё, но в планировках новостроек преобладают трёшки-студии, а полноценную просторную трёхкомнатную и тем более четырёхкомнатную квартиру найти оказалось непросто.
На рынке всё спокойно
О перспективах рынка до конца года эксперты говорят в целом оптимистично. Единственное предостережение — это завершение действия программы льготной ипотеки, которая ограничена до 1 ноября. Если программу не продлят, возможен небольшой откат, но Роман Петренко в это не очень верит: строительное лобби сегодня достаточно сильно, и если программу не продлят, то, вероятно, придумают новую.
— Застройщики в ловушке [эскроу-счетов и прочего], им надо выкручиваться, и они лоббируют все эти госпрограммы. Но цены у них идут выше 100 тысяч за квадратный метр, и это пугает, — признался Петренко. — Мы ожидаем [отката] только на следующий год. Если доллар качнётся — а сейчас сильно качается вокруг нас всё, — недвижимость сильно потеряет.
Владимир Вольперт согласился, что пока причин для спада нет, хотя и заметил, что исключать влияние внешних факторов не стоит: коронавируса весной тоже никто не ждал.
Рост цен на квартиры эксперты предсказывали ещё осенью, когда банки начали один за другим снижать ставки по ипотеке. При этом низких ставок ждут уже давно, а прошлым летом новосибирцы даже перестали брать кредиты в ожидании более доступной ипотеки.