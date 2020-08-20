Разоренные магазины: банкротящийся «Холидей» и ещё 4 крупных ритейлера, которые были лидерами и всё потеряли

Обе сети были созданы колоритным предпринимателем Эдуардом Кожемякиным, который торговал алкоголем ещё с начала 90-х. Не знакомых с ним людей с менее ярким прошлым он частенько шокировал своей манерой заваривать сразу по пять пакетиков чая. Строго говоря, созданные им ещё в конце 90-х «Крепость» (алкгоголь) и «Копилка» (продукты) были, в принципе, первыми заметными новосибирскими сетевыми проектами. Ещё не было ни «Холидея», ни «Гиганта», а небольшие магазины Кожемякина с водкой и закуской уже расползлись по всему городу. В начале 2000-х «Копилка» была заменена на более солидный «Квартал», и ко второй половине этого десятилетия сеть насчитывала уже под 200 торговых точек.



Злые языки, впрочем, связывали успехи бизнеса Кожемякина с его лоббистскими способностями. Эдуард был депутатом горсовета и мог способствовать выделению своим магазинам муниципальных площадок (до начала активной приватизации муниципальной недвижимости город владел огромным количеством помещений самого разного рода).

