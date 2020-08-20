Разоренные магазины: банкротящийся «Холидей» и ещё 4 крупных ритейлера, которые были лидерами и всё потеряли

Некогда крупнейшая сибирская розничная компания «Холидей» находится в состоянии банкротства — её имущество расходится по новым владельцам, чтобы погасить долги. Банкротом в июне этого года признан уже и основной владелец сети — Николай Скороходов. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске осталось только 22 магазина «Холди Дискаунтер», и количество их неуклонно сокращается. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить другие новосибирские торговые сети из прошлого, которые когда-то были известны каждому, а теперь полностью исчезли с городской карты.
«Крепость» и «Квартал»
Обе сети были созданы колоритным предпринимателем Эдуардом Кожемякиным, который торговал алкоголем ещё с начала 90-х. Не знакомых с ним людей с менее ярким прошлым он частенько шокировал своей манерой заваривать сразу по пять пакетиков чая. Строго говоря, созданные им ещё в конце 90-х «Крепость» (алкгоголь) и «Копилка» (продукты) были, в принципе, первыми заметными новосибирскими сетевыми проектами. Ещё не было ни «Холидея», ни «Гиганта», а небольшие магазины Кожемякина с водкой и закуской уже расползлись по всему городу. В начале 2000-х «Копилка» была заменена на более солидный «Квартал», и ко второй половине этого десятилетия сеть насчитывала уже под 200 торговых точек.
Злые языки, впрочем, связывали успехи бизнеса Кожемякина с его лоббистскими способностями. Эдуард был депутатом горсовета и мог способствовать выделению своим магазинам муниципальных площадок (до начала активной приватизации муниципальной недвижимости город владел огромным количеством помещений самого разного рода).
Закончилось всё относительно благополучно. В 2008 году «Крепость» и «Квартал» были куплены конкурирующей группой «Новые торговые системы». Кожемякин перестал быть депутатом и сошел с новосибирской политической орбиты. Какое-то время Эдуард со своей супругой Людмилой (она занималась оперативным управлением торговой сетью) пытались закрепиться на московском рынке, где начали открывать магазины небольшого размера. Но потом этот проект сошел на нет.
«Столичный» и «Универсамы удачных покупок»
Основные конкуренты Кожемякина — братья Евгений и Виталий Насоленко (со своим армейским другом Александром Слободчиковым) также пришли из оптовой торговли алкоголем и свой розничный бизнес начали с сети «Столичный», которая была смесью «Крепости» и «Копилки» — там продавался алкоголь, но можно было купить и кое-какие нехитрые продукты. Сесть росла, а сами торговые точки местами уже напоминали небольшие универсамы. И в 2004 году предприниматели решились на рывок, купив франшизу сети «Пятерочка». Заняли деньги у банков и начали открывать магазин за магазином. Уже через четыре года в сибирской «Пятерочке» было под 150 супермаркетов. Компания вышла на рынок Алтайского края, дополнив портфель брендов вывеской «Патэрсон» (франшиза этой московской сети была куплена аж на всю Сибирь).
Однако в августе 2008-го грянул кризис, рубль рухнул, потребление тоже упало, и у всех компаний, которые были сильно закредитованы, возникли проблемы. Насоленко начали сбрасывать балласт и… перестали платить за пользование брендами. С «Патэрсоном» особых проблем не было (владелец франшизы сам дышал на ладан), а вот владелец «Пятерочки» — корпорация X5 Retail Group решила искать правды в суде. Стороны в итоге договорились миром. НТС сняла чужие (теперь уже) вывески, а X5 отложила выход на сибирский рынок до 2016 года (когда в Новосибирске начали открываться уже собственные «Пятерочки» корпорации).
Оставшись без вывесок, НТС решила возникшую проблему нестандартно. В 2010 году на бывших «Пятёрочках» появилось просто написанное большими буквами слово «Универсам», к которому снизу был добавлен не то слоган, не то пожелание «удачных покупок». Этот финт был призван ещё и избавить компанию от оплаты сбора за размещение наружной рекламы. В итоге большая часть магазинов компании почти 10 лет проработала, по сути, без бренда.
Это можно было бы считать уникальным экспериментом в сфере брендинга (точнее, его отсутствия), если бы уже к середине 2010-х у компании не возникли серьезные проблемы с кредиторами, а в 2017 году основная компания холдинга была объявлена банкротом.
Сейчас от НТС не осталось уже ничего — все магазины, которые открывались этой компанией, закрыты или проданы. В строю остаются только четыре премиальных супермаркета (по два — «Бахетле» и «Добрянка»), которые были открыты братьями Насоленко, но сейчас уже не имеют к ним отношения. По крайней мере, формально — банкротами в прошлом году объявлены уже сами братья, поскольку выступали поручителями по кредитам своих компаний.
«Домоцентр»
Сеть магазинов строительных и отделочных материалов была создана бывшим сотрудником Института ядерной физики СО РАН Тимофеем Кулигиным. Начав с торговли коврами, он с партнерами решил в 1995 году открыть небольшой магазин с инструментами, краской и цементом и обнаружил, что на такой товар есть колоссальный спрос. Сеть активно развивалась, выходя на новые рынки и расширяя набор форматов. В 2008 году (уже после прихода в регион французской сети Leroy Merlin) «Домоцентр» решил поиграть на поле нового конкурента, открыв на проезде Энергетиков свой самый большой магазин. К 2010 году компания управляла 22 супер- и гипермаркетами в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае и даже входила в десятку крупнейших DIY-ритейлеров России (DIY — международное обозначение формата таких магазинов — от do it yourself).
Но и этой компании не удалось справиться с растущим долговым бременем. Особенно в условиях, когда её начала активно теснить французская сеть, где и выбор был больше, и цены ниже. В 2013 году новосибирская компания предприняла последний отчаянный манёвр, открыв на месте своего бывшего гипермаркета на Энергетиков магазин нового формата Forma, где продавались посуда, постельное бельё, сантехника и даже кое-какая мебель. Но попытка вступить в конкуренцию ещё и с ИКЕА закончилась провалом. Через три года гипермаркет закрылся навсегда, в самой компании начались увольнения и задержки зарплаты. И уже скоро от некогда крупнейшей в своем жанре сети не осталось ничего.
«Сибвез»
Сеть (название расшифровывалось как «Сибирское везение») выросла из предприятия по оптовой торговле бытовой техникой, основанного ещё в 1991 году. На пике развития «Сибвез» был крупнейшим в Сибири ритейлером с такой специализацией, более чем 40 его магазинов работали в 27 городах от Урала до Дальнего Востока. Пока на местном рынке не было крупных федеральных игроков кроме «Эльдорадо», сибирской компании удавалось не только удерживать рынок, но и развиваться.
Однако, когда в регион пришли сначала (в 2006 году) «М.Видео», а затем и немецкий Media Markt, «Сибвез» начал терять покупателей. Компания не могла позволить себе помещения в крупных ТРЦ, куда устремилась публика. Почуяв неладное, ещё в 2007 году владельцы пытались найти для своего детища покупателя, но так ни с кем и не договорились. В 2010-х магазины начали постепенно закрываться, пока в 2016 году не исчезла последняя точка на улице Дуси Ковальчук. Сейчас о былом величии напоминает только одноименный сайт интернет-магазина, торговлю в котором ведет индивидуальный предприниматель.
Находящаяся в процедуре банкротства компания может принести неожиданные проблемы не только кредиторам. В прошлом году более 150 поставщиков «Холидея» получили от конкурсного управляющего уведомления о необходимости вернуть деньги за поставленные и уже реализованные в магазинах «Холидея» товары.