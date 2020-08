Разоренные магазины: банкротящийся «Холидей» и ещё 4 крупных ритейлера, которые были лидерами и всё потеряли

Сеть магазинов строительных и отделочных материалов была создана бывшим сотрудником Института ядерной физики СО РАН Тимофеем Кулигиным. Начав с торговли коврами, он с партнерами решил в 1995 году открыть небольшой магазин с инструментами, краской и цементом и обнаружил, что на такой товар есть колоссальный спрос. Сеть активно развивалась, выходя на новые рынки и расширяя набор форматов. В 2008 году (уже после прихода в регион французской сети Leroy Merlin) «Домоцентр» решил поиграть на поле нового конкурента, открыв на проезде Энергетиков свой самый большой магазин. К 2010 году компания управляла 22 супер- и гипермаркетами в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае и даже входила в десятку крупнейших DIY-ритейлеров России (DIY — международное обозначение формата таких магазинов — от do it yourself).