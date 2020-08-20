Уходит последним: 8 скрытых причин, от которых у женщин растёт живот — разбираемся вместе с экспертами

Пониженная чувствительность к гормону сытости

— Белковый, жировой и углеводный обмен в организме регулируется гормонами. Некоторые из них могут ускорить метаболизм, другие — замедлить, что неизбежно приведёт к избыточному отложению жировой ткани, которая обладает собственной гормональной активностью. В жировой ткани синтезируется гормон лептин, который действует на центр голода в гипоталамусе, подавляя аппетит, но при избыточном весе происходит снижение чувствительности к этому гормону и, как следствие, повышение аппетита, — объясняет Евгения Пекарева, врач гинеколог.

Евгения Пекарева — кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики в Городском клиническом перинатальном центре.

Нарушение работы надпочечников, яичников и щитовидной железы

Особый тип ожирения, при котором увеличивается именно объем живота, вызван избыточным синтезом гормонов АКТГ и тестостерона надпочечниками. Избыточный синтез андрогенов (группа стероидных половых гормонов. — Прим. ред.) может происходить и в яичниках при поликистозе.