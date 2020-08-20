Уходит последним: 8 скрытых причин, от которых у женщин растёт живот — разбираемся вместе с экспертами

Любая женщина мечтает быть стройной, подтянутой, и, может быть, хотя бы раз в жизни она грезит увидеть кубики пресса на животе. Спорт, правильное питание или диета, всё строго по правилам и расписанию, но живот всё равно предательски выпирает, не хочет уходить и даже, наоборот, нагло продолжает расти. Хоть ты тресни, но треклятый живот живет своей жизнью. От стресса опускаются руки и хочется шоколадку. Мы решили разобраться, почему так происходит, и поговорили с экспертами — они объяснили, в чём кроется причина.
Пониженная чувствительность к гормону сытости
— Белковый, жировой и углеводный обмен в организме регулируется гормонами. Некоторые из них могут ускорить метаболизм, другие — замедлить, что неизбежно приведёт к избыточному отложению жировой ткани, которая обладает собственной гормональной активностью. В жировой ткани синтезируется гормон лептин, который действует на центр голода в гипоталамусе, подавляя аппетит, но при избыточном весе происходит снижение чувствительности к этому гормону и, как следствие, повышение аппетита, — объясняет Евгения Пекарева, врач гинеколог.
Евгения Пекарева — кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики в Городском клиническом перинатальном центре.
Нарушение работы надпочечников, яичников и щитовидной железы
Особый тип ожирения, при котором увеличивается именно объем живота, вызван избыточным синтезом гормонов АКТГ и тестостерона надпочечниками. Избыточный синтез андрогенов (группа стероидных половых гормонов. — Прим. ред.) может происходить и в яичниках при поликистозе.
К отложению жировой ткани преимущественно на животе приводит снижение выработки гормона Т3 щитовидной железой. Нередко после сильной кровопотери при родах страдают клетки гипофиза, продуцирующие важные гормоны. При их дефиците происходит увеличение количества жира в области живота, груди и плеч.
Гормональный живот может развиваться при избыточном синтезе инсулина — это состояние наблюдается у больных сахарным диабетом 2-го типа, когда клетки устойчивы к гормону поджелудочной железы.
Брюшная водянка и гинекологические заболевания
— Увеличение живота у женщины может происходить при быстро растущей миоме тела матки — матка может достигать размеров 15–17 недель беременности. Цистаденомы в яичниках (киста) также могут быть очень объемными и превышать вес 3–5 кг. Увеличением размеров и окружности живота может стать асцит — заболевание, при котором в брюшной полости скапливается лишняя жидкость, — объясняет Евгения. Чтобы избежать подобных явлений, необходимо своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
Стресс и мало сна
Когда мы испытываем стресс, даже самый, казалось бы, незначительный, нашим организмом в большом количестве вырабатывается гормон кортизол, который ответственен за отложение жировой ткани преимущественно в области живота. Чтобы предотвратить выработку кортизола и сократить количество стресса для организма, врачи рекомендуют спать хотя бы 8 часов в день.
— После родов живот быстрее уходит у тех мам, которые не находятся в постоянном стрессе и спят положенное количество часов, — замечает Евгения Пекарева. — А кормящей маме похудеть мешает гормон пролактин, отвечающий за лактацию.
Менопауза
В этом случае нужно просто принять факт того, что во время менопаузы (после 45 лет) при уменьшении количества эстрогенов в крови замедляется обмен веществ, что неизбежно приводит к набору массы тела даже при уменьшении калоража потребляемых продуктов.
— Но, несмотря на такое количество гормональных причин для ожирения, первой причиной избыточного веса всегда является неправильное питание и переедание, которые впоследствии и провоцируют гормональные сбои, — заключает Евгения Пекарева.
Слишком много ПП
Есть много правильных продуктов тоже вредно. Самое главное правило похудения — потреблять столько калорий, сколько сможете потратить. Давиться в течение дня фитнес-салатом и пресной куриной грудкой, но при этом ни разу не встать с дивана — это неправильно.
— Когда количество потребляемых калорий соответствует расходу энергии в течение дня, живот расти не будет и вес будет стабильным. Если вы будете съедать больше углеводов и при этом активно двигаться — вы не наберете вес, но баланс БЖУ будет при этом нарушен, — объясняет Анна Лис, фитнес-тренер, диетолог и консультант по питанию. — Если у женщины обхват талии более 80 см, это свидетельствует о наличии избытка жира в абдоминальной области. Если талия более 88 см — это ожирение.
Вздутие живота
Часто причиной лишнего объема в области живота служит не жир, а вздутие. Чтобы этого избежать, с осторожностью потребляйте продукты, которые способствуют газообразованию: белый хлеб, булочки, продукты из фритюра, молочные продукты, бобовые, газированная вода. А еще всё же следите за количеством еды и за скоростью ее потребления.
Так захотела природа
— Женщины в четыре раза чаще мужчин страдают избытком веса — в женском теле изначально больший процент жировой ткани, почти в 1,5 раза. К тому же женщина переживает беременность и климакс, которые отражаются на обмене веществ. В период беременности и лактации вес тела увеличивается у двух женщин из трех. Соответственно, если женщина после первой беременности не вернулась к нормальным показателям веса, то после второй, вероятнее всего, у нее разовьется ожирение. При изначальной склонности к полноте ожирение развивается в 99% случаев, — объясняет Анна Лис.
Чрезмерные тренировки
Объем массы тела — в частности, живота — увеличится, если человек занимается на износ и недоедает — организм начинает запасать жир. Часто мы сами вводим себя в заблуждение, когда думаем, что всё съеденное сжигаем на тренировке. Можно раскачать мышцы пресса и увеличить объем на талии, но не на животе, и то это явление больше характерно для мужчин, а не для женщин.
— Чтобы похудеть в животе, необходимо контролировать питание и заниматься физическими нагрузками, самые эффективные — это базовые силовые упражнения, — заключает Анна.
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