Вырваться за границу: куда дёшево (насколько это возможно) улететь из Новосибирска в пандемию

— Цены на турпакеты невысокие, а вот на самих курортах они бьют сейчас все антирекорды. Бутылка молока в Сочи — от 120 рублей, средний чек в кафе (салат, горячее и сок) — 1,5–2 тысячи.

Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно рассказывает, что сейчас экономично можно слетать на курорты Краснодарского края.

— Для примера: шестидневный тур в Сочи на двоих человек в трёхзвёздочный отель обойдётся в 34 тысячи, четырёхзвёздочный — в 51 тысячу рублей, в Адлер — 54 тысячи, а отель категории «четыре звезды» уже будет стоить 72 тысячи на двоих. В Крым экономичный тур с вылетом 31 августа на семь ночей на двоих стоит около 27 тысяч, Абхазия на шесть ночей — 37 тысяч, для примера: санаторий экономкласса на трёхразовом питании — 47 тысяч. Сейчас туры в Абхазию пользуются большим спросом, так как справка на отрицательный COVID-19 не нужна по возвращении обратно, а если туристы хотят ещё и лечение, то нужна будет только справка об эпидокружении (то есть если просто отдых, то справки не нужны, а если отдых и лечение или только лечение, например, в санатории, то нужен такой документ, — Прим. ред.), — приводит примеры Сахно.