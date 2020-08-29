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Вырваться за границу: куда дёшево (насколько это возможно) улететь из Новосибирска в пандемию

Мы проанализировали самые интересные предложения на сентябрь за границу и внутри страны

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Представители сферы туризма отмечают, что сейчас Турция стала популярна у тех, кто едет в отпуск, недавно туда открылись&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/text/world/2020/08/21/69433651/" target="_blank" class="_">прямые рейсы</a>&nbsp;из Новосибирска

Представители сферы туризма отмечают, что сейчас Турция стала популярна у тех, кто едет в отпуск, недавно туда открылись прямые рейсы из Новосибирска

Авиасообщение с некоторыми странами начинает налаживаться: если часть лета большинство новосибирцев провели в родном городе, на Алтае, в Анапе или Сочи, то сейчас уже улетают в Турцию и Абхазию. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, куда и за сколько можно полететь из Новосибирска в сентябре (посмотрите самые дешёвые предложения — насколько это возможно).

Куда лететь

Сегодня из России с туристическими целями разрешены вылеты в Турцию (Анкара, Стамбул, Анталья, Даламан, Бодрум), Великобританию (по прилёте в страну — карантин), Танзанию (прямых вылетов нет), Абхазию (через Сочи) и Швейцарию (с 15 августа).

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Из Новосибирска можно улететь в Турцию как на прямых чартерных рейсах, так и на регулярных. Кроме прямых вылетов в Анталью, туроператором «Анекс Тур» были поставлены прямые чартерные рейсы в Даламан (Эгейское побережье Турции, курорты Даламан, Мармарис, Фетхие). Первый рейс из Новосибирска должен был полететь 5 сентября на 11 ночей, рассказывает гендиректор туристической компании «География» Юлия Захаркина. Однако полётная программа была снята на следующий день после объявления (но из других ранее объявленных городов полёты в Даламан разрешены, — Прим. ред.).

Например, в Абхазию и Турцию справка об отсутствии коронавируса не нужна

Например, в Абхазию и Турцию справка об отсутствии коронавируса не нужна

Сколько стоят туры

Захаркина отмечает, что стоимость недельных туров в Турцию на Анталийское побережье из Новосибирска начинаются от 60 тысяч рублей на двоих в простеньких трехзвездочных отелях и системой питания «всё включено» (здесь вы можете почитать рассказы первых туристов, которые улетели в Турцию после открытия границ):

— В Мармарисе отдых на 11 ночей выйдет от 83 тысяч рублей на двоих, что даже ниже стоимости в прошлом году. Единственный момент — многие отели Турции не открылись и не откроются в этом сезоне. Те отели, которые решили работать (не больше 50%), должны ежемесячно проходить сертификацию на безопасность от COVID-2019.

Юлия Захаркина замечает, что сейчас большой популярностью пользуется отдых в Абхазии — прямой перелёт до Сочи, а оттуда легко и быстро можно добраться до страны на комфортабельных автобусах. Стоимость недельного отдыха в сентябре на двоих — от 33 тысяч рублей с перелётом, но, как правило, это варианты без какого-либо питания:

— Из самых недорогих вариантов отдыха на российских черноморских курортах — Анапа и Геленджик. Недельный отдых на двоих начинается от 30 тысяч рублей. В Крым (о том, как сейчас проходит отдых в Крыму, почитайте здесь) есть варианты также от 20 тысяч рублей за двоих, но проживание в палаточном городке, хоть и вблизи моря. Недельный отдых в Сочи начинается от 35 тысяч рублей на двоих, более-менее приличные варианты обойдутся уже в 50–60.

Пляж в Абхазии

Пляж в Абхазии

Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман считает, что цены на Турцию начали подниматься, как только появились спрос и прямые чартеры, и недавно вырос ценник и на российских курортах — после того, как экскурсии стали доступны туристическим массам (Анапа, Сочи, Крым):

— Цены на турпакеты невысокие, а вот на самих курортах они бьют сейчас все антирекорды. Бутылка молока в Сочи — от 120 рублей, средний чек в кафе (салат, горячее и сок) — 1,5–2 тысячи.

Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно рассказывает, что сейчас экономично можно слетать на курорты Краснодарского края.

— Для примера: шестидневный тур в Сочи на двоих человек в трёхзвёздочный отель обойдётся в 34 тысячи, четырёхзвёздочный — в 51 тысячу рублей, в Адлер — 54 тысячи, а отель категории «четыре звезды» уже будет стоить 72 тысячи на двоих. В Крым экономичный тур с вылетом 31 августа на семь ночей на двоих стоит около 27 тысяч, Абхазия на шесть ночей — 37 тысяч, для примера: санаторий экономкласса на трёхразовом питании — 47 тысяч. Сейчас туры в Абхазию пользуются большим спросом, так как справка на отрицательный COVID-19 не нужна по возвращении обратно, а если туристы хотят ещё и лечение, то нужна будет только справка об эпидокружении (то есть если просто отдых, то справки не нужны, а если отдых и лечение или только лечение, например, в санатории, то нужен такой документ, — Прим. ред.), — приводит примеры Сахно.

Гранаты в Абхазии

Гранаты в Абхазии

Анастасия Сахно добавляет, что в Турцию на шесть ночей на двоих с вылетом 2 сентября в трёхзвёздочный отель можно улететь за 60 тысяч.

Сколько стоят авиабилеты

PR-директор Aviasales Янис Дзенис приводит следующие примеры выгодных авиабилетов: слетать в Стамбул можно от 19 285 рублей, в Лондон — от 12 038. Перелёты, например, в Дубай и Черногорию обойдутся в 31 937 и 29 108 рублей соответственно. Кроме того, он замечает, что из Новосибирска по России тоже есть интересные варианты: Москва — от 8 тысяч рублей за перелёт туда и обратно, Горно-Алтайск — от 4, Санкт-Петербург — от 9, Сочи и Калининград — от 11.

Специалист по связям с общественностью сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» Екатерина Сахарова говорит, что билеты в Анталью из Новосибирска в сентябре стоят от 10–11 тысяч рублей в одну сторону, такие цены есть на разные даты. Это рейсы с пересадками — так получается выгоднее. Билеты на прямые рейсы на сентябрь можно найти от 20–21 тысячи рублей в одну сторону. В Бодрум цены начинаются от 19–20 тысяч рублей (рейсы с пересадками).

По данным аналитиков «Туту.ру», в этом году стали доступнее перелёты по России, а топ авианаправлений на сентябрь для новосибирцев возглавляет Сочи. Доля этого города у путешественников из Новосибирска выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Горный Алтай

Горный Алтай

Также выросла популярность Санкт-Петербурга: доля этого направления выросла с 4 до 10%. А вот Москва опустилась с первого на третье место в топе предпочтений тех, кто куда-то летит из Новосибирска в сентябре. В прошлом году доля Москвы была 15%, а в этом — в полтора раза меньше.

Елена Сахарова подчёркивает, что вдвое выросла доля желающих отправиться в Анапу:

— Это общероссийский тренд: спрос авиабилетов в этот город вырос этим летом на 28%, и Анапа остаётся популярной локацией для отдыха и в бархатный сезон. В то же время снизилась популярность Краснодара: видимо, путешественники в этом году стараются добираться до морских курортов напрямую, без лишних пересадок. Тем более что цены на билеты в Краснодар остались на уровне прошлого года, а вот билеты в Сочи и Анапу стали гораздо доступнее.

Она отмечает, что средние чеки по большинству популярных направлений снизились:

— Особенно заметно это для билетов из Новосибирска в Санкт-Петербург (-42%), Москву (-30%) и Анапу (-28%). Если в прошлом году билет на самолёт в Москву на сентябрь стоил в среднем 9 549 рублей, то в этом — 6 714 рублей. Средний бюджет покупки билета в Анапу снизился — с 9 980 до 7 155 рублей, в Сочи — с 9 927 до 7 767 рублей. Билеты в Санкт-Петербург на сентябрь 2019 года продавались за 12 301 рубль в среднем, а в этом году — за 7 119 рублей.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова также считает, что наиболее бюджетными и популярными у новосибирцев сейчас являются турецкие города. Например, с 1 по 31 сентября с отправлением из Новосибирска билет в одну сторону на одного человека до Стамбула, Антальи или Аланьи можно найти за 10 600 рублей. Перелёт до Даламана стоит 17 000 рублей, а до Бодрума — 18 200.

Патриарший собор в Пицунде

Патриарший собор в Пицунде

Кроме того, Елена Шелехова приводит примеры других доступных авиабилетов из Новосибирска, но в страны, с которыми пока не восстановлено авиасообщение: туда можно лететь к родственникам, по работе, учёбе, а вот для туризма могут не выпустить. То есть некоторые авиакомпании летают в эти страны, но вопрос выезда и въезда пока до конца не ясен (как отмечают туристы, въезд всё равно может быть возможным в страны, которые не закрывают свои границы в данный момент, — Прим. ред.). Так, в пределах 15 500 рублей есть авиабилеты в Ереван (10 800 рублей), Бишкек (12 000), Ош (13 800), Ганновер (14 400), Ларнаку (14 900 рублей) и Тиват (15 400 рублей).

В 2019 году НГС писал, куда сбежать из Новосибирска промозглой осенью (поностальгируйте, какие ещё страны были открыты).

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